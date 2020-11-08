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Химки
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Рубин
0' 18'
22
Лантратов
Илья
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
25
Филин
Александр
87
Боженов
Кирилл
5
Трошечкин
Александр
8
Глушаков
Денис
4
Идову
Брайн
44
Кухарчук
Илья
11
Мирзов
Резиуан
45
Конате
Мохамед
II
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
31
Зотов
Георгий
20
Шатов
Олег
28
Абильдгор
Оливер
87
Бакаев
Солтмурад
6
Ин-Бём
Хван
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
Химки
3-4-2-1
Рубин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.21
2. Идову Брайн 2 0.14
3. Мирзов Резиуан 2 0.14
4. Ломовицкий Александр 2 0.14
5. Данилкин Егор 1 0.07
6. Трошечкин Александр 1 0.07
7. Алиев Камран 1 0.07
8. Боженов Кирилл 1 0.07
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.43
2. Макаров Денис 4 0.29
3. Бакаев Солтмурад 2 0.14
4. Кварацхелия Хвича 2 0.14
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.14
6. Старфельт Карл 2 0.14
7. Ин-Бём Хван 1 0.07
8. Йевтич Дарко 1 0.07
9. Шатов Олег 1 (1) 0.07

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Идову Брайн 4 1
2. Тихий Дмитрий 5 0
3. Трошечкин Александр 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Логашов Арсений 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 6 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Самошников Илья 3 0
8. Бегич Сильвие 1 1
9. Шатов Олег 2 0
10. Деспотович Джордже 2 0
11. Зуев Александр 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2
Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Химки 3:0 Рубин Кубок Химки 0:1 Рубин Кубок Рубин 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Рубин Премьер-лига
Рубин 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
3. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин 0:0 Заявка 14 6 4 4 21 - 18 22
9. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки 0:0 Заявка 14 2 4 8 13 - 25 10
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Первый тайм
  • 19'
    Кварацхелия с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов ошибся при игре на выходе, но и Бегич не смог как следует головой пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Химок". Хван выполнил подачу к линии вратарской, Коне удачно выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 17'
    Кухарчук с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, совсем немного не хватило Глушакову для удара головой по воротам. 
  • 16'
    Идову вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем пробил по воротам, мяч попал в Бегича, подбор был вновь за игроками "Рубина". 
  • Фол, нарушение
    15'
    Кухарчук получил по ногам в центре поля на этот раз. Игроки "Химок" довольно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Кварацхелия в центре поля нарушил правила против Тихого. После паузы капитан "Химок" сам разыграл стандарт. 
  • 13'
    Глушаков после розыгрыша стандарта на правом фланге выполнил мягкую подачу к левому углу вратарской, Дюпин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 12'
    Игнатьев выиграл борьбу за мяч на левом фланге у Данилкина, затем Иван выполнил передачу в центр штрафной площади на Бакаева, Солтмурад не смог найти момент для удара по воротам, последовал пас назад к линии штрафной площади, Шатов в касание пробил по воротам, мяч попал в одного из защитников "Химок". 
  • 11'
    Уремович с правого фланга поднял мяч в центр на Шатова, Олег обработал мяч, а затем выполнил тонкую передачу в центр штрафной площади на ход Кварацхелии, защитники "Химок" сыграли внимательно и вновь перехватили мяч. 
  • 10'
    В среднем темпе проходит игра, никуда не спешат обе команды, пытаются "Химки" и "Рубин" понять, что ждать от соперника. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Конате перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Рубина", правила были нарушены против Старфельта. 
  • Травма, повреждение
    8'
    Мирзов получил неприятный удар по ноге в борьбе за мяч от Уремовича, но обошлось без травм, Резиуан готов играть дальше. 
  • 7'
    Из глубины поля последовал заброс к штрафной площади "Рубина" на ход Конате, Старфельт грамотно поставил корпус сопернику и дал Дюпину сыграть на выходе. 
  • 6'
    Уремович с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Химок" без особого труда перехватили мяч. 
  • Угловой
    5'
    Глушаков с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Старфельт головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, подбор был за игроками "Рубина". 
  • 4'
    Кухарчук с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Рубина" не стали рисковать, мяч был выбит на угловой. 
  • Офсайд
    3'
    Зотов подключился к атаке по левому флангу, Георгий у штрафной площади "Химок" отыгрался с Кварацхелией, но при этом забрался в офсайд. 
  • 2'
    Сразу же из глубины поля последовал заброс на ход Мирзову по левому флангу, но Уремович грамотно поставил корпус и дал мячу уйти в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, в каком состоянии будет сегодня команда Леонида Слуцкого после неудачного матча в Хабаровске, напомним, что "Рубин" вылетел из Кубка России. Быть может сегодня и с "Химками" "Рубин" не сможет набрать очков. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Khimki. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 3.55 2.03
Бонус: 5 000 ₽ 3.75 3.70 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.60 2.10
  3.55 3.59 2.11

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.07 6.50 1.11 2.85 1.42 2.15 1.70 2.11 1.81 1.62 2.27 1.73 2.18 1.30 3.50 1.22 4.20 1.16 5.10 1.13 5.80 1.03 11.00
10.50 1.05 8.90 1.07 3.52 1.31 2.72 1.47 1.93 1.97 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
3.76 1.29 2.91 1.44 2.29 1.66 1.98 1.89 1.74 2.16 1.51 2.67 1.33 3.45 1.11 7.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.66 1.44 2.75 1.22 4.20 1.12 6.50
2.91 1.41 1.94 1.86 1.44 2.79 1.13 5.80 1.10 7.10
3.06 1.40 2.51 1.56 1.96 1.91 1.59 2.44 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.65 1.41 1.68 2.05 1.31 3.30
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
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Прогнозы на матч Химки 0:0 Рубин

Исход игры
Химки
7.7% (12)
Ничья
26.3% (41)
Рубин
66% (103)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (88)
Меньше
42.11% (64)
Обе команды забьют
Да
80.26% (122)
Нет
19.74% (30)
Популярный счёт
1:2 Рубин
41.7% (65)
1:1 Ничья
21.8% (34)
0:1 Рубин
15.4% (24)
1:3 Рубин
5.8% (9)
2:1 Химки
5.1% (8)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:0 Химки
1.9% (3)
2:3 Рубин
1.3% (2)
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