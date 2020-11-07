Парма
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Эннио Тардини
Фиорентина
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
14
Куртич
Ясмин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
36 Понси ФабиоЗащитник
-
21 Лирола ПольПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эрнани Азеведо
|2
|0.33
|2.
|Жервиньо Куасси
|2
|0.33
|3.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.17
|4.
|Карамо Янн
|1
|0.17
|5.
|Куртич Ясмин
|1
|0.17
|6.
|Куцка Юрай
|1 (1)
|0.17
|7.
|Бругман Гастон
|0
|0
|8.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.67
|2.
|Бираги Кристиано
|1
|0.17
|3.
|Кьеза Федерико
|1
|0.17
|4.
|Миленкович Никола
|1
|0.17
|5.
|Песселья Херман
|1
|0.17
|6.
|Влахович Душан
|1
|0.17
|7.
|Куаме Кристиан
|1
|0.17
|8.
|Рибери Франк
|0
|0
|9.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|10.
|Лирола Поль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иакопони Симоне
|1
|1
|2.
|Куцка Юрай
|2
|0
|3.
|Алвеш Бруну
|2
|0
|4.
|Эрнани Азеведо
|2
|0
|5.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|6.
|Бругман Гастон
|1
|0
|7.
|Лорини Венсан
|1
|0
|8.
|Грасси Альберто
|1
|0
|9.
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
|10.
|Зом Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|2
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|2
|0
|3.
|Лирола Поль
|2
|0
|4.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|5.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0
|6.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|7.
|Миленкович Никола
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Парма
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Фиорентина
|40% (4)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: +7 =3 -10Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя Удинезе 3:2 Парма
Фиорентина Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина
Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина Фиорентина 1:0 Торино Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Фиорентина 5:1 Реджана Фиорентина 5:0 Луккьезе СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Фиорентина 4:0 Болонья Рома 2:1 Фиорентина Интер Милан 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Торино Лечче 1:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 0:0 Кальяри Парма 1:2 Фиорентина Фиорентина 1:3 Сассуоло
Последние игры между собой
Парма: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Фиорентина: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Фиорентина 0:0 Парма Товарищеские матчи Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:0 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:2 Парма Серия A Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Парма 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 2:0 Парма Серия A Парма 1:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:3 Парма Серия A Фиорентина 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Парма» – «Фиорентина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Парма» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фиорентина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Парма» – «Фиорентина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.40
|1.22
|3.40
|1.32
|—
|—
|2.20
|1.72
|1.97
|1.86
|1.76
|2.17
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.23
|4.20
|1.16
|4.80
|1.06
|8.20
|1.05
|8.80
|
|10.50
|1.01
|9.60
|1.03
|4.20
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.25
|1.72
|—
|—
|1.74
|2.08
|—
|—
|1.48
|2.66
|1.23
|3.80
|1.16
|4.45
|1.05
|7.40
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.79
|1.21
|—
|—
|2.73
|1.51
|2.25
|1.71
|2.02
|1.88
|1.77
|2.16
|1.61
|2.45
|1.50
|2.73
|—
|—
|1.19
|5.14
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Парма 0:0 Фиорентина
Исход игры
Парма
27.4% (43)
Ничья
38.9% (61)
Фиорентина
33.8% (53)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
84.42% (130)
Нет
15.58% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.7% (45)
1:2 Фиорентина
25.5% (40)
2:1 Парма
18.5% (29)
2:2 Ничья
8.3% (13)
1:0 Парма
7% (11)
0:1 Фиорентина
4.5% (7)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:3 Фиорентина
1.3% (2)
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