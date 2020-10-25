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  3. Норвегия
Мольде
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Стрёмсгодсет
0' 28'
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
6
Грегерсен
Стиан
2
Бьорнбак
Мартин
3
Риса
Бирк
11
Эллингсен
Мартин
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
7
Эйкрем
Магнус
9
Мострём
Маттиас
99
Омойджуфано
Охи
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
4
Tchamba
Bangou
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
80
Andreas
Nyhagen
7
Стенгель
Херман
8
Johan
Hove
11
Токстад
Кристоффер
20
Mikkel
Maigaard
10
Moses
Mawa
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
Мольде
4-2-3-1
Стрёмсгодсет
4-4-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.32
2. Джеймс Леке 7 (1) 0.32
3. Хуссейн Эцаз 6 0.27
4. Эйкрем Магнус 5 0.23
5. Хестад Эйрик 4 0.18
6. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.18
7. Брюнхильдсен Ола 3 0.14
8. Эурснес Фредрик 2 0.09
9. Кнутсон Эрлинг 2 0.09
10. Уинго Генри 2 0.09
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.09
12. Хёуген Кристоффер 1 0.05
13. Эллингсен Мартин 1 0.05
14. Кристенсен Тобиас 1 0.05
15. Кителано Йон 1 0.05
16. Грегерсен Стиан 1 0.05
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Johan Hove 8 0.36
2. Сальвесен Ларс-Йорген 6 0.27
3. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.23
4. Moses Mawa 5 0.23
5. Токстад Кристоффер 1 0.05
6. Стенгель Херман 1 0.05
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.05
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Синюан Шерифф 2 0
13. Брюнхильдсен Ола 2 0
14. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
15. Болли Матис 1 0
16. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
17. Грегерсен Стиан 1 0
18. Уинго Генри 1 0
Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Jack Ipalibo 3 2
2. Гуннарссон Никлас 6 0
3. Look Sa Nicholas Mickelson 4 0
4. Парр Джонатан 3 0
5. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
6. Лейфссон Ари 3 0
7. Moses Mawa 3 0
8. Токстад Кристоффер 2 0
9. Marcus Moelvadgaard 2 0
10. Kreshnik Krasniqi 2 0
11. Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
12. Johan Hove 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 14.29% (7) 12.24% (6) 14.29% (7) 22.45% (11) 8.16% (4) 28.57% (14)
 Стрёмсгодсет 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 33.33% (9) 7.41% (2) 25.93% (7)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: + = -
Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде
Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Стрёмсгодсет 1:1 Старт Викинг 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:0 Сарпсборг-08 Саннефьёрд 0:0 Стрёмсгодсет
Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:2 Мольде Типпелиген
Мольде 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:0 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 5:2 Мольде Типпелиген Мольде 1:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:1 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Мольде 2:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:1 Мольде Типпелиген Стрёмсгодсет 1:3 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Русенборг 1:0 22 12 6 4 41 - 21 42
3. Мольде 0:0 22 13 2 7 52 - 26 41
4. Волеренга 0:0 22 11 6 5 36 - 27 39
5. Одд 0:0 21 11 3 7 37 - 32 36
6. Кристиансунд 0:0 22 9 9 4 41 - 29 36
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Сарпсборг-08 0:1 22 8 3 11 25 - 28 27
10. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 26 - 36 25
12. Стрёмсгодсет 0:0 22 5 10 7 29 - 38 25
13. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 0:0 22 1 5 16 25 - 61 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Стрёмсгодсет
1.44
6.20
6.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.20 10.00
1.44 4.50 6.20
1.25 6.20 11.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.13 6.70 1.08 2.75 1.42 2.90 1.38 1.70 2.08 1.92 1.88 1.72 2.12 1.28 3.45 1.27 3.60 1.11 5.80 1.09 6.70 1.03 10.00
7.20 1.10 6.45 1.12 3.62 1.27 2.91 1.41 2.03 1.89 1.70 2.20 1.50 2.54 1.24 4.55 1.17 5.20 1.08 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 3.40 1.29 1.44 2.65 1.42 2.70 1.10 6.25
4.95 1.18 3.52 1.33 1.87 1.93 1.46 2.75 1.31 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.60 1.45 1.96 1.79 1.53 2.39
5.85 1.13 4.90 1.18 2.43 1.55 1.75 2.08 1.49 2.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.31
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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