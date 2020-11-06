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Сочи
 
Позже

Стадион:
Уфа
35
Джанаев
Сослан
24
Маммана
Эмануэль
23
Мевля
Миха
45
Миладинович
Иван
34
Маргасов
Тимофей
6
Юсупов
Артур
7
Пруцев
Данил
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
9
Заболотный
Антон
22
Жоаозиньо
Рамос
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
2
Морозов
Григорий
99
Алибеков
Ахмед
9
Фольмер
Кирилл
29
Камилов
Владислав
5
Йокич
Боян
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
Сочи
3-4-3
Уфа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.54
2. Бурмистров Никита 4 0.31
3. Заболотный Антон 3 0.23
4. Мевля Миха 3 0.23
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.15
6. Заика Кирилл 1 0.08
7. Юсупов Артур 1 0.08
8. Миладинович Иван 1 0.08
9. Маргасов Тимофей 0 0
10. Жоаозиньо Рамос 0 0
11. Набиуллин Эльмир 0 0
12. Маммана Эмануэль 0 0
Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.08
2. Аликин Павел 1 0.08
3. Кротов Вячеслав 1 0.08
4. Алиев Азер 1 0.08
5. Жамалетдинов Тимур 1 0.08
6. Комнен Андрич 1 0.08
7. Голубев Артём 1 0.08
8. Данченко Олег 0 0
9. Сухов Александр 0 0
10. Неделчару Ионуц 0 0

Карточки

Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Полоз Дмитрий 2 0
8. Набиуллин Эльмир 2 0
9. Маммана Эмануэль 2 0
10. Миладинович Иван 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Заболотный Антон 1 0
13. Джанаев Сослан 1 0
14. Мевля Миха 1 0
15. Бахтияров Акмаль 1 0
Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Карп Кэтэлин 3 0
5. Табидзе Джемал 3 0
6. Сухов Александр 2 0
7. Аликин Павел 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Плиев Константин 2 0
13. Кротов Вячеслав 0 1
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Никитин Алексей 1 0
16. Данченко Олег 1 0
17. Бизяк Ловро 1 0
18. Комнен Андрич 1 0
19. Агаларов Гамид 1 0
20. Фольмер Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сочи 19.05% (4) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 14.29% (3) 28.57% (6)
 Уфа 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Сочи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи Зенит 3:1 Сочи
Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи
Уфа Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа Локомотив Москва 1:0 Уфа
Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал

Последние игры между собой

Сочи: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Уфа: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Уфа 1:1 Сочи Премьер-лига Сочи 0:0 Уфа Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Уфа от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 25 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 161
    Сочи 90.7% (146)
    X 7.5% (12)
    Уфа 1.9% (3)
    Все прогнозы
    3.25 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Уфа
    1.70
    3.75
    6.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.68 3.70 6.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.65 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.75 6.80
      1.66 3.60 6.34

    Самый высокий коэффициент на матч «Сочи» – «Уфа» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сочи» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уфа» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сочи» – «Уфа», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.70 1.06 5.70 1.14 2.70 1.47 2.28 1.68 1.98 1.82 1.71 2.14 1.59 2.45 1.27 3.80 1.20 4.60 1.06 8.20 1.03 8.90 0.00 16.00
    7.70 1.09 6.10 1.13 2.57 1.52 1.99 1.84 1.56 2.59 1.24 4.15 1.18 5.05 1.06 9.90 1.05 11.00
    2.75 1.48 2.38 1.61 2.02 1.85 1.71 2.19 1.55 2.53 1.18 5.28
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.58 2.39 1.29 3.60 1.07 8.90
    2.45 1.55 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.70 1.05 10.25
    2.48 1.57 2.05 1.83 1.59 2.44 1.39 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.15 1.66 1.50 2.48 1.17 4.70
    3.15 1.36 2.01 1.80 1.45 2.75 1.15 5.55 1.10 6.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.63
    Букмекер Да Нет
    6.80 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
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    Прогнозы на матч Сочи - Уфа

    Исход игры
    Сочи
    90.7% (146)
    Ничья
    7.5% (12)
    Уфа
    1.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.58% (59)
    Меньше
    62.42% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    42.04% (66)
    Нет
    57.96% (91)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    29.8% (48)
    2:0 Сочи
    29.8% (48)
    1:0 Сочи
    23% (37)
    1:1 Ничья
    6.2% (10)
    3:1 Сочи
    5% (8)
    3:0 Сочи
    1.9% (3)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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