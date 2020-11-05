ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Ренн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|0.78
|2.
|Сарабия Пабло
|2
|0.22
|3.
|Неймар
|2
|0.22
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.22
|5.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.22
|6.
|Икарди Мауро
|2
|0.22
|7.
|Кин Мойзе
|2
|0.22
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0.11
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.11
|10.
|Эррера Андер
|1
|0.11
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.11
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|14.
|Дагба Колин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.33
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.33
|3.
|Агер Наиф
|3
|0.33
|4.
|Эну Адриен
|2
|0.22
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.11
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.11
|7.
|Терье Мартен
|1
|0.11
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.11
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.11
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.11
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Паредес Леандро
|1
|1
|3.
|Диалло Абду
|1
|1
|4.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|5.
|Бернат Хуан
|2
|0
|6.
|Кюрзава Левен
|0
|1
|7.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|8.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|9.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|10.
|Верратти Марко
|1
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|12.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|13.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|14.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|15.
|Баккер Митчел
|1
|0
|16.
|Дагба Колин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|13.04% (3)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|34.78% (8)
|Ренн
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
Ренн Последние 20 матчей: +10 =5 -5Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|9
|7
|0
|2
|23 - 3
|21
|2.
|Лилль
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|15 - 4
|19
|3.
|Ренн
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|18 - 11
|18
|4.
|Ницца
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 10
|17
|5.
|Марсель
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|7.
|Монако
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|8.
|Монпелье
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Лион
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|10.
|Ланс
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 10
|13
|11.
|Анже
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 19
|13
|12.
|Бордо
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|13.
|Сент-Этьен
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Брест
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|12 - 20
|9
|15.
|Нант
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 13
|8
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 14
|8
|17.
|Лорьян
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 15
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|10 - 18
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 18
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.10
|1.15
|4.50
|1.21
|2.55
|1.51
|—
|—
|2.06
|1.82
|1.81
|2.07
|1.66
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.27
|3.85
|1.10
|6.10
|1.09
|6.70
|1.02
|11.00
|
|5.10
|1.12
|4.30
|1.19
|2.54
|1.49
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.70
|2.41
|—
|—
|1.34
|3.26
|1.25
|3.78
|1.09
|6.30
|1.06
|6.75
|1.00
|11.25
|
|5.57
|1.16
|—
|—
|2.64
|1.50
|2.35
|1.62
|2.06
|1.81
|1.79
|2.06
|1.63
|2.32
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.24
|4.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн
Исход игры
ПСЖ
92.1% (58)
Ничья
7.9% (5)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.38% (35)
Меньше
42.62% (26)
Обе команды забьют
Да
52.46% (32)
Нет
47.54% (29)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
34.9% (22)
2:1 ПСЖ
22.2% (14)
3:1 ПСЖ
19% (12)
3:0 ПСЖ
7.9% (5)
2:2 Ничья
4.8% (3)
1:0 ПСЖ
3.2% (2)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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