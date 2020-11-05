Лацио
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|3 (1)
|0.5
|2.
|Милинкович-Савич Сергей
|2
|0.33
|3.
|Кайседо Фелипе
|2
|0.33
|4.
|Альберто Луис
|1
|0.17
|5.
|Перейра Андреас
|1
|0.17
|6.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.17
|7.
|Патрик
|0
|0
|8.
|Ачерби Франческо
|0
|0
|9.
|Марусич Адам
|0
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роналду Криштиану
|5 (2)
|0.83
|2.
|Мората Альваро
|2
|0.33
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0.33
|4.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.17
|5.
|Рабио Адриен
|1
|0.17
|6.
|Кьеза Федерико
|0
|0
|7.
|Ремзи Аарон
|0
|0
|8.
|Данило Луис
|0
|0
|9.
|Маккенни Уэстон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иммобиле Чиро
|2
|1
|2.
|Кайседо Фелипе
|3
|0
|3.
|Лукас Лейва
|2
|0
|4.
|Ачерби Франческо
|2
|0
|5.
|Худт Уэсли
|2
|0
|6.
|Патрик
|1
|0
|7.
|Альберто Луис
|1
|0
|8.
|Пароло Марко
|1
|0
|9.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|10.
|Марусич Адам
|1
|0
|11.
|Перейра Андреас
|1
|0
|12.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|13.
|Лаццари Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рабио Адриен
|2
|1
|2.
|Фработта Джанлука
|2
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|2
|0
|4.
|Кьеза Федерико
|0
|1
|5.
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|6.
|Портанова Маноло
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лацио
|20% (2)
|0
|0
|40% (4)
|10% (1)
|30% (3)
|Ювентус
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: +11 =5 -4Зенит 1:1 Лацио Торино 3:4 Лацио Брюгге 1:1 Лацио Лацио 2:1 Болонья
Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио
Ювентус Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ференцварош 1:4 Ювентус Америка дес Каес 1:2 Ювентус Специя 1:4 Ювентус Ювентус 0:2 Барселона
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома
Последние игры между собой
Лацио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Ювентус: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Лацио Серия A Ювентус 2:3 Лацио Суперкубок Ювентус 2:0 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:0 Лацио Серия A Лацио 0:1 Ювентус Кубок Лацио 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Лацио Суперкубок Ювентус 2:1 Лацио Кубок Ювентус 2:0 Лацио Серия A Лацио 0:3 Ювентус Серия A Лацио 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Лацио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|18 - 9
|14
|3.
|Аталанта
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|17 - 13
|12
|4.
|Ювентус
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|14 - 5
|12
|5.
|Наполи
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 7
|11
|6.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 10
|11
|7.
|Верона
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|8.
|Рома
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|9.
|Сампдория
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Кальяри
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|12 - 15
|7
|13.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|11 - 12
|6
|14.
|Беневенто
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 17
|6
|15.
|Парма
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 15
|5
|18.
|Торино
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|12 - 16
|4
|19.
|Удинезе
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 11
|3
|20.
|Кротоне
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лацио» – «Ювентус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лацио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ювентус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лацио» – «Ювентус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.50
|1.20
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.68
|2.02
|1.85
|1.77
|2.11
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.27
|4.00
|1.18
|4.60
|1.06
|7.80
|1.05
|8.50
|
|13.00
|1.00
|11.50
|1.01
|4.45
|1.19
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.36
|1.68
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.52
|2.46
|1.22
|3.88
|1.16
|4.45
|1.04
|7.60
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.85
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.49
|2.30
|1.68
|2.05
|1.86
|1.79
|2.13
|1.62
|2.43
|1.50
|2.72
|—
|—
|1.19
|5.15
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лацио - Ювентус
Исход игры
Лацио
8.8% (5)
Ничья
28.1% (16)
Ювентус
63.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
67.86% (38)
Меньше
32.14% (18)
Обе команды забьют
Да
87.5% (49)
Нет
12.5% (7)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
47.4% (27)
1:1 Ничья
21.1% (12)
0:1 Ювентус
7% (4)
2:1 Лацио
7% (4)
2:2 Ничья
7% (4)
0:2 Ювентус
3.5% (2)
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