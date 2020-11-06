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  3. Франция
Страсбург
0:0
Второй тайм: 63'

Стадион:
Марсель
0'
52' Желтая карточка
Амави Жордан
58' Желтая карточка
Камара Бубакар
63'
30
Камара
Бингуру
2
Симакан
Мохамед
5
Коне
Ламин
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
24
Джику
Александр
11
Льенар
Димитри
10
Лала
Кенни
26
Томассон
Адриен
17
Беллегард
Жан-Рикнер
28
Диалло
Хабиб
30
Манданда
Стив
25
Нагатомо
Юто
5
Балерди
Леонардо
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
22
Гуйе
Пап
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
28
Жермен
Валер
Страсбург
4-2-3-1
Марсель
4-1-2-1-2

Ход матча

46'
 
Сансон Морган
Гуйе Пап
52'
 
Амави Жордан
58'
 
Камара Бубакар

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 3 (2) 0.3
2. Диалло Хабиб 2 0.2
3. Шахири Мехди 2 0.2
4. Митрович Стефан 1 0.1
5. Аолу Жан-Эде 1 0.1
6. Лала Кенни 1 (1) 0.1
7. Льенар Димитри 0 0
8. Каси Антони 0 0
9. Симакан Мохамед 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 3 0.33
2. Чалета-Цар Дуе 2 0.22
3. Сансон Морган 1 0.11
4. Пайе Димитри 1 0.11
5. Жермен Валер 1 0.11
6. Амави Жордан 1 0.11
7. Балерди Леонардо 1 0.11
8. Сакаи Хироки 0 0
9. Радоньич Неманья 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Ажорк Людовик 3 0
3. Аолу Жан-Эде 2 0
4. Коне Ламин 1 0
5. Кароль Лионель 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Томассон Адриен 1 0
9. Диалло Хабиб 1 0
10. Сиссоко Ибраима 1 0
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
12. Симакан Мохамед 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Бенедетто Дарио 2 1
2. Сакаи Хироки 3 0
3. Альваро Гонсалес II 3 0
4. Пайе Димитри 1 1
5. Амави Жордан 1 1
6. Сансон Морган 2 0
7. Чалета-Цар Дуе 2 0
8. Нагатомо Юто 1 0
9. Стротман Кевин 1 0
10. Товен Флорьян 1 0
11. Гуйе Пап 1 0
12. Лопес Максим 1 0
13. Ронжье Валентин 1 0
14. Радоньич Неманья 1 0
15. Камара Бубакар 1 0
16. Балерди Леонардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 30% (3) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 10% (1)
 Марсель 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2) 0 30% (3)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург
Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург Страсбург 3:0 Реймс Тулуза 0:1 Страсбург
Марсель Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель
Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
Марсель: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Марсель 3:1 Страсбург Кубок Марсель 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Страсбург Кубок лиги
Марсель 3:2 Страсбург Лига 1 Марсель 2:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:3 Марсель Лига 1 Марсель 4:3 Страсбург Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель 0:0 Заявка 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург 0:0 Заявка 10 2 1 7 10 - 18 7
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Страсбург 8.9% (14)
X 29.3% (46)
Марсель 61.8% (97)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Марсель
3.19
3.16
3.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 1.97 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.87 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 3.16 3.02
  3.19 2.16 3.79

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.15 1.70 1.40 2.90 1.20 4.44 1.03 12.00 1.81 2.06 1.02 13.00 1.06 8.80 1.05 9.50 1.05 7.70 1.04 9.40 1.01 16.50
6.85 1.06 5.75 1.11 2.54 1.49 2.06 1.76 1.67 2.49 1.28 3.64 1.19 4.40 1.05 8.00 1.03 8.40 1.02 15.75
2.97 1.42 2.47 1.58 1.98 1.91 1.62 2.39 1.45 2.87 1.41 3.01 1.56 2.52 1.42 2.98 1.15 5.85 1.50 2.77 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.15 1.03 12.00 1.14 5.55 1.07 8.40
2.40 1.57 1.66 2.22 1.30 3.52 1.08 7.90 1.06 9.30
1.15 5.89 1.41 3.01 1.15 5.87 1.11 7.15 1.28 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.17 1.75 1.45 2.65 1.15 5.00
3.10 1.37 2.15 1.70 1.47 2.68 1.17 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
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Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Марсель

Исход игры
Страсбург
8.9% (14)
Ничья
29.3% (46)
Марсель
61.8% (97)
Тотал 2.5
Больше
55.19% (85)
Меньше
44.81% (69)
Обе команды забьют
Да
77.92% (120)
Нет
22.08% (34)
Популярный счёт
1:2 Марсель
40.1% (63)
1:1 Ничья
24.2% (38)
0:1 Марсель
13.4% (21)
2:1 Страсбург
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.2% (5)
0:2 Марсель
3.2% (5)
1:3 Марсель
1.9% (3)
0:3 Марсель
1.9% (3)
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