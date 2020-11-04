Дженоа
1:2
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Торино
0:1
10' ГолЛукич Саша
23' Желтая карточкаГояк Амер
0:2
26' Гол в свои воротаПеллегрини Лука
31' Желтая карточкаБадель Милан
45' Желтая карточкаРинкон Томас
51' Желтая карточкаРовелла Николо
68' Желтая карточкаСинго Уилфрид
90' Желтая карточкаЛукич Саша
1:2
90' ГолСкамачча Джанлука
47
Бадель
Милан
37
Пьяца
Марко
16
Зайц
Миха
29
Мурру
Никола
10
Гояк
Амер
88
Ринкон
Томас
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Пьяца МаркоПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эдера СимонеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
10'
0:1
23'
26'
0:2
31'
45'
51'
68'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.33
|2.
|Пандев Горан
|1
|0.17
|3.
|Дестро Маттиа
|1
|0.17
|4.
|Пьяца Марко
|1
|0.17
|5.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.17
|6.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|7.
|Бадель Милан
|0
|0
|8.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|9.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|6 (2)
|1
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.5
|3.
|Линетти Кароль
|1
|0.17
|4.
|Бремер Глейсон
|1
|0.17
|5.
|Войвода Мергим
|0
|0
|6.
|Ринкон Томас
|0
|0
|7.
|Верди Симоне
|0
|0
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|2
|0
|2.
|Бадель Милан
|2
|0
|3.
|Гольданига Эдоардо
|2
|0
|4.
|Гильоне Паоло
|2
|0
|5.
|Мазиелло Андреа
|1
|0
|6.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|7.
|Зайц Миха
|1
|0
|8.
|Бани Маттиа
|1
|0
|9.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|10.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ринкон Томас
|4
|0
|2.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|3.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|4.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|5.
|Линетти Кароль
|1
|0
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0
|7.
|Гояк Амер
|1
|0
|8.
|Лукич Саша
|1
|0
|9.
|Войвода Мергим
|1
|0
|10.
|Синго Уилфрид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|Торино
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =4 -8Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа
Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма
Торино Последние 20 матчей: +4 =5 -11Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри
Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия Торино 4:1 Новара Болонья 1:1 Торино Торино 2:3 Рома СПАЛ 2013 1:1 Торино Торино 1:1 Верона Фиорентина 2:0 Торино Торино 3:0 Дженоа Интер Милан 3:1 Торино Торино 3:1 Брешия Ювентус 4:1 Торино Торино 1:2 Лацио Кальяри 4:2 Торино
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:2 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Торино Серия A Торино 1:0 Дженоа Серия A Дженоа 3:2 Торино Серия A Торино 3:3 Дженоа Серия A Дженоа 5:1 Торино Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Торино 2:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 1:1 Торино Серия A Торино 2:3 Дженоа Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A Дженоа 3:0 Торино Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|1:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Торино
|2:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.35
|1.31
|2.63
|1.48
|2.17
|1.74
|2.00
|1.31
|1.72
|2.20
|1.33
|3.25
|—
|—
|1.17
|4.90
|—
|—
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.24
|5.55
|1.07
|13.00
|1.02
|13.00
|
|10.00
|1.05
|8.50
|1.07
|3.45
|1.32
|2.66
|1.49
|—
|—
|1.90
|2.00
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.33
|3.38
|—
|—
|1.14
|5.85
|—
|—
|1.11
|6.65
|1.03
|12.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.69
|1.31
|2.75
|1.50
|2.16
|1.76
|1.81
|2.08
|1.50
|2.67
|1.21
|4.62
|1.62
|2.39
|1.12
|6.72
|1.64
|2.34
|1.39
|3.12
|1.48
|2.76
|1.25
|4.18
|—
|—
|1.11
|7.19
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|2.90
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.90
|—
|—
|1.41
|2.90
|—
|—
|1.13
|6.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|
|2.88
|1.42
|—
|—
|1.91
|1.89
|—
|—
|1.43
|2.83
|—
|—
|1.13
|5.95
|—
|—
|1.09
|7.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.97
|1.42
|2.44
|1.59
|1.91
|1.97
|1.56
|2.52
|2.09
|1.79
|1.72
|2.20
|1.34
|3.38
|1.24
|4.28
|1.32
|3.50
|1.17
|5.28
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Дженоа 1:2 Торино
Исход игры
Дженоа
34.2% (55)
Ничья
52.2% (84)
Торино
13.7% (22)
Тотал 2.5
Больше
33.97% (53)
Меньше
66.03% (103)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (73)
2:1 Дженоа
18% (29)
1:2 Торино
9.9% (16)
1:0 Дженоа
8.7% (14)
2:0 Дженоа
4.3% (7)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Дженоа
1.2% (2)
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