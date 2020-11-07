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Кальяри
2:0
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
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Ауджелло Томмазо
40' Красная карточка
Ауджелло Томмазо
1:0
48' Пенальти
Педро Жоао
64' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
2:0
69' Гол
Нандес Найтан
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Соттил Рикардо
83' Желтая карточка
Адриен Силва
90'+6
28
Краньо
Алессио
25
Дзаппа
Габриэле
40
Валюкевич
Себастьян
2
Годин
Диего
22
Ликояннис
Хараламбос
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
37
Уна
Адам
10
Педро
Жоао
6
Рог
Марко
9
Симеоне
Джованни
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
27
Квальярелла
Фабио
11
Рамирес
Гастон
Кальяри
4-2-3-1
Сампдория
4-4-2

Ход матча

38'
 
Ауджелло Томмазо
40'
 
Ауджелло Томмазо
43'
 
Дамсгор Миккель
Рамирес Гастон
46'
Соттил Рикардо
Марин Рэзван
 
48'
Педро Жоао
1:0
64'
 
Тонелли Лоренцо
69'
Нандес Найтан
(Симеоне Джованни)
2:0
77'
 
Лерис Мехди
Янкто Якуб
77'
 
Адриен Силва
Экдаль Олбин
77'
 
Ла Гумина Антонино
Квальярелла Фабио
78'
Соттил Рикардо
 
81'
 
Верре Валерио
Кандрева Антонио
83'
 
Адриен Силва
86'
Паволетти Леонардо
Симеоне Джованни
 
90'
Трамони Маттео
Уна Адам
 
90'
Пизакане Фабио
Дзаппа Габриэле
 
90'
Калигара Фабрицио
Нандес Найтан
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 6
  • 4 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 5 (1) 0.71
2. Симеоне Джованни 5 0.71
3. Соттил Рикардо 1 0.14
4. Ликояннис Хараламбос 1 0.14
5. Нандес Найтан 1 0.14
6. Годин Диего 1 0.14
7. Дзаппа Габриэле 0 0
8. Марин Рэзван 0 0
9. Валюкевич Себастьян 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 4 (1) 0.57
2. Янкто Якуб 2 0.29
3. Верре Валерио 1 0.14
4. Ауджелло Томмазо 1 0.14
5. Дамсгор Миккель 1 0.14
6. Торсби Мортен 1 0.14
7. Коллей Омар 1 0.14
8. Бонаццоли Федерико 0 0
9. Кандрева Антонио 0 0
10. Рамирес Гастон 0 0
11. Кейта Бальде 0 0
12. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 3 0
2. Рог Марко 2 0
3. Марин Рэзван 2 0
4. Педро Жоао 1 0
5. Паволетти Леонардо 1 0
6. Краньо Алессио 1 0
7. Фараго Паоло 1 0
8. Нандес Найтан 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 5 0
2. Торсби Мортен 3 0
3. Ауджелло Томмазо 1 1
4. Экдаль Олбин 2 0
5. Рамирес Гастон 2 0
6. Янкто Якуб 2 0
7. Квальярелла Фабио 1 0
8. Адриен Силва 1 0
9. Йосида Майя 1 0
10. Берешиньски Бартош 1 0
11. Кейта Бальде 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2)
 Сампдория 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри
Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино
Сампдория Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио
Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Сампдория 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Сампдория Кубок Кальяри 4:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A
Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Сампдория 3:0 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сампдория Серия A Кальяри 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Сампдория 0:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:0 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Кальяри 26.3% (41)
X 42.3% (66)
Сампдория 31.4% (49)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 5:5
Ничья 5:5
fussball_01 #
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.90 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.52 2.62
  2.06 2.60 5.69

Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.90 1.25 9.10 1.04 3.35 1.31 3.15 1.36 1.90 1.90 1.87 1.99 1.65 2.33 1.71 2.14 1.14 5.55 1.20 4.60 1.02 13.00 1.05 8.80 1.01 15.00 1.02 11.50
12.75 1.03 4.05 1.25 3.15 1.37 2.07 1.77 1.64 2.29 1.45 2.96 1.21 4.55 1.17 5.45 1.06 9.60 1.05 10.75 1.00 20.00
4.97 1.19 3.65 1.30 2.01 1.85 2.07 1.81 1.79 2.10 2.01 1.85 1.84 2.04 1.71 2.19 1.47 2.79 1.62 2.38 1.50 2.69 1.22 4.50 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.70 2.17 1.69 1.03 12.00 1.17 5.00 1.03 12.00
3.12 1.36 2.11 1.73 1.51 2.56 1.18 5.00 1.12 6.25
1.19 4.94 1.66 2.30 1.30 3.66 1.21 4.61 1.47 2.78 1.31 3.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Кальяри 2:0 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Кальяри 2:0 Сампдория

Исход игры
Кальяри
26.3% (41)
Ничья
42.3% (66)
Сампдория
31.4% (49)
Тотал 2.5
Больше
49.03% (76)
Меньше
50.97% (79)
Обе команды забьют
Да
85.16% (132)
Нет
14.84% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (56)
1:2 Сампдория
25.6% (40)
2:1 Кальяри
13.5% (21)
1:0 Кальяри
10.3% (16)
2:2 Ничья
5.8% (9)
0:1 Сампдория
3.2% (5)
3:2 Кальяри
1.9% (3)
0:2 Сампдория
1.3% (2)
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