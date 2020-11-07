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Бордо
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Монпелье
0' 26'
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
23
Бенито
Лорис
5
Отавио
II
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
28
Удин
Реми
9
Майя
Джош
16
Берто
Димитри
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
8
Ойонго
Амбруаз
11
Саванье
Тежи
25
Молле
Флоран
12
Ферри
Жордан
19
Мавидиди
Стефи
9
Делор
Анди
10
Лаборд
Гаэтан
Бордо
4-2-3-1
Монпелье
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.2
2. Удин Реми 2 0.2
3. Калу Сэмьюэл 2 0.2
4. Майя Джош 2 0.2
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.1
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 3 0.3
2. Саванье Тежи 3 (2) 0.3
3. Лаборд Гаэтан 2 0.2
4. Конгре Даниэль 2 0.2
5. Мавидиди Стефи 2 0.2
6. Суке Арно 1 0.1
7. Молле Флоран 1 0.1
8. Ойонго Амбруаз 0 0
9. Ристич Михайло 0 0
10. Самбья Саломон 0 0

Карточки

Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Байсс Пол 1 1
3. Бриан Джимми 2 0
4. Бенито Лорис 2 0
5. Кастро Пабло 2 0
6. Сабали Юссуф 2 0
7. Майя Джош 2 0
8. Зеркан Мехди 0 1
9. Де Превиль Николя 1 0
10. Башич Тома 1 0
11. Удин Реми 1 0
12. Калу Сэмьюэл 1 0
13. Адли Ясин 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Илтон Виторино 1 2
2. Саванье Тежи 2 1
3. Суке Арно 3 0
4. Делор Анди 2 0
5. Ле Таллек Дамьен 0 1
6. Молле Флоран 0 1
7. Конгре Даниэль 1 0
8. Ферри Жордан 1 0
9. Юн Ил-Лок 1 0
10. Ойонго Амбруаз 1 0
11. Лаборд Гаэтан 1 0
12. Ристич Михайло 1 0
13. Мавидиди Стефи 1 0
14. Долли Киган 1 0
15. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бордо 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0 0 55.56% (5)
 Монпелье 7.14% (1) 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1) 21.43% (3)

Предыдущие игры

Бордо Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон
Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо Бордо 0:0 Марсель
Монпелье Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним
Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье Монако 1:0 Монпелье Монпелье 1:0 Сент-Этьен Монпелье 1:1 Метц ПСЖ 5:0 Монпелье

Последние игры между собой

Бордо: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Монпелье: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Бордо 1:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:2 Бордо Товарищеские матчи Бордо 1:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 2:0 Бордо Лига 1
Монпелье 1:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Монпелье Лига 1 Бордо 5:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 4:0 Бордо Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Монпелье Лига 1 Бордо 2:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 0:1 Бордо Лига 1 Монпелье 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:0 Монпелье Лига 1 Бордо 4:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Монпелье 1:0 Бордо Кубок лиги Монпелье 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 Монпелье Лига 1 Монпелье 1:3 Бордо Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье 0:0 Заявка 10 4 3 3 14 - 13 15
7. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
8. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 9 13
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Бордо 68% (104)
X 24.8% (38)
Монпелье 7.2% (11)
-2
выиграет Монпелье, со счетом 0:5
Победа гостей 0:5
fussball_01 #
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бордо
Ничья
Монпелье
2.67
3.30
3.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.15 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.00 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.30 3.22
  2.94 2.81 2.96

Самый высокий коэффициент на матч «Бордо» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бордо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бордо» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.10 1.12 6.80 1.11 2.22 1.65 2.26 1.68 1.89 1.97 1.40 2.90 1.32 3.30 1.12 6.10 1.11 6.80 1.02 13.00 1.01 14.50
8.60 1.07 6.95 1.11 3.05 1.39 2.20 1.69 1.71 2.26 1.33 3.36 1.25 4.05 1.08 8.00 1.07 8.90 1.01 17.75
5.54 1.17 2.67 1.52 2.15 1.77 1.86 2.03 1.57 2.53 1.43 2.98 1.34 3.43 1.51 2.71 1.24 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.95 1.85 1.68 2.18 1.14 5.55 1.10 7.50 1.01 15.00
2.72 1.46 1.73 2.11 1.36 3.15 1.09 7.40 1.07 8.60
1.68 2.27 1.41 3.04 1.14 6.00 1.11 7.31 1.35 3.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.59 1.57 2.37 1.21 4.30
3.45 1.31 2.24 1.65 1.57 2.40 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.80 1.30
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Прогнозы на матч Бордо 0:0 Монпелье

Исход игры
Бордо
68% (104)
Ничья
24.8% (38)
Монпелье
7.2% (11)
Тотал 2.5
Больше
41.45% (63)
Меньше
58.55% (89)
Обе команды забьют
Да
61.18% (93)
Нет
38.82% (59)
Популярный счёт
2:1 Бордо
33.3% (51)
1:0 Бордо
27.5% (42)
1:1 Ничья
20.3% (31)
2:0 Бордо
5.9% (9)
1:2 Монпелье
3.9% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:1 Монпелье
2% (3)
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