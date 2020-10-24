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Динамо Москва
 
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Стадион:
Локомотив Москва

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комличенко Николай 2 (1) 0.15
2. Нжи Клинтон Муа 2 0.15
3. Шиманьски Себастиан 1 0.08
4. Фомин Даниил 1 0.08
5. Грулёв Вячеслав 1 0.08
6. Игбун Сильвестр 1 0.08
7. Ордец Иван 1 0.08
8. Шунич Тони 1 0.08
9. Моро Никола 1 0.08
10. Филипп Максимилиан 1 (1) 0.08
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смолов Фёдор 3 0.23
2. Миранчук Антон 2 (1) 0.15
3. Миранчук Алексей 2 0.15
4. Крыховяк Гжегож 2 0.15
5. Рыбчинский Дмитрий 1 0.08
6. Лисакович Виталий 1 0.08
7. Игнатьев Владислав 1 0.08
8. Баринов Дмитрий 1 0.08
9. Мурило Серкейра 1 0.08
10. Чорлука Ведран 0 0
11. Зе Луиш Жозе 0 0
12. Живоглядов Дмитрий 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Паршивлюк Сергей 5 1
2. Евгеньев Роман 4 1
3. Комличенко Николай 3 1
4. Каборе Шарль 4 0
5. Ордец Иван 4 0
6. Грулёв Вячеслав 4 0
7. Нжи Клинтон Муа 3 0
8. Фомин Даниил 3 0
9. Шиманьски Себастиан 3 0
10. Скопинцев Дмитрий 1 1
11. Филипп Максимилиан 2 0
12. Моро Никола 2 0
13. Лесовой Даниил 2 0
14. Слепов Сергей 2 0
15. Шунин Антон 1 0
16. Нойштедтер Роман 1 0
17. Плиев Заурбек 1 0
18. Игбун Сильвестр 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Крыховяк Гжегож 4 1
2. Рыбус Мацей 4 0
3. Жемалетдинов Рифат 4 0
4. Эдер Лопеш 4 0
5. Чорлука Ведран 3 0
6. Гилерме Маринато 3 0
7. Живоглядов Дмитрий 3 0
8. Баринов Дмитрий 3 0
9. Игнатьев Владислав 2 0
10. Рыбчинский Дмитрий 2 0
11. Куликов Даниил 2 0
12. Магкеев Станислав 2 0
13. Мурило Серкейра 2 0
14. Иосифов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.33% (2) 6.67% (1) 40% (6) 26.67% (4) 0 13.33% (2)
 Локомотив Москва 21.43% (3) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Тамбов 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 3:1 Сочи ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Краснодар
Химки 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Ахмат Локомотив Тбилиси 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Рубин Уфа 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Зенит Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Ростов Динамо Москва 0:0 Ротор Урал 0:2 Динамо Москва Химки 2:0 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Оренбург Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор
Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Локомотив Москва: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига
Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 0:4 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 4:2 Динамо Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Динамо Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:3 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 4:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 3:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 13 9 1 3 25 - 10 28
2. Зенит Заявка 13 8 3 2 27 - 9 27
3. Спартак Москва Заявка 13 8 3 2 22 - 13 27
4. Динамо Москва Заявка 13 7 2 4 15 - 10 23
5. Ростов Заявка 13 7 2 4 16 - 13 23
6. Сочи Заявка 13 6 4 3 21 - 19 22
7. Локомотив Москва Заявка 13 6 3 4 14 - 11 21
8. Рубин Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
9. Ахмат Заявка 13 6 2 5 16 - 16 20
10. Краснодар Заявка 13 5 3 5 22 - 15 18
11. Урал Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
12. Тамбов Заявка 13 3 3 7 11 - 16 12
13. Арсенал Тула Заявка 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Химки Заявка 13 2 3 8 13 - 25 9
15. Ротор Заявка 13 1 3 9 6 - 22 6
16. Уфа Заявка 13 1 3 9 7 - 26 6
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 60
    Динамо Москва 23.3% (14)
    X 50% (30)
    Локомотив Москва 26.7% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Локомотив Москва
    2.48
    3.20
    3.61
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 3.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.85 3.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.15 3.55
      2.37 2.94 3.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Динамо Москва» – «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Динамо Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Локомотив Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Динамо Москва» – «Локомотив Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.20 1.06 6.30 1.11 2.80 1.42 2.11 1.77 1.81 2.04 1.63 2.33 1.29 3.50 1.21 4.50 1.06 7.70 1.05 8.40 1.01 15.00
    6.50 1.07 5.50 1.12 2.74 1.43 2.08 1.75 1.67 2.46 1.30 3.60 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.00 1.00 20.00
    7.55 1.10 2.94 1.41 2.55 1.53 2.14 1.74 1.79 2.07 1.60 2.39 1.44 2.86 1.21 4.61
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.61 2.31 1.32 3.45 1.08 7.90
    2.43 1.56 1.62 2.30 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.20
    2.61 1.51 2.14 1.75 1.65 2.29 1.42 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.63 1.51 2.45 1.18 4.60
    3.26 1.34 2.19 1.68 1.53 2.56 1.19 4.80 1.13 5.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.97 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.23
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Локомотив Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    23.3% (14)
    Ничья
    50% (30)
    Локомотив Москва
    26.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.68% (24)
    Меньше
    59.32% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    86.44% (51)
    Нет
    13.56% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.7% (28)
    1:2 Локомотив Москва
    21.7% (13)
    2:1 Динамо Москва
    16.7% (10)
    1:0 Динамо Москва
    5% (3)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
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