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Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Локомотив Москва
0' 1'
31
Лещук
Игорь
4
Паршивлюк
Сергей
3
Плиев
Заурбек
24
Евгеньев
Роман
7
Скопинцев
Дмитрий
9
Нжи
Клинтон
Муа
77
Каборе
Шарль
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
19
Лесовой
Даниил
70
Тюкавин
Константин
1
Гилерме
Маринато
20
Игнатьев
Владислав
41
Райкович
Слободан
27
Мурило
Серкейра
2
Живоглядов
Дмитрий
94
Рыбчинский
Дмитрий
7
Крыховяк
Гжегож
69
Куликов
Даниил
11
Миранчук
Антон
29
Зе
Луиш
Жозе
9
Смолов
Фёдор
Динамо Москва
4-5-1
Локомотив Москва
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.15
2. Нжи Клинтон Муа 2 0.15
3. Шиманьски Себастиан 1 0.08
4. Фомин Даниил 1 0.08
5. Грулёв Вячеслав 1 0.08
6. Игбун Сильвестр 1 0.08
7. Ордец Иван 1 0.08
8. Шунич Тони 1 0.08
9. Моро Никола 1 0.08
10. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.08
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.23
2. Миранчук Антон 2 (1) 0.15
3. Миранчук Алексей 2 0.15
4. Крыховяк Гжегож 2 0.15
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
6. Лисакович Виталий 1 0.08
7. Игнатьев Владислав 1 0.08
8. Баринов Дмитрий 1 0.08
9. Мурило Серкейра 1 0.08
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Зе Луиш Жозе 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Комличенко Николай 3 1
4. Каборе Шарль 4 0
5. Ордец Иван 4 0
6. Грулёв Вячеслав 4 0
7. Нжи Клинтон Муа 3 0
8. Фомин Даниил 3 0
9. Шиманьски Себастиан 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Филипп Максимилиан 2 0
12. Моро Никола 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Нойштедтер Роман 1 0
17. Плиев Заурбек 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 4 1
2. Рыбус Мацей 4 0
3. Жемалетдинов Рифат 4 0
4. Эдер Лопеш 4 0
5. Чорлука Ведран 3 0
6. Гилерме Маринато 3 0
7. Живоглядов Дмитрий 3 0
8. Баринов Дмитрий 3 0
9. Игнатьев Владислав 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Куликов Даниил 2 0
12. Магкеев Станислав 2 0
13. Мурило Серкейра 2 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6) 26.67% (4) 0 13.33% (2)
 Локомотив Москва 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар
Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
3. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
9. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Первый тайм
  • 2'
    Живоглядов с правого фланга выполнил безадресную передачу в центр штрафной площади, Лещук немного размялся при игре на выходе. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра. "Динамо" и "Локомотив" умеют играть в атакующий футбол, пусть далеко не всегда клубы успешно действуют в завершении моментов, но будем надеяться, что сегодня они порадуют нас богатым на забитые голы матчем. 
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.25 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.30 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.77 3.28 3.00
  2.72 3.24 2.81

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.30 1.03 7.50 1.07 3.35 1.32 2.60 1.53 2.03 1.84 1.78 2.11 1.41 2.80 1.30 3.50 1.13 6.40 1.09 6.80 1.02 11.50
7.40 1.05 6.45 1.09 3.10 1.35 2.34 1.60 1.83 2.19 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 20.00
7.81 1.10 3.44 1.33 3.00 1.42 2.53 1.55 2.03 1.85 1.75 2.14 1.56 2.50 1.41 3.03 1.26 3.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 2.06 1.37 3.10 1.11 6.90
2.59 1.50 1.78 2.04 1.39 3.00 1.10 6.60 1.08 8.00
2.79 1.47 2.29 1.66 1.79 2.11 1.50 2.69 1.36 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.66 2.15 1.27 3.60
3.60 1.29 2.45 1.55 1.62 2.30 1.23 4.20 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.05
Букмекер Да Нет
5.00 1.18
Букмекер Да Нет
3.35 1.33
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Локомотив Москва

Исход игры
Динамо Москва
29.6% (47)
Ничья
44.7% (71)
Локомотив Москва
25.8% (41)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
83.87% (130)
Нет
16.13% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.4% (61)
2:1 Динамо Москва
21.4% (34)
1:2 Локомотив Москва
18.2% (29)
1:0 Динамо Москва
6.9% (11)
0:1 Локомотив Москва
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
3.1% (5)
0:2 Локомотив Москва
1.3% (2)
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