Химки
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Арена Химки
Рубин
22
Дюпин
Юрий
20
Шатов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Камышев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корян АршакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Алиев КамранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Черевченко Игорь
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.21
|2.
|Идову Брайн
|2
|0.14
|3.
|Мирзов Резиуан
|2
|0.14
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.14
|5.
|Данилкин Егор
|1
|0.07
|6.
|Трошечкин Александр
|1
|0.07
|7.
|Алиев Камран
|1
|0.07
|8.
|Боженов Кирилл
|1
|0.07
|9.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|10.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|11.
|Полярус Артём
|0
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|6 (1)
|0.43
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.29
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.14
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.14
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.14
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.14
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.07
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идову Брайн
|4
|1
|2.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|3.
|Трошечкин Александр
|5
|0
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|3
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|7.
|Полярус Артём
|3
|0
|8.
|Данилкин Егор
|3
|0
|9.
|Казанцев Данил
|1
|1
|10.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|11.
|Глушаков Денис
|2
|0
|12.
|Гапон Евгений
|2
|0
|13.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|14.
|Куат Исламбек
|2
|0
|15.
|Логашов Арсений
|1
|0
|16.
|Корян Аршак
|1
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|18.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|19.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|6
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|7.
|Самошников Илья
|3
|0
|8.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|9.
|Шатов Олег
|2
|0
|10.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|11.
|Зуев Александр
|2
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|15.
|Косарев Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|Рубин
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2
Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|0:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|21 - 18
|22
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|0:0 Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 25
|10
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.40
|1.07
|6.50
|1.11
|2.85
|1.42
|2.15
|1.70
|2.11
|1.81
|1.62
|2.27
|1.73
|2.18
|1.30
|3.50
|1.22
|4.20
|1.16
|5.10
|1.13
|5.80
|1.03
|11.00
|
|10.50
|1.05
|8.90
|1.07
|3.52
|1.31
|2.72
|1.47
|—
|—
|1.93
|1.97
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.34
|3.32
|1.15
|5.65
|1.12
|6.50
|1.03
|12.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.29
|2.91
|1.44
|2.29
|1.66
|1.98
|1.89
|1.74
|2.16
|1.51
|2.67
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.11
|7.33
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки 0:0 Рубин
Исход игры
Химки
7.7% (12)
Ничья
26.3% (41)
Рубин
66% (103)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (88)
Меньше
42.11% (64)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:2 Рубин
41.7% (65)
1:1 Ничья
21.8% (34)
0:1 Рубин
15.4% (24)
1:3 Рубин
5.8% (9)
2:1 Химки
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Химки
1.9% (3)
2:3 Рубин
1.3% (2)
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