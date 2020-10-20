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Химки
 
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Стадион:
Рубин

Бомбардиры внутри турнира

Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.23
2. Идову Брайн 2 0.15
3. Мирзов Резиуан 2 0.15
4. Ломовицкий Александр 2 0.15
5. Данилкин Егор 1 0.08
6. Трошечкин Александр 1 0.08
7. Алиев Камран 1 0.08
8. Боженов Кирилл 1 0.08
9. Кухарчук Илья 0 0
10. Дядюн Владимир 0 0
11. Полярус Артём 0 0
12. Конате Мохамед II 0 0
Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.46
2. Макаров Денис 4 0.31
3. Бакаев Солтмурад 2 0.15
4. Кварацхелия Хвича 2 0.15
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.15
6. Старфельт Карл 2 0.15
7. Ин-Бём Хван 1 0.08
8. Йевтич Дарко 1 0.08
9. Шатов Олег 1 (1) 0.08

Карточки

Химки
# Игрок      
1. Идову Брайн 4 1
2. Тихий Дмитрий 5 0
3. Трошечкин Александр 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Логашов Арсений 1 0
16. Корян Аршак 1 0
17. Ломовицкий Александр 1 0
18. Конате Мохамед II 1 0
19. Алиев Камран 1 0
Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 6 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Ин-Бём Хван 2 1
7. Самошников Илья 3 0
8. Бегич Сильвие 1 1
9. Шатов Олег 2 0
10. Деспотович Джордже 2 0
11. Зуев Александр 2 0
12. Кварацхелия Хвича 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химки 0 38.46% (5) 7.69% (1) 30.77% (4) 0 23.08% (3)
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки Химки 2:3 Спартак Москва
Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка Химки 3:0 Спартак-2
Рубин Последние 20 матчей: +7 =7 -6
СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин
Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Химки: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Рубин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
Химки 3:0 Рубин Кубок Химки 0:1 Рубин Кубок Рубин 2:1 Химки Премьер-лига Химки 2:3 Рубин Премьер-лига
Рубин 2:0 Химки Премьер-лига Химки 0:4 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 10 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Химки 3.2% (2)
    X 32.3% (20)
    Рубин 64.5% (40)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 0:0
    Ничья 0:0
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Рубин
    3.60
    3.51
    2.22
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.40 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.50 2.20
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.42 2.22
      3.38 3.51 2.18

    Самый высокий коэффициент на матч «Химки» – «Рубин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химки» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Рубин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химки» – «Рубин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.50 1.06 3.30 1.31 2.50 1.53 2.08 1.81 1.82 2.07 1.40 2.90 1.29 3.60 1.12 5.80 1.09 6.70 1.02 12.00
    9.60 1.06 8.20 1.08 3.36 1.33 2.53 1.53 1.83 2.07 1.43 2.88 1.31 3.52 1.12 6.35 1.10 7.10 1.02 14.00
    3.42 1.32 2.59 1.52 2.07 1.78 1.81 2.05 1.61 2.37 1.41 2.98 1.28 3.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.82 1.98 1.36 3.05 1.10 6.30
    2.83 1.43 1.86 1.94 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.70
    2.90 1.43 2.37 1.61 1.85 2.01 1.53 2.57 1.38 3.14
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.62 2.20 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.70 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.30
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    Прогнозы на матч Химки - Рубин

    Исход игры
    Химки
    3.2% (2)
    Ничья
    32.3% (20)
    Рубин
    64.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.82% (31)
    Меньше
    49.18% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.33% (49)
    Нет
    19.67% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Рубин
    40.3% (25)
    1:1 Ничья
    29% (18)
    0:1 Рубин
    14.5% (9)
    1:3 Рубин
    4.8% (3)
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    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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