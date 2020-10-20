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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.46
2. Кучаев Константин 5 0.38
3. Дзагоев Алан 2 0.15
4. Бистрович Кристиян 2 0.15
5. Эджуке Чидера 2 0.15
6. Чалов Фёдор 1 (1) 0.08
7. Сигурдссон Арнор 1 0.08
8. Обляков Иван 1 0.08
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.08
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.08
11. Дивеев Игорь 1 0.08
12. Шкурин Илья 1 0.08
13. Марадишвили Константин 1 0.08
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.38
2. Мамаев Павел 2 0.15
3. Ионов Алексей 1 0.08
4. Ерёменко Роман 1 0.08
5. Глебов Данил 1 0.08
6. Норманн Матиас 1 0.08
7. Полоз Дмитрий 1 0.08
8. Чернов Евгений 1 0.08
9. Осипенко Максим 0 0
10. Хаджикадунич Деннис 0 0
11. Гапечкин Александр 0 0
12. Сохиев Артур 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 5 0
2. Бистрович Кристиян 3 1
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Сигурдссон Арнор 2 0
8. Дивеев Игорь 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Карпов Вадим 1 0
12. Фернандес Марио 1 0
13. Кучаев Константин 1 0
14. Чалов Фёдор 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Хаджикадунич Деннис 3 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0
7. Глебов Данил 1 1
8. Ионов Алексей 2 0
9. Козлов Алексей 2 0
10. Терентьев Денис 2 0
11. Байрамян Хорен 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Поярков Николай 1 0
18. Долгов Александр 1 0
19. Жигович Армин 1 0
20. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 4% (1) 20% (5) 20% (5) 28% (7) 8% (2) 20% (5)
 Ростов 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула
Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор ЦСКА Москва 2:0 Тамбов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат Сочи 4:2 Ростов
Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Ростов: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ростов 3:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Ростов Кубок «Париматч» Премьер Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига
ЦСКА Москва 0:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 6:0 Ростов Премьер-лига ЦСКА Москва 3:1 Ростов Суперкубок Ростов 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Ростов 0:2 ЦСКА Москва Кубок ЦСКА Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    ЦСКА Москва 80.3% (49)
    X 19.7% (12)
    Ростов 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 3:3
    Ничья 3:3
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Ростов
    1.94
    3.55
    4.85
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.40 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.85 3.55 4.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.94 3.55 4.85
      1.90 3.47 4.41

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.70 1.03 7.10 1.10 3.15 1.35 2.44 1.59 2.00 1.90 1.76 2.17 1.38 3.00 1.27 3.70 1.11 6.80 1.08 7.10 1.01 13.00
    8.30 1.04 7.00 1.07 3.02 1.36 2.36 1.59 1.81 2.22 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.60 1.06 7.10 1.01 17.25
    3.14 1.37 2.78 1.46 2.39 1.60 1.96 1.89 1.74 2.13 1.55 2.50 1.25 4.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00
    2.79 1.44 1.80 2.01 1.38 3.04 1.10 6.75 1.07 8.10
    2.78 1.46 2.28 1.65 1.77 2.11 1.48 2.71 1.35 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.50 1.61 2.23 1.22 3.85
    3.52 1.30 2.38 1.58 1.57 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.85
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Ростов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    80.3% (49)
    Ничья
    19.7% (12)
    Ростов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (26)
    Меньше
    56.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (36)
    Нет
    40% (24)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    32.8% (20)
    2:0 ЦСКА Москва
    19.7% (12)
    1:0 ЦСКА Москва
    19.7% (12)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    3:1 ЦСКА Москва
    4.9% (3)
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