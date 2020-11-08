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Лацио
 
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Стадион:
Ювентус
25
Рейна
Пепе
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
26
Раду
Стефан
77
Марусич
Адам
21
Милинкович-Савич
Сергей
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
96
Фарес
Мохамед
94
Мурики
Ведат
11
Корреа
Хоакин
1
Щесны
Войцех
16
Куадрадо
Хуан
28
Демирал
Мерих
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
44
Кулушевски
Деян
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
38
Фработта
Джанлука
9
Мората
Альваро
7
Роналду
Криштиану
Лацио
3-5-2
Ювентус
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.5
2. Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
3. Кайседо Фелипе 2 0.33
4. Альберто Луис 1 0.17
5. Перейра Андреас 1 0.17
6. Лаццари Мануэль 1 0.17
7. Патрик 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
10. Фарес Мохамед 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 5 (2) 0.83
2. Мората Альваро 2 0.33
3. Кулушевски Деян 2 0.33
4. Бонуччи Леонардо 1 0.17
5. Рабио Адриен 1 0.17
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Данило Луис 0 0
9. Маккенни Уэстон 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Кайседо Фелипе 3 0
3. Лукас Лейва 2 0
4. Ачерби Франческо 2 0
5. Худт Уэсли 2 0
6. Патрик 1 0
7. Альберто Луис 1 0
8. Пароло Марко 1 0
9. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Перейра Андреас 1 0
12. Фарес Мохамед 1 0
13. Лаццари Мануэль 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 2 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Бонуччи Леонардо 1 0
6. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 20% (2) 0 0 40% (4) 10% (1) 30% (3)
 Ювентус 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья
Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома

Последние игры между собой

Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Ювентус 2:1 Лацио Серия A Ювентус 1:3 Лацио Суперкубок Лацио 3:1 Ювентус Серия A Лацио 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 7 4 3 0 18 - 9 15
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
10. Сампдория Заявка 7 3 1 3 11 - 11 10
11. Кальяри Заявка 7 3 1 3 14 - 15 10
12. Фиорентина Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13. Специя Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
15. Беневенто Заявка 7 2 0 5 10 - 20 6
16. Парма Заявка 7 1 3 3 8 - 13 6
17. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров: 

    Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия);
    Ассистент: Филиппо Мели (Италия);
    Ассистент: Стефано Алассио (Италия);
    Резервный: Юан Лука Сакки (Италия).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к итальянскому футболу! В рамках 7-го тура Серии А сойдутся лицом к лицу футболисты «Лацио» и «Ювентуса». Встреча состоится в Риме, на стадионе «Олимпико». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Прогнозы 158
Лацио 5.7% (9)
X 16.5% (26)
Ювентус 77.8% (123)
+2
выиграет Ювентус, со счетом 0:1
Победа гостей 0:1
fussball_01 #
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лацио
Ничья
Ювентус
4.45
4.20
1.93
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.05 4.00 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 4.10 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 4.45 4.20 1.93
  4.14 3.80 1.93

Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.80 1.04 4.20 1.22 3.30 1.33 2.18 1.75 1.92 1.94 1.71 2.25 1.45 2.80 1.22 4.40 1.14 4.90 1.04 8.60 1.05 9.20
10.75 1.01 10.25 1.02 3.88 1.24 3.15 1.36 2.16 1.83 1.68 2.19 1.40 2.86 1.19 4.50 1.14 4.90 1.03 8.40 1.04 8.10
4.52 1.23 2.58 1.56 2.15 1.77 1.93 1.98 1.67 2.32 1.53 2.65 1.44 2.95 1.17 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.15 1.70 1.51 2.55 1.22 5.00
3.30 1.33 2.17 1.69 1.51 2.56 1.19 5.00 1.12 6.25
3.38 1.36 2.79 1.49 2.21 1.75 1.73 2.22 1.52 2.69 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 1.84 1.92 1.38 2.90 1.28 3.45
4.30 1.22 3.00 1.39 1.83 1.98 1.37 3.10 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.23
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Букмекер Да Нет
3.15 1.36
Где смотреть матч Лацио - Ювентус онлайн

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Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

Исход игры
Лацио
5.7% (9)
Ничья
16.5% (26)
Ювентус
77.8% (123)
Тотал 2.5
Больше
76.77% (119)
Меньше
23.23% (36)
Обе команды забьют
Да
89.68% (139)
Нет
10.32% (16)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
57.6% (91)
1:1 Ничья
13.3% (21)
1:3 Ювентус
8.2% (13)
0:1 Ювентус
6.3% (10)
2:1 Лацио
4.4% (7)
0:2 Ювентус
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:4 Ювентус
1.3% (2)
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