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Кальяри
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Сампдория
0' 37'
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
6
Рог
Марко
9
Симеоне
Джованни
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
11
Рамирес
Гастон
Кальяри
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 5 0.71
2. Педро Жоао 4 0.57
3. Соттил Рикардо 1 0.14
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.14
5. Годин Диего 1 0.14
6. Дзаппа Габриэле 0 0
7. Нандес Найтан 0 0
8. Марин Рэзван 0 0
9. Валюкевич Себастьян 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.57
2. Янкто Якуб 2 0.29
3. Верре Валерио 1 0.14
4. Ауджелло Томмазо 1 0.14
5. Дамсгор Миккель 1 0.14
6. Торсби Мортен 1 0.14
7. Коллей Омар 1 0.14
8. Бонаццоли Федерико 0 0
9. Кандрева Антонио 0 0
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Педро Жоао 1 0
5. Паволетти Леонардо 1 0
6. Краньо Алессио 1 0
7. Фараго Паоло 1 0
8. Нандес Найтан 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 4 0
2. Торсби Мортен 3 0
3. Экдаль Олбин 2 0
4. Рамирес Гастон 2 0
5. Янкто Якуб 2 0
6. Квальярелла Фабио 1 0
7. Йосида Майя 1 0
8. Берешиньски Бартош 1 0
9. Кейта Бальде 1 0
10. Ауджелло Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 16.67% (2) 25% (3) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2)
 Сампдория 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри
Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио
Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сампдория 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Сампдория Кубок Кальяри 4:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A
Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория 0:0 Заявка 7 3 2 2 11 - 9 11
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Кальяри 0:0 Заявка 7 2 2 3 12 - 15 8
12. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кальяри 26.3% (41)
X 42.3% (66)
Сампдория 31.4% (49)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 5:5
Ничья 5:5
fussball_01 #
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кальяри
Ничья
Сампдория
3.27
3.52
2.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.20 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 2.95 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.52 2.62
  3.27 3.01 2.49

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 9.10 1.04 2.20 1.66 3.15 1.36 1.38 3.00 1.87 1.99 1.65 2.33 1.71 2.14 1.11 6.50 1.20 4.60 1.02 13.00 1.05 8.80 1.01 15.00 1.02 11.50
12.75 1.03 4.05 1.25 3.15 1.37 2.07 1.77 1.64 2.29 1.45 2.96 1.21 4.55 1.17 5.45 1.06 9.60 1.05 10.75 1.00 20.00
3.04 1.41 2.63 1.52 2.21 1.71 1.84 2.04 1.63 2.36 1.47 2.79 1.62 2.38 1.50 2.69 1.22 4.50 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.17 1.69 1.03 12.00 1.17 5.00 1.03 12.00
3.12 1.36 2.11 1.73 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.25
2.02 1.86 1.66 2.30 1.30 3.66 1.21 4.61 1.47 2.78 1.31 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Кальяри 0:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 0:0 Сампдория

Исход игры
Кальяри
26.3% (41)
Ничья
42.3% (66)
Сампдория
31.4% (49)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
85.16% (132)
Нет
14.84% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:2 Сампдория
25.6% (40)
2:1 Кальяри
13.5% (21)
1:0 Кальяри
10.3% (16)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Сампдория
3.2% (5)
3:2 Кальяри
1.9% (3)
0:2 Сампдория
1.3% (2)
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