Дженоа
0:2
Второй тайм: 78'
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
0:1
10' ГолЛукич Саша
23' Желтая карточкаГояк Амер
0:2
26' Гол в свои воротаПеллегрини Лука
31' Желтая карточкаБадель Милан
45' Желтая карточкаРинкон Томас
51' Желтая карточкаРовелла Николо
68' Желтая карточкаСинго Уилфрид
47
Бадель
Милан
37
Пьяца
Марко
16
Зайц
Миха
29
Мурру
Никола
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
23'
26'
0:2
31'
45'
51'
68'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пандев Горан
|1
|0.17
|2.
|Дестро Маттиа
|1
|0.17
|3.
|Пьяца Марко
|1
|0.17
|4.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.17
|5.
|Скамачча Джанлука
|1
|0.17
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|1
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.5
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.17
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.17
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Бадель Милан
|2
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|4.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|7.
|Зайц Миха
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|10.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|7.
|Гояк Амер
|1
|0
|8.
|Войвода Мергим
|1
|0
|9.
|Синго Уилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|Торино
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа
Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Торино Последние 20 матчей: +4 =5 -11Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри
Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|17.
|Дженоа
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 12
|5
|18.
|Торино
|2:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 15
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.35
|1.31
|2.63
|1.48
|2.17
|1.74
|2.00
|1.31
|1.72
|2.20
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.24
|5.55
|1.07
|13.00
|1.02
|13.00
|
|10.00
|1.05
|8.50
|1.07
|3.45
|1.32
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.14
|5.85
|—
|—
|1.11
|6.65
|1.03
|12.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.31
|2.75
|1.50
|2.16
|1.76
|3.03
|1.41
|2.51
|1.56
|1.99
|1.89
|1.62
|2.39
|1.44
|2.89
|1.64
|2.34
|1.39
|3.12
|1.48
|2.76
|1.25
|4.18
|—
|—
|1.11
|7.19
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.41
|2.90
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.13
|5.95
|—
|—
|1.09
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.97
|1.42
|2.44
|1.59
|1.91
|1.97
|1.56
|2.52
|2.09
|1.79
|1.72
|2.20
|1.34
|3.38
|1.24
|4.28
|1.32
|3.50
|1.17
|5.28
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дженоа 0:2 Торино
Исход игры
Дженоа
34.2% (55)
Ничья
52.2% (84)
Торино
13.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.97% (53)
Меньше
66.03% (103)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (73)
2:1 Дженоа
18% (29)
1:2 Торино
9.9% (16)
1:0 Дженоа
8.7% (14)
2:0 Дженоа
4.3% (7)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Дженоа
1.2% (2)
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