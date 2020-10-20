Химки
Позже
Стадион: Арена Химки
Рубин
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.23
|2.
|Идову Брайн
|2
|0.15
|3.
|Мирзов Резиуан
|2
|0.15
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.15
|5.
|Данилкин Егор
|1
|0.08
|6.
|Трошечкин Александр
|1
|0.08
|7.
|Алиев Камран
|1
|0.08
|8.
|Боженов Кирилл
|1
|0.08
|9.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|10.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|11.
|Полярус Артём
|0
|0
|12.
|Конате Мохамед II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|6 (1)
|0.46
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.31
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.15
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.15
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.15
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.15
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.08
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.08
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Идову Брайн
|4
|1
|2.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|3.
|Трошечкин Александр
|5
|0
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|3
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|7.
|Полярус Артём
|3
|0
|8.
|Данилкин Егор
|3
|0
|9.
|Казанцев Данил
|1
|1
|10.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|11.
|Глушаков Денис
|2
|0
|12.
|Гапон Евгений
|2
|0
|13.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|14.
|Куат Исламбек
|2
|0
|15.
|Логашов Арсений
|1
|0
|16.
|Корян Аршак
|1
|0
|17.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|18.
|Конате Мохамед II
|1
|0
|19.
|Алиев Камран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|6
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|7.
|Самошников Илья
|3
|0
|8.
|Бегич Сильвие
|1
|1
|9.
|Шатов Олег
|2
|0
|10.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|11.
|Зуев Александр
|2
|0
|12.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|15.
|Косарев Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химки
|0
|38.46% (5)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|0
|23.08% (3)
|Рубин
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2
Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин
Последние игры между собой
Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.50
|1.03
|7.50
|1.06
|3.30
|1.31
|2.50
|1.53
|2.08
|1.81
|1.82
|2.07
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.29
|3.60
|1.12
|5.80
|1.09
|6.70
|1.02
|12.00
|
|9.60
|1.06
|8.20
|1.08
|3.36
|1.33
|2.53
|1.53
|—
|—
|1.83
|2.07
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.31
|3.52
|1.12
|6.35
|1.10
|7.10
|1.02
|14.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.42
|1.32
|2.59
|1.52
|2.07
|1.78
|1.81
|2.05
|1.61
|2.37
|1.41
|2.98
|1.28
|3.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Химки - Рубин
Исход игры
Химки
3.2% (2)
Ничья
32.3% (20)
Рубин
64.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
50.82% (31)
Меньше
49.18% (30)
Обе команды забьют
Да
80.33% (49)
Нет
19.67% (12)
Популярный счёт
1:2 Рубин
40.3% (25)
1:1 Ничья
29% (18)
0:1 Рубин
14.5% (9)
1:3 Рубин
4.8% (3)
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