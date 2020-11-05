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Лацио
 
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Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 3 (1) 0.5
2. Милинкович-Савич Сергей 2 0.33
3. Кайседо Фелипе 2 0.33
4. Альберто Луис 1 0.17
5. Перейра Андреас 1 0.17
6. Лаццари Мануэль 1 0.17
7. Патрик 0 0
8. Ачерби Франческо 0 0
9. Марусич Адам 0 0
10. Фарес Мохамед 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роналду Криштиану 5 (2) 0.83
2. Мората Альваро 2 0.33
3. Кулушевски Деян 2 0.33
4. Бонуччи Леонардо 1 0.17
5. Рабио Адриен 1 0.17
6. Кьеза Федерико 0 0
7. Ремзи Аарон 0 0
8. Данило Луис 0 0
9. Маккенни Уэстон 0 0

Карточки

Лацио
# Игрок      
1. Иммобиле Чиро 2 1
2. Кайседо Фелипе 3 0
3. Лукас Лейва 2 0
4. Ачерби Франческо 2 0
5. Худт Уэсли 2 0
6. Патрик 1 0
7. Альберто Луис 1 0
8. Пароло Марко 1 0
9. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
10. Марусич Адам 1 0
11. Перейра Андреас 1 0
12. Фарес Мохамед 1 0
13. Лаццари Мануэль 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Рабио Адриен 2 1
2. Фработта Джанлука 2 0
3. Кулушевски Деян 2 0
4. Кьеза Федерико 0 1
5. Бонуччи Леонардо 1 0
6. Портанова Маноло 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лацио 20% (2) 0 0 40% (4) 10% (1) 30% (3)
 Ювентус 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья
Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома

Последние игры между собой

Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Ювентус 2:1 Лацио Серия A Ювентус 1:3 Лацио Суперкубок Лацио 3:1 Ювентус Серия A Лацио 1:2 Ювентус Серия A
Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 14 - 5 16
2. Сассуоло Заявка 6 4 2 0 18 - 9 14
3. Аталанта Заявка 6 4 0 2 17 - 13 12
4. Ювентус Заявка 6 3 3 0 14 - 5 12
5. Наполи Заявка 6 4 0 2 14 - 7 11
6. Интер Милан Заявка 6 3 2 1 15 - 10 11
7. Верона Заявка 6 3 2 1 8 - 3 11
8. Рома Заявка 6 3 2 1 13 - 10 11
9. Сампдория Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10. Лацио Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
11. Фиорентина Заявка 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Кальяри Заявка 6 2 1 3 12 - 15 7
13. Болонья Заявка 6 2 0 4 11 - 12 6
14. Беневенто Заявка 6 2 0 4 10 - 17 6
15. Парма Заявка 6 1 2 3 8 - 13 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Специя Заявка 6 1 2 3 8 - 15 5
18. Торино Заявка 6 1 1 4 12 - 16 4
19. Удинезе Заявка 6 1 0 5 6 - 11 3
20. Кротоне Заявка 6 0 1 5 6 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Лацио 8.8% (5)
    X 28.1% (16)
    Ювентус 63.2% (36)
    +1
    выиграет Ювентус, со счетом 0:1
    Победа гостей 0:1
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Ювентус
    3.68
    3.90
    2.11
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.60 3.90 1.98
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.80 2.08
    Бонус: 5 000 ₽ 3.68 3.90 2.11
      3.58 3.86 2.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.02 4.50 1.20 3.50 1.30 2.26 1.68 2.02 1.85 1.77 2.11 1.48 2.65 1.27 4.00 1.18 4.60 1.06 7.80 1.05 8.50
    13.00 1.00 11.50 1.01 4.45 1.19 3.76 1.27 2.36 1.68 1.77 2.05 1.52 2.46 1.22 3.88 1.16 4.45 1.04 7.60
    4.85 1.21 2.78 1.49 2.30 1.68 2.05 1.86 1.79 2.13 1.62 2.43 1.50 2.72 1.19 5.15
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.23 1.65 1.57 2.48 1.21 4.60
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.40
    2.97 1.44 2.33 1.66 1.80 2.13 1.56 2.58 1.38 3.28
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.41 2.75 1.29 3.40
    4.90 1.19 3.45 1.31 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.33
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.41
    Где смотреть матч Лацио - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Лацио - Ювентус

    Исход игры
    Лацио
    8.8% (5)
    Ничья
    28.1% (16)
    Ювентус
    63.2% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.86% (38)
    Меньше
    32.14% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (49)
    Нет
    12.5% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    47.4% (27)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    0:1 Ювентус
    7% (4)
    2:1 Лацио
    7% (4)
    2:2 Ничья
    7% (4)
    0:2 Ювентус
    3.5% (2)
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