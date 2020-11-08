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  3. Норвегия
Мольде
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 600
Кристиансунд
0'
1:0
12' Гол
Хуссейн Эцаз
1:1
14' Гол
Пеллегрино Амаль
1:2
23' Гол
Мумбанья Фарис
83' Желтая карточка
Болли Матис
2:2
89' Гол
Эурснес Фредрик
90'+6
1
Линде
Андреас
20
Уинго
Генри
2
Бьорнбак
Мартин
5
Синюан
Шерифф
28
Хёуген
Кристоффер
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
11
Эллингсен
Мартин
7
Эйкрем
Магнус
22
Брюнхильдсен
Ола
10
Джеймс
Леке
1
Макдермот
Шон
22
Bent
Soermo
5
Dan
Peter
Ulvestad
16
Фуру
Ивар
3
Christoffer
Aasbak
23
Paal
Erik
Ulvestad
6
Andreas
Hopmark
13
Бюэ
Бендик
10
Каллудра
Лиридон
9
Пеллегрино
Амаль
29
Мумбанья
Фарис
Мольде
4-2-3-1
Кристиансунд
4-2-3-1

Ход матча

12'
Хуссейн Эцаз
(Эллингсен Мартин)
1:0
14'
1:1
Пеллегрино Амаль
(Bent Soermo)
23'
1:2
Мумбанья Фарис
(Каллудра Лиридон)
62'
Омойджуфано Охи
Брюнхильдсен Ола
 
62'
Болли Матис
Хуссейн Эцаз
 
65'
 
Аскар Армин
Мумбанья Фарис
78'
 
Диоп Амиду
Каллудра Лиридон
78'
 
Дианье Кевин
Paal Erik Ulvestad
79'
Кнутсон Эрлинг
Уинго Генри
 
83'
Болли Матис
 
89'
Эурснес Фредрик
(Кнутсон Эрлинг)
2:2
90'
 
Коли Алиу
Bent Soermo

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 9 (2) 0.38
2. Омойджуфано Охи 7 (3) 0.29
3. Хуссейн Эцаз 7 0.29
4. Эйкрем Магнус 5 0.21
5. Хестад Эйрик 4 0.17
6. Эллингсен Мартин 4 0.17
7. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.17
8. Эурснес Фредрик 3 0.13
9. Брюнхильдсен Ола 3 0.13
10. Кнутсон Эрлинг 2 0.08
11. Уинго Генри 2 0.08
12. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.08
13. Хёуген Кристоффер 1 0.04
14. Кристенсен Тобиас 1 0.04
15. Кителано Йон 1 0.04
16. Грегерсен Стиан 1 0.04
17. Мострём Маттиас 0 0
18. Болли Матис 0 0
19. Бьорнбак Мартин 0 0
Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 21 (4) 0.88
2. Бюэ Бендик 6 0.25
3. Каллудра Лиридон 4 0.17
4. Скарсем Олаус 2 0.08
5. Мумбанья Фарис 2 0.08
6. Аскар Армин 2 0.08
7. Dan Peter Ulvestad 2 0.08
8. Christoffer Aasbak 1 0.04
9. Bent Soermo 1 0.04
10. Christophe Psyche 1 0.04
11. Коли Алиу 1 0.04
12. Sondre Soerli 1 0.04
13. Oskar Siira Sivertsen 1 0.04
14. Andreas Hopmark 1 (1) 0.04
15. Erlend Sivertsen 0 0
16. Paal Erik Ulvestad 0 0
17. Serigne Mbaye 0 0

Карточки

Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 4 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 4 0
5. Хестад Эйрик 4 0
6. Бьорнбак Мартин 3 0
7. Кристенсен Тобиас 3 0
8. Шельстад Фредрик 1 1
9. Кителано Йон 1 1
10. Болли Матис 2 0
11. Хёуген Кристоффер 2 0
12. Эллингсен Мартин 2 0
13. Грегерсен Стиан 2 0
14. Синюан Шерифф 2 0
15. Брюнхильдсен Ола 2 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0
17. Омойджуфано Охи 1 0
18. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
19. Уинго Генри 1 0
Кристиансунд
# Игрок      
1. Диоп Амиду 4 0
2. Каллудра Лиридон 3 0
3. Кастрати Фламур 3 0
4. Дианье Кевин 3 0
5. Мумбанья Фарис 3 0
6. Christophe Psyche 2 0
7. Andreas Hopmark 2 0
8. Christoffer Aasbak 2 0
9. Коли Алиу 2 0
10. Erlend Sivertsen 2 0
11. Paal Erik Ulvestad 2 0
12. Аскар Армин 2 0
13. Dan Peter Ulvestad 1 0
14. Пеллегрино Амаль 1 0
15. Скарсем Олаус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мольде 12.96% (7) 11.11% (6) 12.96% (7) 20.37% (11) 9.26% (5) 33.33% (18)
 Кристиансунд 6.82% (3) 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 27.27% (12) 27.27% (12)

Предыдущие игры

Мольде Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Арсенал 4:1 Мольде Мьёндален 1:3 Мольде Мольде 1:0 Рапид Вена Мольде 2:1 Стрёмсгодсет
Дандолк 1:2 Мольде Мольде 4:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Мольде Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 0:1 Саннефьёрд Мольде 3:3 Ференцварош Волеренга 2:1 Мольде Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде
Кристиансунд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кристиансунд 2:3 Будё-Глимт Волеренга 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Русенборг Олесунн 1:2 Кристиансунд
Кристиансунд 1:1 Бранн Старт 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:5 Викинг Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд

Последние игры между собой

Мольде: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Кристиансунд: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Кристиансунд 2:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:0 Кристиансунд Типпелиген
Кристиансунд 3:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:2 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 3:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 1:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:0 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 0:1 Кристиансунд Типпелиген Мольде 2:1 Кристиансунд Кубок Кристиансунд 2:3 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 0:1 Мольде Типпелиген Кристиансунд 1:1 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:4 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 1:0 Мольде Товарищеские матчи Мольде 2:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Мольде 1:1 Кристиансунд Товарищеские матчи Кристиансунд 5:0 Мольде Товарищеские матчи Кристиансунд 2:1 Мольде Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 24 21 2 1 83 - 27 65
2. Мольде 24 15 2 7 59 - 30 47
3. Русенборг 24 13 6 5 43 - 25 45
4. Одд 23 13 3 7 44 - 33 42
5. Волеренга 23 12 6 5 39 - 28 42
6. Кристиансунд 24 9 10 5 46 - 35 37
7. Викинг 24 9 6 9 42 - 43 33
8. Хёугесунн 24 9 4 11 29 - 38 31
9. Стабек 24 7 10 7 31 - 34 31
10. Сарпсборг-08 24 8 4 12 29 - 33 28
11. Саннефьёрд 24 8 4 12 25 - 37 28
12. Бранн 24 6 7 11 30 - 41 25
13. Стрёмсгодсет 24 5 9 10 30 - 45 24
14. Старт 24 5 7 12 28 - 44 22
15. Мьёндален 24 6 2 16 21 - 41 20
16. Олесунн 24 2 4 18 26 - 71 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Faris Moumbagna бьет в цель!
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Хуссейн Эцаз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 4.05 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 3.25 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.95 5.55
  15.74 3.91 1.36

Самый высокий коэффициент на матч «Мольде» – «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Мольде» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кристиансунд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Мольде» – «Кристиансунд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5
6.60 1.09 5.70 1.12 3.10 1.33 2.50 1.49 2.11 1.73 2.11 1.68 1.74 2.10 1.57 2.44 1.18 4.50 1.19 4.30 1.20 4.20 1.06 8.10 1.03 10.00 1.03 10.00 1.02 11.00
6.35 1.07 5.60 1.11 3.10 1.35 2.50 1.53 1.94 1.95 1.54 2.48 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.04 8.20
7.07 1.12 3.21 1.36 2.60 1.52 2.57 1.53 2.16 1.73 1.83 2.04 1.50 2.64 1.19 4.79 1.84 2.02 1.57 2.45 1.39 3.07 1.93 1.93 1.67 2.26 1.14 5.89 1.54 2.53 1.16 5.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
3.05 1.35 1.83 1.98 1.36 3.00 2.75 1.42 1.62 2.20 1.07 7.50
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
3.68 1.30 3.00 1.40 2.12 1.76 1.77 2.10 1.54 2.54 1.31 3.52 2.43 1.58 1.99 1.87 1.53 2.56 1.35 3.29 1.32 3.43 1.17 5.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.39 1.53 1.78 1.97 1.45 2.65
5.95 1.13 4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.60
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
2.44 1.52
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