Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
25
Рейна
Пепе
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
94
Мурики
Ведат
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Алиа МаркоВратарь
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
65 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.5
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.33
|3.
|Кайседо Фелипе
|2
|0.33
|4.
|Альберто Луис
|1
|0.17
|5.
|Перейра Андреас
|1
|0.17
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.17
|7.
|Патрик
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марусич Адам
|0
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|5 (2)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|2
|0.33
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0.33
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.17
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|6.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|7.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|8.
|Данило Луис
|0
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|2.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|3.
|Лукас Лейва
|2
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|5.
|Худт Уэсли
|2
|0
|6.
|Патрик
|1
|0
|7.
|Альберто Луис
|1
|0
|8.
|Пароло Марко
|1
|0
|9.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|10.
|Марусич Адам
|1
|0
|11.
|Перейра Андреас
|1
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|2
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|6.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|Ювентус
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья
Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома
Последние игры между собой
Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|18 - 9
|15
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 11
|10
|11.
|Кальяри
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 15
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Специя
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|15.
|Беневенто
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 20
|6
|16.
|Парма
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.80
|1.04
|4.20
|1.22
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.75
|1.92
|1.94
|1.71
|2.25
|—
|—
|1.45
|2.80
|1.22
|4.40
|1.14
|4.90
|1.04
|8.60
|1.05
|9.20
|
|10.75
|1.01
|10.25
|1.02
|3.88
|1.24
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.16
|1.83
|—
|—
|1.68
|2.19
|—
|—
|1.40
|2.86
|1.19
|4.50
|1.14
|4.90
|1.03
|8.40
|1.04
|8.10
|
|—
|—
|—
|—
|4.52
|1.23
|—
|—
|2.58
|1.56
|2.15
|1.77
|1.93
|1.98
|1.67
|2.32
|1.53
|2.65
|1.44
|2.95
|—
|—
|1.17
|5.67
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Исход игры
Лацио
5.7% (9)
Ничья
16.5% (26)
Ювентус
77.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.77% (119)
Меньше
23.23% (36)
Обе команды забьют
Да
89.68% (139)
Нет
10.32% (16)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
57.6% (91)
1:1 Ничья
13.3% (21)
1:3 Ювентус
8.2% (13)
0:1 Ювентус
6.3% (10)
2:1 Лацио
4.4% (7)
0:2 Ювентус
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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