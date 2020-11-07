ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Ренн
22
Диалло
Абду
21
Эррера
Андер
18
Кин
Мойзе
27
Траоре
Амари
19
Гбоо
Янн
18
Докю
Жереми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|0.78
|2.
|Сарабия Пабло
|2
|0.22
|3.
|Неймар
|2
|0.22
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.22
|5.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.22
|6.
|Икарди Мауро
|2
|0.22
|7.
|Кин Мойзе
|2
|0.22
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.11
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.11
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Дагба Колин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.33
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.33
|3.
|Агер Наиф
|3
|0.33
|4.
|Эну Адриен
|2
|0.22
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.11
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|7.
|Терье Мартен
|1
|0.11
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.11
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.11
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.11
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
|16.
|Дагба Колин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|Ренн
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +10 =5 -5Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|8.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|11.00
|1.02
|4.40
|1.18
|3.70
|1.28
|2.33
|1.64
|2.08
|1.80
|1.83
|2.04
|1.75
|2.15
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.29
|3.80
|1.20
|4.30
|1.07
|7.40
|1.06
|8.00
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|4.40
|1.16
|3.54
|1.26
|2.34
|1.57
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.61
|2.62
|—
|—
|1.28
|3.64
|1.19
|4.35
|1.07
|7.10
|1.05
|7.60
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|4.93
|1.19
|—
|—
|2.38
|1.61
|2.11
|1.77
|1.85
|2.03
|1.65
|2.32
|1.52
|2.62
|1.50
|2.65
|—
|—
|1.21
|4.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
96.2% (150)
Ничья
3.2% (5)
Ренн
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.39% (93)
Меньше
39.61% (61)
Обе команды забьют
Да
54.55% (84)
Нет
45.45% (70)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
33.3% (52)
2:1 ПСЖ
28.2% (44)
3:1 ПСЖ
19.9% (31)
3:0 ПСЖ
6.4% (10)
1:0 ПСЖ
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
4:1 ПСЖ
1.3% (2)
5:1 ПСЖ
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!