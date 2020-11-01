Мьёндален
1:0
Второй тайм: 65'
Стадион: Consto Arena Зрители: 600
Мольде
26' Желтая карточкаБрустад Фредрик
1:0
38' ГолБрустад Фредрик
52' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
60' Желтая карточкаОмойджуфано Охи
20
Isaac
Twum
24
Свеен
Оле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Isaac TwumПолузащитник
-
24 Свеен ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Jorge VieiraВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
26'
38'
52'
60'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагим Шуайбу
|5
|0.22
|2.
|Vetle Dragsnes
|2
|0.09
|3.
|Tonny Brochmann
|2
|0.09
|4.
|Sondre Liseth
|2
|0.09
|5.
|Реннинг Мартин
|1
|0.04
|6.
|Брустад Фредрик
|1
|0.04
|7.
|Isaac Twum
|1
|0.04
|8.
|Накким Маркус
|1 (1)
|0.04
|9.
|Quint Jansen
|1
|0.04
|10.
|Andreas Hellum
|1
|0.04
|11.
|Alexander Betten Hansen
|0
|0
|12.
|Свеен Оле
|0
|0
|13.
|Lars Olden Larsen
|0
|0
|14.
|Dagur Dan Thorhallsson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|8 (1)
|0.35
|2.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.3
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.26
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.22
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.17
|6.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.17
|7.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.13
|8.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.09
|9.
|Эллингсен Мартин
|2
|0.09
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.09
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.09
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.09
|13.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Betten Hansen
|2
|2
|2.
|Stian Semb Aasmundsen
|5
|0
|3.
|Sondre Solholm Johansen
|3
|0
|4.
|Sondre Liseth
|3
|0
|5.
|Lars Olden Larsen
|3
|0
|6.
|Tonny Brochmann
|2
|0
|7.
|Брустад Фредрик
|2
|0
|8.
|Накким Маркус
|2
|0
|9.
|Joachim Solberg Olsen
|2
|0
|10.
|Реннинг Мартин
|2
|0
|11.
|Ибрагим Шуайбу
|2
|0
|12.
|Isaac Twum
|2
|0
|13.
|Christian Gauseth
|1
|0
|14.
|Свеен Оле
|1
|0
|15.
|Макани Соша
|1
|0
|16.
|Vetle Dragsnes
|1
|0
|17.
|Andreas Hellum
|1
|0
|18.
|Dagur Dan Thorhallsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|13.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|16.
|Болли Матис
|1
|0
|17.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|18.
|Уинго Генри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьёндален
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|Мольде
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|13.73% (7)
|21.57% (11)
|9.8% (5)
|29.41% (15)
Предыдущие игры
Мьёндален Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален
Мольде Последние 20 матчей: + = -Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт
Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде
Последние игры между собой
Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Мольде: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|22
|19
|2
|1
|73 - 25
|59
|2.
|Мольде
|0:1
|23
|14
|1
|8
|54 - 28
|43
|3.
|Русенборг
|22
|12
|6
|4
|42 - 22
|42
|4.
|Одд
|22
|12
|3
|7
|41 - 33
|39
|5.
|Волеренга
|22
|11
|6
|5
|37 - 28
|39
|6.
|Кристиансунд
|22
|9
|9
|4
|42 - 30
|36
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|38 - 39
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Сарпсборг-08
|23
|8
|4
|11
|27 - 30
|28
|10.
|Хёугесунн
|23
|8
|4
|11
|27 - 37
|28
|11.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|12.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|13.
|Стрёмсгодсет
|22
|5
|9
|8
|30 - 40
|24
|14.
|Мьёндален
|1:0
|23
|6
|2
|15
|18 - 38
|20
|15.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|16.
|Олесунн
|23
|2
|4
|17
|26 - 64
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|8.00
|1.05
|11.00
|1.02
|5.10
|1.42
|—
|—
|3.50
|1.28
|—
|—
|1.65
|2.15
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|1.83
|1.99
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.23
|3.80
|1.02
|11.00
|1.07
|7.70
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|11.00
|1.00
|4.33
|1.17
|—
|—
|3.54
|1.26
|—
|—
|2.25
|1.61
|—
|—
|1.80
|2.01
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.19
|4.50
|1.06
|7.60
|1.04
|8.10
|1.00
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.37
|2.64
|1.50
|2.09
|1.78
|1.67
|2.26
|1.48
|2.72
|1.95
|1.92
|1.64
|2.32
|1.48
|2.73
|1.11
|6.96
|1.50
|2.68
|—
|—
|1.22
|4.48
|—
|—
|1.10
|7.79
|—
|—