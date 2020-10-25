Мольде
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Акер
Стрёмсгодсет
16
Хуссейн
Эцаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Уинго ГенриЗащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Moses MawaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.32
|2.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.32
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.27
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.23
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.18
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.18
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.14
|8.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.09
|9.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.09
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.09
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.09
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.05
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.05
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.05
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.05
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Johan Hove
|8
|0.36
|2.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|6
|0.27
|3.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.23
|4.
|Moses Mawa
|5
|0.23
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.05
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.05
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|13.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|14.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|15.
|Болли Матис
|1
|0
|16.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|17.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
|18.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jack Ipalibo
|3
|2
|2.
|Гуннарссон Никлас
|6
|0
|3.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|4
|0
|4.
|Парр Джонатан
|3
|0
|5.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|6.
|Лейфссон Ари
|3
|0
|7.
|Moses Mawa
|3
|0
|8.
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|9.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|10.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|11.
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|12.
|Johan Hove
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|14.29% (7)
|12.24% (6)
|14.29% (7)
|22.45% (11)
|8.16% (4)
|28.57% (14)
|Стрёмсгодсет
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|11.11% (3)
|33.33% (9)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: + = -Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде
Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Русенборг
|1:0
|22
|12
|6
|4
|41 - 21
|42
|3.
|Мольде
|0:0
|22
|13
|2
|7
|52 - 26
|41
|4.
|Волеренга
|0:0
|22
|11
|6
|5
|36 - 27
|39
|5.
|Одд
|0:0
|21
|11
|3
|7
|37 - 32
|36
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|22
|9
|9
|4
|41 - 29
|36
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Сарпсборг-08
|0:1
|22
|8
|3
|11
|25 - 28
|27
|10.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|22
|5
|10
|7
|29 - 38
|25
|13.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|0:0
|22
|1
|5
|16
|25 - 61
|8
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|5.40
|1.13
|6.70
|1.08
|2.75
|1.42
|2.90
|1.38
|1.70
|2.08
|1.92
|1.88
|1.72
|2.12
|1.28
|3.45
|1.27
|3.60
|1.11
|5.80
|1.09
|6.70
|1.03
|10.00
|7.20
|1.10
|6.45
|1.12
|3.62
|1.27
|2.91
|1.41
|2.03
|1.89
|—
|—
|1.70
|2.20
|1.50
|2.54
|1.24
|4.55
|1.17
|5.20
|1.08
|8.10
|—
|—