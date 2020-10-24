Динамо Москва
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Стадион: ВТБ Арена
Локомотив Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комличенко Николай
|2 (1)
|0.15
|2.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.15
|3.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.08
|4.
|Фомин Даниил
|1
|0.08
|5.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.08
|6.
|Игбун Сильвестр
|1
|0.08
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.08
|8.
|Шунич Тони
|1
|0.08
|9.
|Моро Никола
|1
|0.08
|10.
|Филипп Максимилиан
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Смолов Фёдор
|3
|0.23
|2.
|Миранчук Антон
|2 (1)
|0.15
|3.
|Миранчук Алексей
|2
|0.15
|4.
|Крыховяк Гжегож
|2
|0.15
|5.
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0.08
|6.
|Лисакович Виталий
|1
|0.08
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.08
|8.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.08
|9.
|Мурило Серкейра
|1
|0.08
|10.
|Чорлука Ведран
|0
|0
|11.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|12.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паршивлюк Сергей
|5
|1
|2.
|Евгеньев Роман
|4
|1
|3.
|Комличенко Николай
|3
|1
|4.
|Каборе Шарль
|4
|0
|5.
|Ордец Иван
|4
|0
|6.
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|7.
|Нжи Клинтон Муа
|3
|0
|8.
|Фомин Даниил
|3
|0
|9.
|Шиманьски Себастиан
|3
|0
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|1
|11.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|12.
|Моро Никола
|2
|0
|13.
|Лесовой Даниил
|2
|0
|14.
|Слепов Сергей
|2
|0
|15.
|Шунин Антон
|1
|0
|16.
|Нойштедтер Роман
|1
|0
|17.
|Плиев Заурбек
|1
|0
|18.
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крыховяк Гжегож
|4
|1
|2.
|Рыбус Мацей
|4
|0
|3.
|Жемалетдинов Рифат
|4
|0
|4.
|Эдер Лопеш
|4
|0
|5.
|Чорлука Ведран
|3
|0
|6.
|Гилерме Маринато
|3
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|3
|0
|8.
|Баринов Дмитрий
|3
|0
|9.
|Игнатьев Владислав
|2
|0
|10.
|Рыбчинский Дмитрий
|2
|0
|11.
|Куликов Даниил
|2
|0
|12.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|13.
|Мурило Серкейра
|2
|0
|14.
|Иосифов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|13.33% (2)
|6.67% (1)
|40% (6)
|26.67% (4)
|0
|13.33% (2)
|Локомотив Москва
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар
Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|25 - 10
|28
|2.
|Зенит
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|27 - 9
|27
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 13
|27
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|15 - 10
|23
|5.
|Ростов
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|16 - 13
|23
|6.
|Сочи
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|21 - 19
|22
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|14 - 11
|21
|8.
|Рубин
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 16
|20
|10.
|Краснодар
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 15
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|12.
|Тамбов
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|11 - 16
|12
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 25
|9
|15.
|Ротор
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 22
|6
|16.
|Уфа
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|7 - 26
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.20
|1.06
|6.30
|1.11
|2.80
|1.42
|—
|—
|2.11
|1.77
|1.81
|2.04
|1.63
|2.33
|—
|—
|1.29
|3.50
|1.21
|4.50
|1.06
|7.70
|1.05
|8.40
|1.01
|15.00
|
|6.50
|1.07
|5.50
|1.12
|2.74
|1.43
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|1.67
|2.46
|—
|—
|1.30
|3.60
|1.21
|4.20
|1.06
|7.60
|1.04
|8.00
|1.00
|20.00
|
|7.55
|1.10
|—
|—
|2.94
|1.41
|2.55
|1.53
|2.14
|1.74
|1.79
|2.07
|1.60
|2.39
|1.44
|2.86
|—
|—
|1.21
|4.61
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва
Исход игры
Динамо Москва
23.3% (14)
Ничья
50% (30)
Локомотив Москва
26.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (24)
Меньше
59.32% (35)
Обе команды забьют
Да
86.44% (51)
Нет
13.56% (8)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.7% (28)
1:2 Локомотив Москва
21.7% (13)
2:1 Динамо Москва
16.7% (10)
1:0 Динамо Москва
5% (3)
0:0 Ничья
3.3% (2)
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