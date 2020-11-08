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Зенит
 
Позже

Стадион:
Краснодар
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
20
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
27
Оздоев
Магомед
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
17
Мостовой
Андрей
39
Сафонов
Матвей
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
93
Сулейманов
Магомед-Шапи
14
Олссон
Кристоффер
16
Классон
Виктор
8
Газинский
Юрий
11
Ионов
Алексей
33
Берг
Маркус
Зенит
4-3-3
Краснодар
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 6 0.46
2. Дзюба Артём 6 (1) 0.46
3. Азмун Сердар 6 0.46
4. Дуглас Сантос 2 0.15
5. Мостовой Андрей 2 0.15
6. Караваев Вячеслав 1 0.08
7. Сутормин Алексей 1 0.08
8. Дриусси Себастьян 1 0.08
9. Малком Филипе 1 0.08
10. Ловрен Деян 1 0.08
11. Жирков Юрий 0 0
12. Оздоев Магомед 0 0
13. Круговой Данил 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 5 0.38
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.31
3. Классон Виктор 2 0.15
4. Петров Сергей 2 0.15
5. Вандерсон 1 0.08
6. Олссон Кристоффер 1 0.08
7. Де Вильена Тонни 1 0.08
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
9. Уткин Даниил 1 0.08
10. Сабуа Леон 1 0.08
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Жирков Юрий 1 0
7. Оздоев Магомед 1 0
8. Ловрен Деян 1 0
9. Сутормин Алексей 1 0
10. Дуглас Сантос 1 0
11. Кузяев Далер 1 0
12. Дриусси Себастьян 1 0
13. Малком Филипе 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 4 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Газинский Юрий 3 0
7. Рамирес Кристьян 3 0
8. Берг Маркус 2 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Камболов Руслан 1 0
11. Классон Виктор 1 0
12. Де Вильена Тонни 1 0
13. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 3.7% (1) 33.33% (9) 11.11% (3) 3.7% (1) 22.22% (6) 25.93% (7)
 Краснодар 0 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин
Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Краснодар 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига
Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
3. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
9. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В центральном матче четырнадцатого тура РПЛ нас ждет интереснейшее противостояние "Зенита" и "Краснодара". Обе команды играли в еврокубках, потому находятся не в лучших физических кондициях. Все же это лучшие команды России, которые способны порадовать болельщиков красивым футболом. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось считанные секунды.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.60 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.50 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.71 4.70 5.35
  1.61 4.55 5.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 4.20 1.20 3.50 1.30 2.21 1.71 1.98 1.86 1.74 2.14 1.48 2.65 1.22 3.90 1.17 4.70 1.07 8.10 1.06 8.70
13.00 1.00 12.00 1.01 4.60 1.19 3.38 1.32 2.28 1.77 1.70 2.15 1.44 2.69 1.20 4.20 1.14 4.60 1.03 8.30 1.02 8.90
5.02 1.19 2.74 1.48 2.24 1.69 2.00 1.88 1.73 2.17 1.57 2.48 1.46 2.78 1.18 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.67 1.57 2.48 1.21 4.60
3.64 1.28 2.43 1.57 1.55 2.45 1.20 4.65 1.13 5.85
2.96 1.43 2.33 1.64 1.79 2.10 1.55 2.54 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.60 1.20 3.20 1.35 1.84 1.96 1.39 3.00 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.11
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
Букмекер Да Нет
2.95 1.38
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Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

Исход игры
Зенит
77% (124)
Ничья
19.3% (31)
Краснодар
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.95% (106)
Меньше
32.05% (50)
Обе команды забьют
Да
81.41% (127)
Нет
18.59% (29)
Популярный счёт
2:1 Зенит
46% (74)
1:1 Ничья
13% (21)
3:1 Зенит
10.6% (17)
1:0 Зенит
8.7% (14)
2:0 Зенит
6.8% (11)
2:2 Ничья
4.3% (7)
1:2 Краснодар
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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