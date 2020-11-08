  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Мольде
1:2
Первый тайм: 32'

Стадион:
Кристиансунд
0'
1:0
12' Гол
Хуссейн Эцаз
1:1
14' Гол
Пеллегрино Амаль
1:2
23' Гол
Мумбанья Фарис
32'
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
16
Фуру
Ивар
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
6
Andreas
Hopmark
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Пеллегрино
Амаль
29
Мумбанья
Фарис
Мольде
4-2-3-1
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

12'
Хуссейн Эцаз
(Эллингсен Мартин)
1:0
14'
1:1
Пеллегрино Амаль
(Bent Soermo)
23'
1:2
Мумбанья Фарис
(Каллудра Лиридон)

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 9 (2) 0.38
2. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.29
3. Хуссейн Эцаз 7 0.29
4. Эйкрем Магнус 5 0.21
5. Хестад Эйрик 4 0.17
6. Эллингсен Мартин 4 0.17
7. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.17
8. Брюнхильдсен Ола 3 0.13
9. Эурснес Фредрик 2 0.08
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.08
11. Уинго Генри 2 0.08
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.08
13. Хёуген Кристоффер 1 0.04
14. Кристенсен Тобиас 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Грегерсен Стиан 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 21 (4) 0.88
2. Бюэ Бендик 6 0.25
3. Каллудра Лиридон 4 0.17
4. Скарсем Олаус 2 0.08
5. Мумбанья Фарис 2 0.08
6. Аскар Армин 2 0.08
7. Dan Peter Ulvestad 2 0.08
8. Christoffer Aasbak 1 0.04
9. Bent Soermo 1 0.04
10. Christophe Psyche 1 0.04
11. Коли Алиу 1 0.04
12. Sondre Soerli 1 0.04
13. Oskar Siira Sivertsen 1 0.04
14. Andreas Hopmark 1 (1) 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Paal Erik Ulvestad 0 0
17. Serigne Mbaye 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Хёуген Кристоффер 2 0
11. Эллингсен Мартин 2 0
12. Грегерсен Стиан 2 0
13. Синюан Шерифф 2 0
14. Брюнхильдсен Ола 2 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
16. Болли Матис 1 0
17. Омойджуфано Охи 1 0
18. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
19. Уинго Генри 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Диоп Амиду 4 0
2. Каллудра Лиридон 3 0
3. Кастрати Фламур 3 0
4. Дианье Кевин 3 0
5. Мумбанья Фарис 3 0
6. Christophe Psyche 2 0
7. Andreas Hopmark 2 0
8. Christoffer Aasbak 2 0
9. Коли Алиу 2 0
10. Erlend Sivertsen 2 0
11. Paal Erik Ulvestad 2 0
12. Аскар Армин 2 0
13. Dan Peter Ulvestad 1 0
14. Пеллегрино Амаль 1 0
15. Скарсем Олаус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 12.96% (7) 11.11% (6) 12.96% (7) 20.37% (11) 9.26% (5) 33.33% (18)
 Кристиансунд 6.82% (3) 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 27.27% (12) 27.27% (12)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет
Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд
Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кристиансунд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 24 20 3 1 76 - 27 63
2. Мольде 1:2 24 15 1 8 58 - 30 46
3. Русенборг 0:2 24 13 6 5 43 - 24 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 2:1 24 10 9 5 46 - 34 39
7. Викинг 2:0 24 9 6 9 41 - 43 33
8. Сарпсборг-08 1:0 24 9 4 11 28 - 30 31
9. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
10. Стабек 0:0 24 7 10 7 31 - 34 31
11. Саннефьёрд 0:0 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
15. Старт 0:1 24 4 7 13 25 - 43 19
16. Олесунн 0:0 24 2 5 17 26 - 64 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Faris Moumbagna бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Кристиансунд
1.54
4.95
6.07
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.53 4.35 5.35
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.20 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.95 5.55
  1.54 4.24 6.07

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Кристиансунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
6.60 1.09 5.70 1.12 3.10 1.33 2.50 1.49 2.11 1.73 4.70 1.17 1.74 2.10 1.57 2.44 2.31 1.57 1.19 4.30 1.52 2.42 1.06 8.10 1.20 4.20 1.07 7.50
6.35 1.07 5.60 1.11 3.10 1.35 2.50 1.53 1.94 1.95 1.54 2.48 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.04 8.20
7.07 1.12 3.21 1.36 2.60 1.52 2.57 1.53 2.16 1.73 4.61 1.20 1.72 2.18 1.52 2.60 2.64 1.50 2.20 1.70 1.97 1.90 1.71 2.19 1.56 2.49 1.46 2.79
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4.5 4.5
3.05 1.35 1.83 1.98 1.36 3.00 2.75 1.42 1.37 2.95 1.07 7.50
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
3.68 1.30 3.00 1.40 2.12 1.76 1.77 2.10 1.54 2.54 1.31 3.52 2.43 1.58 1.99 1.87 1.53 2.56 1.35 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.39 1.53 1.78 1.97 1.45 2.65
5.95 1.13 4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.60
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
Где смотреть матч Мольде 1:2 Кристиансунд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный