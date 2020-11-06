Страсбург
0:0
Второй тайм: 63'
Стадион: де ла Мейно
Марсель
52' Желтая карточкаАмави Жордан
58' Желтая карточкаКамара Бубакар
19
Каси
Антони
10
Лала
Кенни
28
Диалло
Хабиб
25
Нагатомо
Юто
18
Амави
Жордан
22
Гуйе
Пап
28
Жермен
Валер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лала КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jean-Marc Kuentz
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
52'
58'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|3 (2)
|0.3
|2.
|Диалло Хабиб
|2
|0.2
|3.
|Шахири Мехди
|2
|0.2
|4.
|Митрович Стефан
|1
|0.1
|5.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.1
|6.
|Лала Кенни
|1 (1)
|0.1
|7.
|Льенар Димитри
|0
|0
|8.
|Каси Антони
|0
|0
|9.
|Симакан Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|3
|0.33
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.22
|3.
|Сансон Морган
|1
|0.11
|4.
|Пайе Димитри
|1
|0.11
|5.
|Жермен Валер
|1
|0.11
|6.
|Амави Жордан
|1
|0.11
|7.
|Балерди Леонардо
|1
|0.11
|8.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|9.
|Радоньич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|3.
|Аолу Жан-Эде
|2
|0
|4.
|Коне Ламин
|1
|0
|5.
|Кароль Лионель
|1
|0
|6.
|Митрович Стефан
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Томассон Адриен
|1
|0
|9.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|10.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|2.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|3.
|Альваро Гонсалес II
|3
|0
|4.
|Пайе Димитри
|1
|1
|5.
|Амави Жордан
|1
|1
|6.
|Сансон Морган
|2
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|8.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|9.
|Стротман Кевин
|1
|0
|10.
|Товен Флорьян
|1
|0
|11.
|Гуйе Пап
|1
|0
|12.
|Лопес Максим
|1
|0
|13.
|Ронжье Валентин
|1
|0
|14.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|15.
|Камара Бубакар
|1
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|Марсель
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург
Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель
Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|10
|2
|1
|7
|10 - 18
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.03
|12.00
|1.81
|2.06
|1.02
|13.00
|—
|—
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|1.05
|7.70
|1.04
|9.40
|1.01
|16.50
|
|6.85
|1.06
|—
|—
|5.75
|1.11
|—
|—
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.67
|2.49
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.40
|1.05
|8.00
|1.03
|8.40
|1.02
|15.75
|
|2.97
|1.42
|2.47
|1.58
|1.98
|1.91
|1.62
|2.39
|1.45
|2.87
|1.41
|3.01
|1.56
|2.52
|1.42
|2.98
|1.15
|5.85
|1.50
|2.77
|—
|—
|1.10
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Марсель
Исход игры
Страсбург
8.9% (14)
Ничья
29.3% (46)
Марсель
61.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
40.1% (63)
1:1 Ничья
24.2% (38)
0:1 Марсель
13.4% (21)
2:1 Страсбург
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:2 Марсель
3.2% (5)
1:3 Марсель
1.9% (3)
0:3 Марсель
1.9% (3)
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