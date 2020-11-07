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Беневенто
0:3
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
0:1
29' Гол
Побега Томмазо
47' Желтая карточка
Импрота Риккардо
54' Желтая карточка
Бастони Симоне
57' Желтая карточка
Агудело Кевин
0:2
65' Гол
Нзола М'Бала
0:3
70' Гол
Нзола М'Бала
82' Желтая карточка
Эстевес Науэль
83' Желтая карточка
Маджио Кристиан
90' Желтая карточка
Кальдирола Лука
90'+1
1
Монтипо
Лоренцо
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
5
Кальдирола
Лука
18
Фулон
Дам
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
19
Инсинье
Роберто
25
Сау
Марко
9
Лападула
Джанлука
94
Проведель
Иван
21
Феррер
Сальвадор
19
Терци
Клаудио
22
Хабот
Юлиан
20
Бастони
Симоне
24
Эстевес
Науэль
8
Риччи
Матео
26
Побега
Томмазо
80
Агудело
Кевин
18
Нзола
М'Бала
11
Гьяси
Эммануэль
Беневенто
4-3-2-1
Специя
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лападула Джанлука 3 0.43
2. Капрари Джанлука 3 0.43
3. Кальдирола Лука 2 0.29
4. Инсинье Роберто 1 0.14
5. Летиция Гаэтано 1 0.14
6. Сау Марко 0 0
7. Фулон Дам 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Галабинов Андрей 3 0.43
2. Нзола М'Бала 2 0.29
3. Побега Томмазо 2 0.29
4. Фариас Диего 1 0.14
5. Верде Даниэле 1 0.14
6. Хабот Юлиан 1 0.14
7. Агудело Кевин 1 0.14
8. Гьяси Эммануэль 0 0
9. Терци Клаудио 0 0
10. Рафаэл Биттенкур 0 0
11. Бартоломей Паоло 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Бастони Симоне 0 0
14. Эстевес Науэль 0 0
15. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 3 0
2. Фулон Дам 3 0
3. Капрари Джанлука 1 1
4. Глик Камил 2 0
5. Кальдирола Лука 2 0
6. Маджио Кристиан 1 0
7. Ионице Артур 1 0
8. Дабо Брайан 1 0
9. Импрота Риккардо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 1 1
2. Эстевес Науэль 2 0
3. Хабот Юлиан 2 0
4. Феррер Сальвадор 2 0
5. Зут Йерун 1 0
6. Фариас Диего 1 0
7. Сала Джакопо 1 0
8. Гьяси Эммануэль 1 0
9. Дейола Алессандро 1 0
10. Бартоломей Паоло 1 0
11. Риччи Матео 1 0
12. Бастони Симоне 1 0
13. Рамос Хуан 1 0
14. Агудело Кевин 1 0
15. Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 10% (1) 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 20% (2)
 Специя 0 36.36% (4) 27.27% (3) 0 27.27% (3) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Специя Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина
Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Беневенто 3:1 Специя Серия B Специя 0:1 Беневенто Серия B Беневенто 2:3 Специя Серия B Специя 3:1 Беневенто Серия B
Беневенто 2:1 Специя Серия B Специя 1:3 Беневенто Серия B Беневенто 1:0 Специя Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Беневенто 74.3% (113)
X 24.3% (37)
Специя 1.3% (2)
0
выиграет Беневенто, со счетом 2:0
Победа хозяев 2:0
fussball_01 #
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.18 3.60 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 5.70 3.40 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.66 3.52
  2.13 3.71 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.05 10.50 1.03 4.20 1.22 3.60 1.31 1.75 2.05 2.04 1.82 1.79 2.10 1.75 2.20 2.18 1.68 1.23 3.90 1.04 4.44 1.06 7.70 1.01 15.00 1.01 12.00
12.75 1.03 11.50 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.28 1.70 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
4.96 1.20 2.82 1.48 2.32 1.67 2.08 1.84 1.81 2.10 1.63 2.40 1.51 2.68 1.19 5.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 2.21 1.67 1.30 3.50 1.18 4.80 1.05 9.50
3.26 1.34 2.24 1.65 1.57 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
2.95 1.45 2.33 1.67 1.80 2.13 1.56 2.58 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.29 1.92 1.82 1.41 2.70 1.31 3.25
4.75 1.18 3.32 1.33 1.91 1.89 1.43 2.83 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Где смотреть матч Беневенто 0:3 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Специя

Исход игры
Беневенто
74.3% (113)
Ничья
24.3% (37)
Специя
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
2:1 Беневенто
40.1% (61)
1:1 Ничья
19.1% (29)
1:0 Беневенто
18.4% (28)
2:0 Беневенто
8.6% (13)
3:1 Беневенто
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Беневенто
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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