Беневенто
0:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Чиро Вигорито
Специя
0:1
29' ГолПобега Томмазо
47' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
25
Сау
Марко
22
Хабот
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
47'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.43
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.43
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.29
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.14
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.14
|6.
|Сау Марко
|0
|0
|7.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.43
|2.
|Побега Томмазо
|2
|0.29
|3.
|Фариас Диего
|1
|0.14
|4.
|Верде Даниэле
|1
|0.14
|5.
|Хабот Юлиан
|1
|0.14
|6.
|Агудело Кевин
|1
|0.14
|7.
|Терци Клаудио
|0
|0
|8.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|9.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|10.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|11.
|Риччи Матео
|0
|0
|12.
|Бастони Симоне
|0
|0
|13.
|Нзола М'Бала
|0
|0
|14.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|2.
|Фулон Дам
|3
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|4.
|Глик Камил
|2
|0
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кальдирола Лука
|1
|0
|7.
|Дабо Брайан
|1
|0
|8.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Хабот Юлиан
|2
|0
|3.
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|4.
|Зут Йерун
|1
|0
|5.
|Фариас Диего
|1
|0
|6.
|Сала Джакопо
|1
|0
|7.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|8.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|9.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|10.
|Риччи Матео
|1
|0
|11.
|Рамос Хуан
|1
|0
|12.
|Эстевес Науэль
|1
|0
|13.
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Специя
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =3 -8Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Специя Последние 20 матчей: +8 =4 -8Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина
Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Специя
|1:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 15
|8
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 18
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|17.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.00
|1.05
|10.50
|1.03
|5.10
|1.33
|3.60
|1.31
|—
|—
|2.04
|1.77
|2.04
|1.82
|1.79
|2.10
|1.75
|2.20
|1.30
|3.50
|1.23
|3.90
|1.08
|7.77
|1.06
|7.70
|1.01
|15.00
|1.01
|12.00
|
|12.75
|1.03
|11.50
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.30
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.20
|—
|—
|2.82
|1.48
|2.32
|1.67
|2.08
|1.84
|1.81
|2.10
|1.63
|2.40
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.19
|5.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беневенто 0:1 Специя
Исход игры
Беневенто
74.3% (113)
Ничья
24.3% (37)
Специя
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
2:1 Беневенто
40.1% (61)
1:1 Ничья
19.1% (29)
1:0 Беневенто
18.4% (28)
2:0 Беневенто
8.6% (13)
3:1 Беневенто
3.3% (5)
3:2 Беневенто
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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