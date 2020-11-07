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ПСЖ
 
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Стадион:
Ренн
1
Навас
Кейлор
4
Керер
Тило
5
Маркиньос
Маркос
22
Диалло
Абду
20
Кюрзава
Левен
21
Эррера
Андер
8
Паредес
Леандро
27
Гуэйе
Идрисса
24
Флоренци
Алессандро
18
Кин
Мойзе
11
Ди
Мария
Анхель
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
15
Н'Зонзи
Стивен
19
Гбоо
Янн
12
Силики
Джеймс
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
ПСЖ
4-3-3
Ренн
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 7 (2) 0.78
2. Сарабия Пабло 2 0.22
3. Неймар 2 0.22
4. Дракслер Юлиан 2 0.22
5. Флоренци Алессандро 2 0.22
6. Икарди Мауро 2 0.22
7. Кин Мойзе 2 0.22
8. Ди Мария Анхель 1 0.11
9. Гуэйе Идрисса 1 0.11
10. Эррера Андер 1 0.11
11. Маркиньос Маркос 1 0.11
12. Баккер Митчел 0 0
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Дагба Колин 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.33
2. Да Сильва Дамьен 3 0.33
3. Агер Наиф 3 0.33
4. Эну Адриен 2 0.22
5. Буриго Бенжамен 1 0.11
6. Рафинья Диас 1 0.11
7. Терье Мартен 1 0.11
8. Камавинга Эдуардо 1 0.11
9. Трюффер Адриен 1 0.11
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.11
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Верратти Марко 1 0
11. Рафинья Алькантара 1 0
12. Флоренци Алессандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Баккер Митчел 1 0
16. Дагба Колин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 34.78% (8)
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен
Ренн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже
Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Ренн 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ренн Суперкубок Ренн 2:2 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
8. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые болельщики! Закроет сегодняшний игровой день французской Лиги 1 центральный поединок тура, в котором "ПСЖ" примет "Ренн". Состав парижан крайне ослаблен травмами, потому у гостей есть неплохие шансы зацепиться за очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 156
ПСЖ 96.2% (150)
X 3.2% (5)
Ренн 0.6% (1)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
Ничья 2:2
fussball_01 #
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ренн
1.52
5.10
6.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.80 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.90 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 5.10 6.80
  1.48 4.77 6.46

Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.00 1.02 4.40 1.18 3.70 1.28 2.33 1.64 2.08 1.80 1.83 2.04 1.75 2.15 1.52 2.55 1.29 3.80 1.20 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00 1.02 11.00
4.40 1.16 3.54 1.26 2.34 1.57 1.81 2.00 1.61 2.62 1.28 3.64 1.19 4.35 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
4.93 1.19 2.38 1.61 2.11 1.77 1.85 2.03 1.65 2.32 1.52 2.62 1.50 2.65 1.21 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.61 1.55 2.44 1.20 4.50
3.68 1.28 2.43 1.56 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.45
3.01 1.42 2.38 1.62 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.60 1.30 3.35
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.10
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

Исход игры
ПСЖ
96.2% (150)
Ничья
3.2% (5)
Ренн
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.3% (52)
2:1 ПСЖ
28.2% (44)
3:1 ПСЖ
19.9% (31)
3:0 ПСЖ
6.4% (10)
1:0 ПСЖ
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
4:1 ПСЖ
1.3% (2)
5:1 ПСЖ
1.3% (2)
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