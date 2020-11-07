Бордо
0:0
Первый тайм: 26'
Стадион: Матмю Атлантик
Монпелье
25
Кватенг
Энок
23
Бенито
Лорис
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
28
Удин
Реми
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
18 Хван Ый-ЧжоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Коцца НиколяЗащитник
- Защитник
-
26 Беншама СамиПолузащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.2
|2.
|Удин Реми
|2
|0.2
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.2
|4.
|Майя Джош
|2
|0.2
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.1
|6.
|Косельни Лоран
|0
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|8.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|3
|0.3
|2.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.3
|3.
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.2
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0.2
|5.
|Мавидиди Стефи
|2
|0.2
|6.
|Суке Арно
|1
|0.1
|7.
|Молле Флоран
|1
|0.1
|8.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
|9.
|Ристич Михайло
|0
|0
|10.
|Самбья Саломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Байсс Пол
|1
|1
|3.
|Бриан Джимми
|2
|0
|4.
|Бенито Лорис
|2
|0
|5.
|Кастро Пабло
|2
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|7.
|Майя Джош
|2
|0
|8.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|10.
|Башич Тома
|1
|0
|11.
|Удин Реми
|1
|0
|12.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|13.
|Адли Ясин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Илтон Виторино
|1
|2
|2.
|Саванье Тежи
|2
|1
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Делор Анди
|2
|0
|5.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|6.
|Молле Флоран
|0
|1
|7.
|Конгре Даниэль
|1
|0
|8.
|Ферри Жордан
|1
|0
|9.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|10.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|11.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|12.
|Ристич Михайло
|1
|0
|13.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|14.
|Долли Киган
|1
|0
|15.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бордо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
|Монпелье
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
Предыдущие игры
Бордо Последние 20 матчей: +5 =10 -5Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним
Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье
Последние игры между собой
Бордо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 13
|15
|7.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 9
|13
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.10
|1.12
|6.80
|1.11
|—
|—
|2.22
|1.65
|—
|—
|2.26
|1.68
|1.89
|1.97
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.32
|3.30
|1.12
|6.10
|1.11
|6.80
|1.02
|13.00
|1.01
|14.50
|
|8.60
|1.07
|6.95
|1.11
|—
|—
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.20
|1.69
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.33
|3.36
|1.25
|4.05
|1.08
|8.00
|1.07
|8.90
|1.01
|17.75
|
|5.54
|1.17
|—
|—
|2.67
|1.52
|2.15
|1.77
|1.86
|2.03
|1.57
|2.53
|1.43
|2.98
|1.34
|3.43
|1.51
|2.71
|—
|—
|1.24
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Монпелье
Исход игры
Бордо
68% (104)
Ничья
24.8% (38)
Монпелье
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.3% (51)
1:0 Бордо
27.5% (42)
1:1 Ничья
20.3% (31)
2:0 Бордо
5.9% (9)
1:2 Монпелье
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Монпелье
2% (3)
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