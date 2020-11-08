ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Ростов
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гайч АдольфоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|6
|0.46
|2.
|Кучаев Константин
|5
|0.38
|3.
|Дзагоев Алан
|2
|0.15
|4.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.15
|5.
|Эджуке Чидера
|2
|0.15
|6.
|Чалов Фёдор
|1 (1)
|0.08
|7.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.08
|8.
|Обляков Иван
|1
|0.08
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.08
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.08
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.08
|12.
|Шкурин Илья
|1
|0.08
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.08
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.38
|2.
|Мамаев Павел
|2
|0.15
|3.
|Ионов Алексей
|1
|0.08
|4.
|Ерёменко Роман
|1
|0.08
|5.
|Глебов Данил
|1
|0.08
|6.
|Норманн Матиас
|1
|0.08
|7.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.08
|8.
|Чернов Евгений
|1
|0.08
|9.
|Осипенко Максим
|0
|0
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|11.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|12.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|3
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|4.
|Обляков Иван
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|8.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|10.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|11.
|Карпов Вадим
|1
|0
|12.
|Фернандес Марио
|1
|0
|13.
|Кучаев Константин
|1
|0
|14.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|3
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|4.
|Чернов Евгений
|3
|0
|5.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|7.
|Глебов Данил
|1
|1
|8.
|Ионов Алексей
|2
|0
|9.
|Козлов Алексей
|2
|0
|10.
|Терентьев Денис
|2
|0
|11.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Поярков Николай
|1
|0
|18.
|Долгов Александр
|1
|0
|19.
|Жигович Армин
|1
|0
|20.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|4% (1)
|20% (5)
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|20% (5)
|Ростов
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Рубин
|0:2 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|2:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.40
|1.07
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.55
|1.55
|2.04
|1.83
|1.79
|2.07
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.29
|3.65
|1.12
|6.40
|1.08
|6.80
|1.01
|12.00
|
|8.50
|1.03
|7.70
|1.06
|3.18
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.86
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.28
|3.54
|1.09
|6.10
|1.06
|6.65
|1.01
|17.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.34
|2.95
|1.43
|2.53
|1.55
|2.06
|1.83
|1.79
|2.08
|1.60
|2.42
|—
|—
|1.28
|3.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов
Исход игры
ЦСКА Москва
80.3% (126)
Ничья
15.3% (24)
Ростов
4.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
53.59% (82)
Меньше
46.41% (71)
Обе команды забьют
Да
67.32% (103)
Нет
32.68% (50)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
41.4% (65)
1:0 ЦСКА Москва
19.1% (30)
1:1 Ничья
13.4% (21)
2:0 ЦСКА Москва
12.1% (19)
3:1 ЦСКА Москва
5.1% (8)
1:2 Ростов
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!