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ПСЖ
 
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Стадион:
Ренн

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 7 (2) 0.78
2. Сарабия Пабло 2 0.22
3. Неймар 2 0.22
4. Дракслер Юлиан 2 0.22
5. Флоренци Алессандро 2 0.22
6. Икарди Мауро 2 0.22
7. Кин Мойзе 2 0.22
8. Ди Мария Анхель 1 0.11
9. Гуэйе Идрисса 1 0.11
10. Эррера Андер 1 0.11
11. Маркиньос Маркос 1 0.11
12. Баккер Митчел 0 0
13. Рафинья Алькантара 0 0
14. Дагба Колин 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.33
2. Да Сильва Дамьен 3 0.33
3. Агер Наиф 3 0.33
4. Эну Адриен 2 0.22
5. Буриго Бенжамен 1 0.11
6. Рафинья Диас 1 0.11
7. Терье Мартен 1 0.11
8. Камавинга Эдуардо 1 0.11
9. Трюффер Адриен 1 0.11
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.11
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Паредес Леандро 1 1
3. Диалло Абду 1 1
4. Дракслер Юлиан 2 0
5. Бернат Хуан 2 0
6. Кюрзава Левен 0 1
7. Сарабия Пабло 1 0
8. Ди Мария Анхель 1 0
9. Гуэйе Идрисса 1 0
10. Верратти Марко 1 0
11. Рафинья Алькантара 1 0
12. Флоренци Алессандро 1 0
13. Маркиньос Маркос 1 0
14. Кимпембе Преснел 1 0
15. Баккер Митчел 1 0
16. Дагба Колин 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 13.04% (3) 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 17.39% (4) 34.78% (8)
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон
ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен
Ренн Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже
Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
Ренн: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Ренн 2:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Ренн Суперкубок Ренн 2:2 ПСЖ Кубок ПСЖ 4:1 Ренн Лига 1
Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 2:3 ПСЖ Кубок лиги Ренн 1:6 ПСЖ Кубок Ренн 1:4 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:4 ПСЖ Кубок Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 ПСЖ 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:3 ПСЖ Лига 1 Ренн 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:2 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 9 7 0 2 23 - 3 21
2. Лилль Заявка 9 5 4 0 15 - 4 19
3. Ренн Заявка 9 5 3 1 18 - 11 18
4. Ницца Заявка 9 5 2 2 14 - 10 17
5. Марсель Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
6. Метц Заявка 9 4 2 3 10 - 7 14
7. Монако Заявка 9 4 2 3 15 - 13 14
8. Монпелье Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Лион Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
10. Ланс Заявка 7 4 1 2 10 - 10 13
11. Анже Заявка 9 4 1 4 10 - 19 13
12. Бордо Заявка 9 3 3 3 9 - 9 12
13. Сент-Этьен Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14. Брест Заявка 9 3 0 6 12 - 20 9
15. Нант Заявка 8 2 2 4 9 - 13 8
16. Реймс Заявка 9 2 2 5 12 - 14 8
17. Лорьян Заявка 9 2 2 5 12 - 15 8
18. Ним Заявка 9 2 2 5 9 - 14 8
19. Страсбург Заявка 9 2 0 7 10 - 18 6
20. Дижон Заявка 9 0 3 6 4 - 18 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 ноября 2020, осталось 1 день 19 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 63
    ПСЖ 92.1% (58)
    X 7.9% (5)
    Ренн 0% (0)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ренн
    1.39
    5.95
    9.20
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.70 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.30 8.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.95 9.20
      1.36 5.59 7.55

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.10 1.15 4.50 1.21 2.55 1.51 2.06 1.82 1.81 2.07 1.66 2.31 1.35 3.20 1.27 3.85 1.10 6.10 1.09 6.70 1.02 11.00
    5.10 1.12 4.30 1.19 2.54 1.49 2.03 1.79 1.70 2.41 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.30 1.06 6.75 1.00 11.25
    5.57 1.16 2.64 1.50 2.35 1.62 2.06 1.81 1.79 2.06 1.63 2.32 1.48 2.71 1.24 4.17
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.49 1.67 2.21 1.27 3.80
    3.95 1.25 2.79 1.44 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80
    3.39 1.34 2.71 1.48 1.98 1.88 1.67 2.25 1.46 2.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25
    5.30 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38 1.16 5.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.77 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Ренн

    Исход игры
    ПСЖ
    92.1% (58)
    Ничья
    7.9% (5)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.38% (35)
    Меньше
    42.62% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    52.46% (32)
    Нет
    47.54% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    34.9% (22)
    2:1 ПСЖ
    22.2% (14)
    3:1 ПСЖ
    19% (12)
    3:0 ПСЖ
    7.9% (5)
    2:2 Ничья
    4.8% (3)
    1:0 ПСЖ
    3.2% (2)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
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