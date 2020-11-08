Зенит
Позже
Стадион: Газпром Арена
Краснодар
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерНападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Жирков ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ерохин Александр
|6
|0.46
|2.
|Дзюба Артём
|6 (1)
|0.46
|3.
|Азмун Сердар
|6
|0.46
|4.
|Дуглас Сантос
|2
|0.15
|5.
|Мостовой Андрей
|2
|0.15
|6.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.08
|7.
|Сутормин Алексей
|1
|0.08
|8.
|Дриусси Себастьян
|1
|0.08
|9.
|Малком Филипе
|1
|0.08
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0.08
|11.
|Жирков Юрий
|0
|0
|12.
|Оздоев Магомед
|0
|0
|13.
|Круговой Данил
|0
|0
|14.
|Барриос Вилмар
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|5
|0.38
|2.
|Кабелла Реми
|4 (1)
|0.31
|3.
|Классон Виктор
|2
|0.15
|4.
|Петров Сергей
|2
|0.15
|5.
|Вандерсон
|1
|0.08
|6.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.08
|7.
|Де Вильена Тонни
|1
|0.08
|8.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1
|0.08
|9.
|Уткин Даниил
|1
|0.08
|10.
|Сабуа Леон
|1
|0.08
|11.
|Газинский Юрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барриос Вилмар
|4
|1
|2.
|Ракицкий Ярослав
|3
|1
|3.
|Ерохин Александр
|2
|0
|4.
|Караваев Вячеслав
|2
|0
|5.
|Азмун Сердар
|2
|0
|6.
|Жирков Юрий
|1
|0
|7.
|Оздоев Магомед
|1
|0
|8.
|Ловрен Деян
|1
|0
|9.
|Сутормин Алексей
|1
|0
|10.
|Дуглас Сантос
|1
|0
|11.
|Кузяев Далер
|1
|0
|12.
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|13.
|Малком Филипе
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кайо Силва
|4
|1
|2.
|Петров Сергей
|4
|0
|3.
|Смольников Игорь
|4
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|4
|0
|5.
|Мартынович Александр
|2
|1
|6.
|Газинский Юрий
|3
|0
|7.
|Рамирес Кристьян
|3
|0
|8.
|Берг Маркус
|2
|0
|9.
|Уткин Даниил
|2
|0
|10.
|Камболов Руслан
|1
|0
|11.
|Классон Виктор
|1
|0
|12.
|Де Вильена Тонни
|1
|0
|13.
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|3.7% (1)
|33.33% (9)
|11.11% (3)
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|25.93% (7)
|Краснодар
|0
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|31.58% (6)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин
Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва
Последние игры между собой
Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|3.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.02
|4.20
|1.20
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.98
|1.86
|1.74
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.22
|3.90
|1.17
|4.70
|1.07
|8.10
|1.06
|8.70
|
|13.00
|1.00
|12.00
|1.01
|4.60
|1.19
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.69
|1.20
|4.20
|1.14
|4.60
|1.03
|8.30
|1.02
|8.90
|
|—
|—
|—
|—
|5.02
|1.19
|—
|—
|2.74
|1.48
|2.24
|1.69
|2.00
|1.88
|1.73
|2.17
|1.57
|2.48
|1.46
|2.78
|—
|—
|1.18
|5.08
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Зенит - Краснодар
Исход игры
Зенит
77% (124)
Ничья
19.3% (31)
Краснодар
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.95% (106)
Меньше
32.05% (50)
Обе команды забьют
Да
81.41% (127)
Нет
18.59% (29)
Популярный счёт
2:1 Зенит
46% (74)
1:1 Ничья
13% (21)
3:1 Зенит
10.6% (17)
1:0 Зенит
8.7% (14)
2:0 Зенит
6.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (7)
1:2 Краснодар
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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