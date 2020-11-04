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Дженоа
0:2
Второй тайм: 78'

Стадион:
Торино
0'
0:1
10' Гол
Лукич Саша
23' Желтая карточка
Гояк Амер
0:2
26' Гол в свои ворота
Пеллегрини Лука
31' Желтая карточка
Бадель Милан
45' Желтая карточка
Ринкон Томас
51' Желтая карточка
Ровелла Николо
68' Желтая карточка
Синго Уилфрид
78'
1
Перин
Маттиа
18
Гильоне
Паоло
5
Гольданига
Эдоардо
2
Сапата
Кристиан
88
Пеллегрини
Лука
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
8
Лерагер
Лукас
37
Пьяца
Марко
16
Зайц
Миха
9
Скамачча
Джанлука
39
Сиригу
Сальваторе
17
Синго
Уилфрид
3
Бремер
Глейсон
4
Лянко
Войнович
29
Мурру
Никола
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
7
Лукич
Саша
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Дженоа
4-3-2-1
Торино
4-3-1-2

Ход матча

10'
0:1
Лукич Саша
23'
 
Гояк Амер
26'
0:2
Пеллегрини Лука
31'
Бадель Милан
 
45'
 
Ринкон Томас
46'
Пандев Горан
Зайц Миха
 
46'
Бани Маттиа
Гольданига Эдоардо
 
51'
Ровелла Николо
 
53'
 
Мейте Суалихо
Гояк Амер
54'
 
Родригес Рикардо
Мурру Никола
54'
 
Бонаццоли Федерико
Верди Симоне
67'
Кришито Доменико
Пеллегрини Лука
 
67'
Париджини Витторио
Пьяца Марко
 
68'
 
Синго Уилфрид
74'
 
Войвода Мергим
Синго Уилфрид

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пандев Горан 1 0.17
2. Дестро Маттиа 1 0.17
3. Пьяца Марко 1 0.17
4. Дзаппакоста Давиде 1 0.17
5. Скамачча Джанлука 1 0.17
6. Гильоне Паоло 0 0
7. Бадель Милан 0 0
8. Лерагер Лукас 0 0
9. Гольданига Эдоардо 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 6 (2) 1
2. Лукич Саша 3 0.5
3. Линетти Кароль 1 0.17
4. Бремер Глейсон 1 0.17
5. Войвода Мергим 0 0
6. Ринкон Томас 0 0
7. Верди Симоне 0 0
8. Бонаццоли Федерико 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Пандев Горан 2 0
2. Бадель Милан 2 0
3. Гольданига Эдоардо 2 0
4. Гильоне Паоло 2 0
5. Мазиелло Андреа 1 0
6. Дестро Маттиа 1 0
7. Зайц Миха 1 0
8. Бани Маттиа 1 0
9. Дзаппакоста Давиде 1 0
10. Ровелла Николо 1 0
Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 4 0
2. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
3. Н'Кулу Николя 1 0
4. Дзадза Симоне 1 0
5. Линетти Кароль 1 0
6. Бонаццоли Федерико 1 0
7. Гояк Амер 1 0
8. Войвода Мергим 1 0
9. Синго Уилфрид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 0
 Торино 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа
Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Торино Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри
Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 3:0 Дженоа Серия A Торино 1:1 Дженоа Кубок Дженоа 0:1 Торино Серия A Дженоа 0:1 Торино Серия A
Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
17. Дженоа 0:2 Заявка 6 1 2 3 5 - 12 5
18. Торино 2:0 Заявка 6 1 1 4 12 - 15 4
19. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Дженоа 34.2% (55)
X 52.2% (84)
Торино 13.7% (22)
0
матч окончится ничьей
Ничья, команды равны. Поможет только чудо-юдо.
Олег Чижиков #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Торино
44.00
9.20
2.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 44.00 11.50 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 16.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 2.66 3.42 2.56
  23.67 9.20 1.12

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.35 1.31 2.63 1.48 2.17 1.74 2.00 1.31 1.72 2.20 1.33 3.25 1.17 4.90 1.02 13.00 1.24 5.55 1.07 13.00 1.02 13.00
10.00 1.05 8.50 1.07 3.45 1.32 2.66 1.49 1.90 2.00 1.48 2.69 1.33 3.38 1.14 5.85 1.11 6.65 1.03 12.75
3.69 1.31 2.75 1.50 2.16 1.76 3.03 1.41 2.51 1.56 1.99 1.89 1.62 2.39 1.44 2.89 1.64 2.34 1.39 3.12 1.48 2.76 1.25 4.18 1.11 7.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.90 1.40 1.90 1.90 1.41 2.90 1.13 6.00 1.45 2.70 1.07 8.40 1.04 10.00
2.88 1.42 1.91 1.89 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
2.97 1.42 2.44 1.59 1.91 1.97 1.56 2.52 2.09 1.79 1.72 2.20 1.34 3.38 1.24 4.28 1.32 3.50 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 2.63 1.48 1.66 2.05 1.29 3.40
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.47
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Дженоа 0:2 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Торино

Исход игры
Дженоа
34.2% (55)
Ничья
52.2% (84)
Торино
13.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.97% (53)
Меньше
66.03% (103)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (73)
2:1 Дженоа
18% (29)
1:2 Торино
9.9% (16)
1:0 Дженоа
8.7% (14)
2:0 Дженоа
4.3% (7)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Дженоа
1.2% (2)
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