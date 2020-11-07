Беневенто
0:3
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
Специя
0:1
29' ГолПобега Томмазо
47' Желтая карточкаИмпрота Риккардо
54' Желтая карточкаБастони Симоне
57' Желтая карточкаАгудело Кевин
0:2
65' ГолНзола М'Бала
0:3
70' ГолНзола М'Бала
82' Желтая карточкаЭстевес Науэль
83' Желтая карточкаМаджио Кристиан
90' Желтая карточкаКальдирола Лука
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
29
Ионице
Артур
14
Дабо
Брайан
25
Сау
Марко
22
Хабот
Юлиан
18
Нзола
М'Бала
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Хабот ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
29'
47'
54'
57'
65'
0:2
70'
0:3
82'
82'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 4
-
6 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лападула Джанлука
|3
|0.43
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|0.43
|3.
|Кальдирола Лука
|2
|0.29
|4.
|Инсинье Роберто
|1
|0.14
|5.
|Летиция Гаэтано
|1
|0.14
|6.
|Сау Марко
|0
|0
|7.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Галабинов Андрей
|3
|0.43
|2.
|Нзола М'Бала
|2
|0.29
|3.
|Побега Томмазо
|2
|0.29
|4.
|Фариас Диего
|1
|0.14
|5.
|Верде Даниэле
|1
|0.14
|6.
|Хабот Юлиан
|1
|0.14
|7.
|Агудело Кевин
|1
|0.14
|8.
|Гьяси Эммануэль
|0
|0
|9.
|Терци Клаудио
|0
|0
|10.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|11.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Бастони Симоне
|0
|0
|14.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|15.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|3
|0
|2.
|Фулон Дам
|3
|0
|3.
|Капрари Джанлука
|1
|1
|4.
|Глик Камил
|2
|0
|5.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|6.
|Маджио Кристиан
|1
|0
|7.
|Ионице Артур
|1
|0
|8.
|Дабо Брайан
|1
|0
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|1
|1
|2.
|Эстевес Науэль
|2
|0
|3.
|Хабот Юлиан
|2
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|2
|0
|5.
|Зут Йерун
|1
|0
|6.
|Фариас Диего
|1
|0
|7.
|Сала Джакопо
|1
|0
|8.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0
|9.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|10.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|11.
|Риччи Матео
|1
|0
|12.
|Бастони Симоне
|1
|0
|13.
|Рамос Хуан
|1
|0
|14.
|Агудело Кевин
|1
|0
|15.
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|Специя
|0
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|0
|27.27% (3)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +9 =3 -8Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто
Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто Беневенто 0:1 Кьево Фрозиноне 2:3 Беневенто Беневенто 3:1 Ливорно Трапани 2:0 Беневенто Беневенто 1:1 Венеция Кротоне 3:0 Беневенто Беневенто 1:0 Юве Стабия Эмполи 0:0 Беневенто Кремонезе 0:1 Беневенто Беневенто 4:0 Пескара
Специя Последние 20 матчей: +8 =4 -8Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина
Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Специя 3:1 Кьево Кьево 2:0 Специя Салернитана 1:2 Специя Специя 0:0 Виртус Энтелла Кремонезе 0:0 Специя Специя 0:1 Венеция Ливорно 0:1 Специя Специя 5:1 Козенца Фрозиноне 2:1 Специя Специя 1:2 Пиза
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|9.00
|1.05
|10.50
|1.03
|4.20
|1.22
|3.60
|1.31
|—
|—
|1.75
|2.05
|2.04
|1.82
|1.79
|2.10
|1.75
|2.20
|2.18
|1.68
|1.23
|3.90
|1.04
|4.44
|1.06
|7.70
|1.01
|15.00
|1.01
|12.00
|
|12.75
|1.03
|11.50
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.51
|2.60
|1.26
|3.94
|1.20
|4.70
|1.08
|8.30
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.96
|1.20
|—
|—
|2.82
|1.48
|2.32
|1.67
|2.08
|1.84
|1.81
|2.10
|1.63
|2.40
|1.51
|2.68
|—
|—
|1.19
|5.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Беневенто 0:3 Специя
Исход игры
Беневенто
74.3% (113)
Ничья
24.3% (37)
Специя
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.33% (77)
Меньше
48.67% (73)
Обе команды забьют
Да
70.67% (106)
Нет
29.33% (44)
Популярный счёт
2:1 Беневенто
40.1% (61)
1:1 Ничья
19.1% (29)
1:0 Беневенто
18.4% (28)
2:0 Беневенто
8.6% (13)
3:1 Беневенто
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:2 Беневенто
2.6% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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