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Зенит
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ерохин Александр 6 0.46
2. Дзюба Артём 6 (1) 0.46
3. Азмун Сердар 6 0.46
4. Дуглас Сантос 2 0.15
5. Мостовой Андрей 2 0.15
6. Караваев Вячеслав 1 0.08
7. Сутормин Алексей 1 0.08
8. Дриусси Себастьян 1 0.08
9. Малком Филипе 1 0.08
10. Ловрен Деян 1 0.08
11. Жирков Юрий 0 0
12. Оздоев Магомед 0 0
13. Круговой Данил 0 0
14. Барриос Вилмар 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 5 0.38
2. Кабелла Реми 4 (1) 0.31
3. Классон Виктор 2 0.15
4. Петров Сергей 2 0.15
5. Вандерсон 1 0.08
6. Олссон Кристоффер 1 0.08
7. Де Вильена Тонни 1 0.08
8. Сулейманов Магомед-Шапи 1 0.08
9. Уткин Даниил 1 0.08
10. Сабуа Леон 1 0.08
11. Газинский Юрий 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Барриос Вилмар 4 1
2. Ракицкий Ярослав 3 1
3. Ерохин Александр 2 0
4. Караваев Вячеслав 2 0
5. Азмун Сердар 2 0
6. Жирков Юрий 1 0
7. Оздоев Магомед 1 0
8. Ловрен Деян 1 0
9. Сутормин Алексей 1 0
10. Дуглас Сантос 1 0
11. Кузяев Далер 1 0
12. Дриусси Себастьян 1 0
13. Малком Филипе 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Кайо Силва 4 1
2. Петров Сергей 4 0
3. Смольников Игорь 4 0
4. Олссон Кристоффер 4 0
5. Мартынович Александр 2 1
6. Газинский Юрий 3 0
7. Рамирес Кристьян 3 0
8. Берг Маркус 2 0
9. Уткин Даниил 2 0
10. Камболов Руслан 1 0
11. Классон Виктор 1 0
12. Де Вильена Тонни 1 0
13. Литвинов Вячеслав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 3.7% (1) 33.33% (9) 11.11% (3) 3.7% (1) 22.22% (6) 25.93% (7)
 Краснодар 0 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 31.58% (6) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Зенит 1:1 Лацио Химки 0:2 Зенит Боруссия Д 2:0 Зенит Зенит 1:2 Рубин
Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва
Краснодар Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Севилья 3:2 Краснодар Ахмат 2:0 Краснодар Краснодар 0:4 Челси Краснодар 1:3 Спартак Москва
Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва

Последние игры между собой

Зенит: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 3
Краснодар: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 11
Краснодар 2:4 Зенит Премьер-лига Зенит 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:3 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Краснодар Премьер-лига
Зенит 1:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:1 Зенит Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Краснодар Премьер-лига Зенит 4:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:2 Зенит Премьер-лига Зенит 4:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Зенит Премьер-лига Зенит 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 5:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:0 Зенит Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Зенит 72.4% (42)
    X 22.4% (13)
    Краснодар 5.2% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Зенит
    Ничья
    Краснодар
    1.70
    4.60
    5.30
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.60 4.40 5.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.65 4.40 4.90
    Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.60 5.30
      1.63 4.46 4.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Зенит» – «Краснодар» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Зенит» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Краснодар» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Зенит» – «Краснодар», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.02 4.50 1.20 3.70 1.29 2.31 1.66 2.06 1.82 1.81 2.06 1.50 2.60 1.27 3.90 1.20 4.60 1.07 7.60 1.06 8.20
    13.00 1.00 11.50 1.01 4.60 1.18 3.68 1.28 2.43 1.69 1.82 1.99 1.48 2.57 1.25 3.62 1.18 4.25 1.05 7.60
    4.64 1.20 2.77 1.47 2.30 1.64 2.05 1.81 1.78 2.08 1.60 2.38 1.49 2.67 1.19 4.91
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.55 2.48 1.21 4.60
    3.52 1.30 2.32 1.61 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
    2.95 1.42 2.33 1.63 1.79 2.09 1.55 2.52 1.37 3.20
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.93 1.82 1.44 2.65
    4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.69 2.18
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.38
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    Прогнозы на матч Зенит - Краснодар

    Исход игры
    Зенит
    72.4% (42)
    Ничья
    22.4% (13)
    Краснодар
    5.2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (36)
    Меньше
    36.84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (46)
    Нет
    19.3% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    44.8% (26)
    1:1 Ничья
    17.2% (10)
    2:0 Зенит
    8.6% (5)
    1:0 Зенит
    8.6% (5)
    3:1 Зенит
    6.9% (4)
    1:2 Краснодар
    3.4% (2)
    2:2 Ничья
    3.4% (2)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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