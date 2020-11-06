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Сассуоло
0:0
Второй тайм: 73'

Стадион:
Удинезе
0'
9' Желтая карточка
Пуссетто Игнасио
16' Желтая карточка
Нюйтинк Брэм
31' Желтая карточка
Траоре Хамед
43' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
73'
47
Консильи
Андреа
2
Марлон
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
8
Лопес
Максим
73
Локателли
Мануэль
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
9
Капуто
Франческо
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
22
Арслан
Толгай-Али
37
Перейра
Роберто
90
Зеегелаар
Марвин
23
Пуссетто
Игнасио
7
Окака
Стефано
Сассуоло
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

9'
 
Пуссетто Игнасио
16'
 
Нюйтинк Брэм
31'
Траоре Хамед
 
43'
Феррари Джанмарко
 
46'
Мюлдюр Мерт
Траоре Хамед
 
64'
Дефрель Грегоре
Бога Жереми
 
65'
 
Делофеу Херард
Пуссетто Игнасио

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 6
  • 1 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 5 (1) 0.71
2. Берарди Доменико 3 (1) 0.43
3. Джуричич Филип 3 0.43
4. Локателли Мануэль 2 (1) 0.29
5. Кирикеш Влад 1 0.14
6. Дефрель Грегоре 1 0.14
7. Бурабия Мехди 1 0.14
8. Лопес Максим 1 0.14
9. Феррари Джанмарко 0 0
10. Рожерио да Силва 0 0
11. Мюлдюр Мерт 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окака Стефано 2 0.29
2. Самир Каэтано 1 0.14
3. Пуссетто Игнасио 1 0.14
4. Де Пауль Родриго 1 (1) 0.14
5. Форестьери Фернандо 0 0
6. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Феррари Джанмарко 2 0
3. Локателли Мануэль 2 0
4. Джуричич Филип 1 0
5. Бурабия Мехди 1 0
6. Берарди Доменико 1 0
7. Айхан Кан 1 0
8. Кирьякопулос Георгиос 1 0
9. Траоре Хамед 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 3 0
2. Бекао Родриго 3 0
3. Пуссетто Игнасио 2 0
4. Окака Стефано 1 0
5. Нюйтинк Брэм 1 0
6. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 5.88% (1) 11.76% (2) 0 11.76% (2) 29.41% (5) 41.18% (7)
 Удинезе 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Наполи 0:2 Сассуоло Сассуоло 3:3 Торино Болонья 3:4 Сассуоло Сассуоло 4:1 Кротоне
Специя 1:4 Сассуоло Сассуоло 1:1 Кальяри Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма
Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Удинезе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Сассуоло Серия A Удинезе 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Удинезе Серия A
Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:0 Удинезе Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Сассуоло Серия A Удинезе 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:2 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло 0:0 Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе 0:0 Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сассуоло 72.6% (114)
X 18.5% (29)
Удинезе 8.9% (14)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сассуоло
Ничья
Удинезе
2.85
3.72
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.55 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.67 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.36 3.72 3.20
  2.39 3.65 3.04

Самый высокий коэффициент на матч «Сассуоло» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сассуоло» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сассуоло» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.82 1.97 1.22 4.20 1.12 6.10 1.22 4.20 1.15 5.30 2.11 1.78 1.03 12.00 1.82 2.05 1.02 13.00 1.20 4.44 1.15 5.30 1.07 6.90 1.06 7.50 1.01 11.50
10.50 1.01 4.45 1.16 3.54 1.26 2.26 1.61 1.81 2.00 1.59 2.68 1.27 3.76 1.19 4.45 1.07 7.40 1.05 7.50 1.02 14.25
5.27 1.19 2.45 1.61 2.19 1.75 1.93 1.97 1.72 2.23 1.59 2.49 1.22 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.13 5.80 1.07 8.40 1.20 4.50
3.38 1.32 2.36 1.59 1.60 2.34 1.22 4.25 1.15 5.40
3.14 1.41 2.49 1.59 1.88 2.03 1.61 2.44 1.42 3.07
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 2.85 1.42 1.75 2.05 1.44 2.75 1.29 3.60
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Где смотреть матч Сассуоло 0:0 Удинезе онлайн

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Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Удинезе

Исход игры
Сассуоло
72.6% (114)
Ничья
18.5% (29)
Удинезе
8.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (99)
Меньше
35.71% (55)
Обе команды забьют
Да
77.27% (119)
Нет
22.73% (35)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
40.1% (63)
1:1 Ничья
13.4% (21)
2:0 Сассуоло
10.8% (17)
1:0 Сассуоло
9.6% (15)
3:1 Сассуоло
8.3% (13)
1:2 Удинезе
7% (11)
2:2 Ничья
3.8% (6)
3:2 Сассуоло
1.3% (2)
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