Кальяри
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Сарденья Арена
Сампдория
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
22
Йосида
Майя
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Уна АдамПолузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Прелец НикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
2 Офсайды 4
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|5
|0.71
|2.
|Педро Жоао
|4
|0.57
|3.
|Соттил Рикардо
|1
|0.14
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0.14
|5.
|Годин Диего
|1
|0.14
|6.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|7.
|Нандес Найтан
|0
|0
|8.
|Марин Рэзван
|0
|0
|9.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|4 (1)
|0.57
|2.
|Янкто Якуб
|2
|0.29
|3.
|Верре Валерио
|1
|0.14
|4.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.14
|5.
|Дамсгор Миккель
|1
|0.14
|6.
|Торсби Мортен
|1
|0.14
|7.
|Коллей Омар
|1
|0.14
|8.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|9.
|Кандрева Антонио
|0
|0
|10.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|11.
|Кейта Бальде
|0
|0
|12.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|3
|0
|2.
|Рог Марко
|2
|0
|3.
|Марин Рэзван
|2
|0
|4.
|Педро Жоао
|1
|0
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0
|6.
|Краньо Алессио
|1
|0
|7.
|Фараго Паоло
|1
|0
|8.
|Нандес Найтан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|2.
|Торсби Мортен
|3
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|2
|0
|4.
|Рамирес Гастон
|2
|0
|5.
|Янкто Якуб
|2
|0
|6.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|7.
|Йосида Майя
|1
|0
|8.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|9.
|Кейта Бальде
|1
|0
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|16.67% (2)
|25% (3)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|Сампдория
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри
Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =3 -6Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио
Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 9
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Кальяри
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 15
|8
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.80
|1.13
|9.10
|1.04
|2.20
|1.66
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|1.38
|3.00
|1.87
|1.99
|1.65
|2.33
|1.71
|2.14
|1.11
|6.50
|1.20
|4.60
|1.02
|13.00
|1.05
|8.80
|1.01
|15.00
|1.02
|11.50
|
|—
|—
|12.75
|1.03
|4.05
|1.25
|—
|—
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.45
|2.96
|1.21
|4.55
|1.17
|5.45
|1.06
|9.60
|1.05
|10.75
|1.00
|20.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.04
|1.41
|2.63
|1.52
|2.21
|1.71
|1.84
|2.04
|1.63
|2.36
|1.47
|2.79
|1.62
|2.38
|1.50
|2.69
|1.22
|4.50
|—
|—
|1.15
|5.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Сампдория
Исход игры
Кальяри
26.3% (41)
Ничья
42.3% (66)
Сампдория
31.4% (49)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
85.16% (132)
Нет
14.84% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:2 Сампдория
25.6% (40)
2:1 Кальяри
13.5% (21)
1:0 Кальяри
10.3% (16)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Сампдория
3.2% (5)
3:2 Кальяри
1.9% (3)
0:2 Сампдория
1.3% (2)
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