Сассуоло
0:0
Второй тайм: 73'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Удинезе
9' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
16' Желтая карточкаНюйтинк Брэм
31' Желтая карточкаТраоре Хамед
43' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
2
Марлон
23
Траоре
Хамед
17
Нюйтинк
Брэм
- Основной состав
- Вратарь
-
2 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
16'
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капуто Франческо
|5 (1)
|0.71
|2.
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.43
|3.
|Джуричич Филип
|3
|0.43
|4.
|Локателли Мануэль
|2 (1)
|0.29
|5.
|Кирикеш Влад
|1
|0.14
|6.
|Дефрель Грегоре
|1
|0.14
|7.
|Бурабия Мехди
|1
|0.14
|8.
|Лопес Максим
|1
|0.14
|9.
|Феррари Джанмарко
|0
|0
|10.
|Рожерио да Силва
|0
|0
|11.
|Мюлдюр Мерт
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окака Стефано
|2
|0.29
|2.
|Самир Каэтано
|1
|0.14
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.14
|4.
|Де Пауль Родриго
|1 (1)
|0.14
|5.
|Форестьери Фернандо
|0
|0
|6.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|3.
|Локателли Мануэль
|2
|0
|4.
|Джуричич Филип
|1
|0
|5.
|Бурабия Мехди
|1
|0
|6.
|Берарди Доменико
|1
|0
|7.
|Айхан Кан
|1
|0
|8.
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|9.
|Траоре Хамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|3
|0
|2.
|Бекао Родриго
|3
|0
|3.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|4.
|Окака Стефано
|1
|0
|5.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|6.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|0
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|41.18% (7)
|Удинезе
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне
Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =1 -11Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма
Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|0:0 Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|1.82
|1.97
|1.22
|4.20
|1.12
|6.10
|1.22
|4.20
|1.15
|5.30
|2.11
|1.78
|1.03
|12.00
|1.82
|2.05
|1.02
|13.00
|1.20
|4.44
|1.15
|5.30
|1.07
|6.90
|1.06
|7.50
|1.01
|11.50
|
|—
|—
|10.50
|1.01
|4.45
|1.16
|3.54
|1.26
|2.26
|1.61
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.59
|2.68
|1.27
|3.76
|1.19
|4.45
|1.07
|7.40
|1.05
|7.50
|1.02
|14.25
|
|—
|—
|—
|—
|5.27
|1.19
|—
|—
|2.45
|1.61
|2.19
|1.75
|1.93
|1.97
|1.72
|2.23
|1.59
|2.49
|—
|—
|1.22
|4.64
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Удинезе
Исход игры
Сассуоло
72.6% (114)
Ничья
18.5% (29)
Удинезе
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (99)
Меньше
35.71% (55)
Обе команды забьют
Да
77.27% (119)
Нет
22.73% (35)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40.1% (63)
1:1 Ничья
13.4% (21)
2:0 Сассуоло
10.8% (17)
1:0 Сассуоло
9.6% (15)
3:1 Сассуоло
8.3% (13)
1:2 Удинезе
7% (11)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:2 Сассуоло
1.3% (2)
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