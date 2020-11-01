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  3. Норвегия
Мьёндален
1:0
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 600
Мольде
0'
26' Желтая карточка
Брустад Фредрик
1:0
38' Гол
Брустад Фредрик
52' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
60' Желтая карточка
Омойджуфано Охи
65'
1
Макани
Соша
3
Vetle
Dragsnes
23
Sondre
Solholm
Johansen
12
Накким
Маркус
26
Syver
Skaar
Eriksen
11
Christian
Gauseth
8
Брустад
Фредрик
20
Isaac
Twum
24
Свеен
Оле
17
Реннинг
Мартин
9
Sondre
Liseth
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Бьорнбак
Мартин
6
Грегерсен
Стиан
3
Риса
Бирк
15
Кристенсен
Тобиас
17
Эурснес
Фредрик
22
Брюнхильдсен
Ола
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
99
Омойджуфано
Охи
Мьёндален
4-1-4-1
Мольде
4-4-2

Ход матча

26'
Брустад Фредрик
 
38'
Брустад Фредрик
(Реннинг Мартин)
1:0
52'
 
Грегерсен Стиан
60'
 
Омойджуфано Охи
60'
 
Эллингсен Мартин
Кристенсен Тобиас
60'
 
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Мьёндален
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагим Шуайбу 5 0.22
2. Vetle Dragsnes 2 0.09
3. Tonny Brochmann 2 0.09
4. Sondre Liseth 2 0.09
5. Реннинг Мартин 1 0.04
6. Брустад Фредрик 1 0.04
7. Isaac Twum 1 0.04
8. Накким Маркус 1 (1) 0.04
9. Quint Jansen 1 0.04
10. Andreas Hellum 1 0.04
11. Alexander Betten Hansen 0 0
12. Свеен Оле 0 0
13. Lars Olden Larsen 0 0
14. Dagur Dan Thorhallsson 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 8 (1) 0.35
2. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.3
3. Хуссейн Эцаз 6 0.26
4. Эйкрем Магнус 5 0.22
5. Хестад Эйрик 4 0.17
6. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.17
7. Брюнхильдсен Ола 3 0.13
8. Эурснес Фредрик 2 0.09
9. Эллингсен Мартин 2 0.09
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.09
11. Уинго Генри 2 0.09
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.09
13. Хёуген Кристоффер 1 0.04
14. Кристенсен Тобиас 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Грегерсен Стиан 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0

Карточки

Мьёндален
# Игрок      
1. Alexander Betten Hansen 2 2
2. Stian Semb Aasmundsen 5 0
3. Sondre Solholm Johansen 3 0
4. Sondre Liseth 3 0
5. Lars Olden Larsen 3 0
6. Tonny Brochmann 2 0
7. Брустад Фредрик 2 0
8. Накким Маркус 2 0
9. Joachim Solberg Olsen 2 0
10. Реннинг Мартин 2 0
11. Ибрагим Шуайбу 2 0
12. Isaac Twum 2 0
13. Christian Gauseth 1 0
14. Свеен Оле 1 0
15. Макани Соша 1 0
16. Vetle Dragsnes 1 0
17. Andreas Hellum 1 0
18. Dagur Dan Thorhallsson 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Грегерсен Стиан 2 0
13. Синюан Шерифф 2 0
14. Брюнхильдсен Ола 2 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
16. Болли Матис 1 0
17. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
18. Уинго Генри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мьёндален 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 6.25% (1) 6.25% (1) 31.25% (5)
 Мольде 13.73% (7) 11.76% (6) 13.73% (7) 21.57% (11) 9.8% (5) 29.41% (15)

Предыдущие игры

Мьёндален Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 2:0 Мьёндален Мьёндален 2:0 Бранн Волеренга 4:1 Мьёндален Мьёндален 1:2 Викинг
Сарпсборг-08 2:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Саннефьёрд Одд 6:1 Мьёндален Мьёндален 0:2 Русенборг Бранн 0:1 Мьёндален Мьёндален 1:0 Хёугесунн Старт 3:0 Мьёндален Мьёндален 0:2 Одд Саннефьёрд 1:0 Мьёндален Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Мьёндален 0:1 Волеренга Мольде 2:1 Мьёндален Олесунн 1:3 Мьёндален Мьёндален 1:2 Кристиансунд Викинг 1:1 Мьёндален
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт
Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде

Последние игры между собой

Мьёндален: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 7
Мольде: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 0
Мольде 2:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 1:3 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Мьёндален Типпелиген Мольде 3:3 Мьёндален Товарищеские матчи
Мольде 3:1 Мьёндален Типпелиген Мьёндален 0:3 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Мьёндален Кубок НМ Мольде 2:0 Мьёндален Кубок НМ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 22 19 2 1 73 - 25 59
2. Мольде 0:1 23 14 1 8 54 - 28 43
3. Русенборг 22 12 6 4 42 - 22 42
4. Одд 22 12 3 7 41 - 33 39
5. Волеренга 22 11 6 5 37 - 28 39
6. Кристиансунд 22 9 9 4 42 - 30 36
7. Викинг 21 8 5 8 38 - 39 29
8. Стабек 22 7 8 7 30 - 33 29
9. Сарпсборг-08 23 8 4 11 27 - 30 28
10. Хёугесунн 23 8 4 11 27 - 37 28
11. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
12. Бранн 22 6 6 10 26 - 36 24
13. Стрёмсгодсет 22 5 9 8 30 - 40 24
14. Мьёндален 1:0 23 6 2 15 18 - 38 20
15. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
16. Олесунн 23 2 4 17 26 - 64 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Брустад Фредрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Брустад Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Consto Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Мольде
4.33
4.10
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.30 3.85
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.20 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.10 1.74
  1.66 3.38 6.69

Самый высокий коэффициент на матч «Мьёндален» – «Мольде» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мьёндален» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мольде» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мьёндален» – «Мольде», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.05 11.00 1.02 5.10 1.42 3.50 1.28 1.65 2.15 2.01 1.80 1.77 2.05 1.83 1.99 1.15 5.00 1.23 3.80 1.02 11.00 1.07 7.70 1.03 10.00 1.02 11.00
11.00 1.00 4.33 1.17 3.54 1.26 2.25 1.61 1.80 2.01 1.54 2.64 1.26 3.85 1.19 4.50 1.06 7.60 1.04 8.10 1.00 10.75
3.19 1.37 2.64 1.50 2.09 1.78 1.67 2.26 1.48 2.72 1.95 1.92 1.64 2.32 1.48 2.73 1.11 6.96 1.50 2.68 1.22 4.48 1.10 7.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 2.33 1.60 1.05 8.50 1.21 4.30 1.05 8.50
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
1.33 3.42 1.17 5.12 1.45 2.81 1.30 3.59 1.60 2.41 1.41 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.35
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Мьёндален 1:0 Мольде онлайн

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