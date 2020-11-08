Мольде
1:2
Первый тайм: 32'
Стадион: Акер
Кристиансунд
1:0
12' ГолХуссейн Эцаз
1:1
14' ГолПеллегрино Амаль
1:2
23' ГолМумбанья Фарис
20
Уинго
Генри
16
Хуссейн
Эцаз
10
Джеймс
Леке
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уинго ГенриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Болли МатисНападающий
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Аскар АрминЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Полузащитник
-
20 Дианье КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
25 Erik Holmen1
-
Главный тренер: Christian Michelsen
Ход матча
12'
1:0
14'
1:1
23'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|9 (2)
|0.38
|2.
|Омойджуфано Охи
|7 (3)
|0.29
|3.
|Хуссейн Эцаз
|7
|0.29
|4.
|Эйкрем Магнус
|5
|0.21
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0.17
|6.
|Эллингсен Мартин
|4
|0.17
|7.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.17
|8.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.13
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.08
|10.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.08
|11.
|Уинго Генри
|2
|0.08
|12.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.08
|13.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.04
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.04
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.04
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.04
|17.
|Мострём Маттиас
|0
|0
|18.
|Болли Матис
|0
|0
|19.
|Бьорнбак Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|21 (4)
|0.88
|2.
|Бюэ Бендик
|6
|0.25
|3.
|Каллудра Лиридон
|4
|0.17
|4.
|Скарсем Олаус
|2
|0.08
|5.
|Мумбанья Фарис
|2
|0.08
|6.
|Аскар Армин
|2
|0.08
|7.
|Dan Peter Ulvestad
|2
|0.08
|8.
|Christoffer Aasbak
|1
|0.04
|9.
|Bent Soermo
|1
|0.04
|10.
|Christophe Psyche
|1
|0.04
|11.
|Коли Алиу
|1
|0.04
|12.
|Sondre Soerli
|1
|0.04
|13.
|Oskar Siira Sivertsen
|1
|0.04
|14.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.04
|15.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|16.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|17.
|Serigne Mbaye
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|4
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|5.
|Хестад Эйрик
|4
|0
|6.
|Бьорнбак Мартин
|3
|0
|7.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|8.
|Шельстад Фредрик
|1
|1
|9.
|Кителано Йон
|1
|1
|10.
|Хёуген Кристоффер
|2
|0
|11.
|Эллингсен Мартин
|2
|0
|12.
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|13.
|Синюан Шерифф
|2
|0
|14.
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|15.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0
|16.
|Болли Матис
|1
|0
|17.
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|18.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|19.
|Уинго Генри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Амиду
|4
|0
|2.
|Каллудра Лиридон
|3
|0
|3.
|Кастрати Фламур
|3
|0
|4.
|Дианье Кевин
|3
|0
|5.
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|6.
|Christophe Psyche
|2
|0
|7.
|Andreas Hopmark
|2
|0
|8.
|Christoffer Aasbak
|2
|0
|9.
|Коли Алиу
|2
|0
|10.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|11.
|Paal Erik Ulvestad
|2
|0
|12.
|Аскар Армин
|2
|0
|13.
|Dan Peter Ulvestad
|1
|0
|14.
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|15.
|Скарсем Олаус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мольде
|12.96% (7)
|11.11% (6)
|12.96% (7)
|20.37% (11)
|9.26% (5)
|33.33% (18)
|Кристиансунд
|6.82% (3)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|27.27% (12)
|27.27% (12)
Предыдущие игры
Мольде Последние 20 матчей: +11 =2 -7Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет
Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд
Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд
Последние игры между собой
Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|24
|20
|3
|1
|76 - 27
|63
|2.
|Мольде
|1:2
|24
|15
|1
|8
|58 - 30
|46
|3.
|Русенборг
|0:2
|24
|13
|6
|5
|43 - 24
|45
|4.
|Одд
|23
|13
|3
|7
|44 - 33
|42
|5.
|Волеренга
|23
|12
|6
|5
|39 - 28
|42
|6.
|Кристиансунд
|2:1
|24
|10
|9
|5
|46 - 34
|39
|7.
|Викинг
|2:0
|24
|9
|6
|9
|41 - 43
|33
|8.
|Сарпсборг-08
|1:0
|24
|9
|4
|11
|28 - 30
|31
|9.
|Хёугесунн
|24
|9
|4
|11
|29 - 38
|31
|10.
|Стабек
|0:0
|24
|7
|10
|7
|31 - 34
|31
|11.
|Саннефьёрд
|0:0
|24
|8
|4
|12
|25 - 37
|28
|12.
|Бранн
|24
|6
|7
|11
|30 - 41
|25
|13.
|Стрёмсгодсет
|24
|5
|9
|10
|30 - 45
|24
|14.
|Мьёндален
|24
|6
|2
|16
|21 - 41
|20
|15.
|Старт
|0:1
|24
|4
|7
|13
|25 - 43
|19
|16.
|Олесунн
|0:0
|24
|2
|5
|17
|26 - 64
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Кристиансунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|
|6.60
|1.09
|5.70
|1.12
|3.10
|1.33
|—
|—
|2.50
|1.49
|2.11
|1.73
|4.70
|1.17
|1.74
|2.10
|1.57
|2.44
|—
|—
|2.31
|1.57
|—
|—
|1.19
|4.30
|—
|—
|1.52
|2.42
|1.06
|8.10
|1.20
|4.20
|1.07
|7.50
|
|6.35
|1.07
|5.60
|1.11
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.18
|4.45
|—
|—
|1.13
|4.95
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|
|7.07
|1.12
|—
|—
|3.21
|1.36
|2.60
|1.52
|2.57
|1.53
|2.16
|1.73
|4.61
|1.20
|1.72
|2.18
|1.52
|2.60
|2.64
|1.50
|2.20
|1.70
|1.97
|1.90
|1.71
|2.19
|1.56
|2.49
|1.46
|2.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|
|—
|—
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.36
|3.00
|2.75
|1.42
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.07
|7.50
|
|4.45
|1.21
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.68
|1.30
|3.00
|1.40
|2.12
|1.76
|1.77
|2.10
|1.54
|2.54
|1.31
|3.52
|2.43
|1.58
|1.99
|1.87
|1.53
|2.56
|1.35
|3.29
|—
|—
|—
|—