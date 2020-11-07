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Парма
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Фиорентина
0' 8'
1
Сепе
Луиджи
24
Осорио
Йордан
22
Алвеш
Бруну
7
Гальоло
Риккардо
8
Грасси
Альберто
33
Куцка
Юрай
23
Эрнани
Азеведо
14
Куртич
Ясмин
3
Пеццелла
Джузеппе
45
Инглезе
Роберто
27
Жервиньо
Куасси
69
Дронговски
Бартломей
22
Касерес
Мартин
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
23
Венути
Лоренцо
34
Амрабат
Софьян
78
Пульгар
Эрик
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
11
Куаме
Кристиан
7
Рибери
Франк
Парма
3-5-2
Фиорентина
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эрнани Азеведо 2 0.33
2. Жервиньо Куасси 2 0.33
3. Гальоло Риккардо 1 0.17
4. Карамо Янн 1 0.17
5. Куртич Ясмин 1 0.17
6. Куцка Юрай 1 (1) 0.17
7. Бругман Гастон 0 0
8. Инглезе Роберто 0 0
9. Пеццелла Джузеппе 0 0
Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастровилли Гаэтано 4 0.67
2. Бираги Кристиано 1 0.17
3. Кьеза Федерико 1 0.17
4. Миленкович Никола 1 0.17
5. Песселья Херман 1 0.17
6. Влахович Душан 1 0.17
7. Куаме Кристиан 1 0.17
8. Рибери Франк 0 0
9. Бонавентура Джакомо 0 0
10. Лирола Поль 0 0

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Иакопони Симоне 1 1
2. Куцка Юрай 2 0
3. Алвеш Бруну 2 0
4. Эрнани Азеведо 2 0
5. Дармиан Маттео 1 0
6. Бругман Гастон 1 0
7. Лорини Венсан 1 0
8. Грасси Альберто 1 0
9. Пеццелла Джузеппе 1 0
10. Зом Симон 1 0
Фиорентина
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 2 0
2. Кастровилли Гаэтано 2 0
3. Лирола Поль 2 0
4. Мартинес Лукас II 0 1
5. Бонавентура Джакомо 1 0
6. Бираги Кристиано 1 0
7. Миленкович Никола 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Фиорентина 40% (4) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма
Парма 1:0 Верона Болонья 4:1 Парма Парма 0:2 Наполи Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло

Последние игры между собой

Парма: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Парма 1:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 0:1 Парма Серия A
Фиорентина 0:0 Парма Товарищеские матчи Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина 0:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма 0:0 Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    8'
    Эрнани нарушил правила против Рибери неподалеку от штрафной.
  • Опасный момент
    7'
    Опасно! Жервиньо прорвался по флангу, вошел в штрафную, откатил на Пеццулу, удар с острого угла-Дронговски отбивает!
  • 5'
    Осорио выбил мяч из штрафной после подачи Игоря Роши.
  • Фол, нарушение
    4'
    Штрафной исполнят гости, довольно опасно может быть
  • 2'
    Попытались гости начать матч с атаки, Бруну Алвеш вынес мяч из штрафной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали! С центра поля начали футболисты "Пармы".
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители спорта номер один! Приветствуем вас на футболе, сегодня в рамках 7-го тура итальянской Серии А на стадионе "Эннио Тардини" между собой сыграют "Парма" и "Фиорентина". За ходом матча буду помогать следить вам я, Смирнов Александр.
  • Составы команд находятся в соответствующей вкладке.
    • Прогнозы 157
    Парма 27.4% (43)
    X 38.9% (61)
    Фиорентина 33.8% (53)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 0:0
    Ничья 0:0
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    2.14 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Фиорентина
    3.71
    3.70
    2.30
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.50 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.05 3.55 2.08
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.66 2.29
  3.71 3.70 2.07

Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.40 1.22 3.40 1.32 2.20 1.72 1.97 1.86 1.76 2.17 1.45 2.75 1.23 4.20 1.16 4.80 1.06 8.20 1.05 8.80
10.50 1.01 9.60 1.03 4.20 1.22 3.45 1.32 2.25 1.72 1.74 2.08 1.48 2.66 1.23 3.80 1.16 4.45 1.05 7.40
4.79 1.21 2.73 1.51 2.25 1.71 2.02 1.88 1.77 2.16 1.61 2.45 1.50 2.73 1.19 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.17 1.69 1.51 2.55 1.18 4.90
3.15 1.36 2.19 1.68 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80
2.87 1.47 2.28 1.69 1.79 2.15 1.55 2.59 1.37 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.32 1.86 1.88 1.40 2.85 1.29 3.40
4.65 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.33
Букмекер Да Нет
4.00 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.41
Где смотреть матч Парма 0:0 Фиорентина онлайн

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Прогнозы на матч Парма 0:0 Фиорентина

Исход игры
Парма
27.4% (43)
Ничья
38.9% (61)
Фиорентина
33.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
84.42% (130)
Нет
15.58% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (45)
1:2 Фиорентина
25.5% (40)
2:1 Парма
18.5% (29)
2:2 Ничья
8.3% (13)
1:0 Парма
7% (11)
0:1 Фиорентина
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Фиорентина
1.3% (2)
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