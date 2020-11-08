Кухарчук получил по ногам в центре поля на этот раз. Игроки "Химок" довольно быстро разыграли стандарт.

Идову вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в Бегича, подбор был вновь за игроками "Рубина".

Кухарчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Глушакову для удара головой по воротам.

Угловой у ворот "Химок". Хван выполнил подачу к линии вратарской, Коне удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Кварацхелия с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов ошибся при игре на выходе, но и Бегич не смог как следует головой пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко.

14' Кварацхелия в центре поля нарушил правила против Тихого. После паузы капитан "Химок" сам разыграл стандарт.

13' Глушаков после розыгрыша стандарта на правом фланге выполнил мягкую подачу к левому углу вратарской, Дюпин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

12' Игнатьев выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Данилкина, затем Иван выполнил передачу в центр штрафной площади на Бакаева, Солтмурад не смог найти момент для удара по воротам, последовал пас назад к линии штрафной площади, Шатов в касание пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Химок".

11' Уремович с правого фланга поднял мяч в центр на Шатова, Олег обработал мяч, а затем выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади на ход Кварацхелии, защитники "Химок" сыграли внимательно и вновь перехватили мяч.

10' В среднем темпе проходит игра, никуда не спешат обе команды, пытаются "Химки" и "Рубин" понять, что ждать от соперника.

9' Конате перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Старфельта.

8' Мирзов получил неприятный удар по ноге в борьбе за мяч от Уремовича, но обошлось без травм, Резиуан готов играть дальше.

7' Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Рубина" на ход Конате, Старфельт грамотно поставил корпус сопернику и дал Дюпину сыграть на выходе.

6' Уремович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Химок" без особого труда перехватили мяч.

5' Глушаков с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Старфельт головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Рубина".

4' Кухарчук с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Рубина" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой.

3' Зотов подключился к атаке по левому флангу, Георгий у штрафной площади "Химок" отыгрался с Кварацхелией, но при этом забрался в офсайд.

2' Сразу же из глубины поля последовал заброс на ход Мирзову по левому флангу, но Уремович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут.