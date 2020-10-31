Ботафого Рибейрао
1:1
Первый тайм: 25'
Сеара
13' Желтая карточкаНазарио Бруно
1:0
16' ПенальтиХонда Кейсуке
1:1
23' ГолКлебер Франсиско
2
Kevin
II
86
Eduardo
VI
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ангуло ИванНападающий
-
-
30 David Sousa
-
28 Cicero II
-
-
-
27 Davi Araujo
-
40 Saulo II
-
Главный тренер: Bruno Lazaroni
- Основной состав
- Вратарь
-
86 Eduardo VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
-
26 Leo ChuПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
37 RickПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
-
70 Kelvyn
-
-
-
40 Vitor Jacare
-
39 Wescley V
-
-
-
10 Felipe XVI
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Ход матча
13'
16'
1:0
23'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0.22
|2.
|Caio Alexandre
|4
|0.22
|3.
|Pedro Raul
|3
|0.17
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.11
|5.
|Назарио Бруно
|1
|0.06
|6.
|Калу Саломон
|1
|0.06
|7.
|Хонда Кейсуке
|1
|0.06
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.06
|9.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|10.
|Guilherme Santos
|0
|0
|11.
|Kevin II
|0
|0
|12.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius X
|6
|0.33
|2.
|Клебер Франсиско
|3
|0.17
|3.
|Charles Matos
|2
|0.11
|4.
|Fernando Sobral
|1 (1)
|0.06
|5.
|Габриэл Барбоза
|1 (1)
|0.06
|6.
|Eduardo VI
|1
|0.06
|7.
|Wescley V
|1
|0.06
|8.
|Luiz Otavio II
|1
|0.06
|9.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.06
|10.
|Vinicius Lima
|1
|0.06
|11.
|Eduardo Brock
|1
|0.06
|12.
|Vitor Jacare
|1
|0.06
|13.
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|14.
|Samuel VII
|0
|0
|15.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|16.
|Felipe XVI
|0
|0
|17.
|Leo Chu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|4
|0
|5.
|Guilherme Santos
|3
|0
|6.
|Marcelo Conceicao
|3
|0
|7.
|Kevin II
|2
|0
|8.
|Кавальери Диего
|1
|0
|9.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|10.
|Луис Виктор
|1
|0
|11.
|Назарио Бруно
|1
|0
|12.
|Danilo IV
|1
|0
|13.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|14.
|Fernando Costanza
|1
|0
|15.
|Pedro Raul
|1
|0
|16.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|17.
|Warley Leandro
|1
|0
|18.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luiz Otavio II
|6
|0
|2.
|Samuel VII
|3
|1
|3.
|Charles Matos
|4
|0
|4.
|Leandro Carvalho
|3
|0
|5.
|Tiago Pagnussat
|3
|0
|6.
|Vinicius Lima
|3
|0
|7.
|William Oliveira III
|3
|0
|8.
|Alyson1
|3
|0
|9.
|Eduardo VI
|1
|1
|10.
|Bruno Pacheco III
|1
|1
|11.
|Собис Рафаэл
|2
|0
|12.
|Прасс Фернандо
|2
|0
|13.
|Fabinho VIII
|2
|0
|14.
|Педринью Роша
|2
|0
|15.
|Fernando Sobral
|2
|0
|16.
|Марта Пимента
|1
|0
|17.
|Vinicius X
|1
|0
|18.
|Ricardinho VI
|1
|0
|19.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|20.
|Vitor Jacare
|1
|0
|21.
|Leo Chu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|Сеара
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао
Сеара Последние 20 матчей: + = -Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба Форталеза 1:0 Сеара Флуминенсе 2:2 Сеара
Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|18
|10
|5
|3
|30 - 15
|35
|2.
|Фламенго
|18
|10
|5
|3
|32 - 21
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|17
|10
|2
|5
|31 - 20
|32
|4.
|Флуминенсе
|18
|8
|5
|5
|28 - 21
|29
|5.
|Сан-Паулу
|15
|7
|6
|2
|20 - 13
|27
|6.
|Сантос
|18
|7
|6
|5
|24 - 22
|27
|7.
|Палмейрас
|17
|6
|7
|4
|22 - 20
|25
|8.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|16 - 11
|24
|9.
|Гремио
|17
|5
|9
|3
|19 - 16
|24
|10.
|Сеара
|0:1
|18
|6
|4
|8
|21 - 25
|22
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|7
|6
|17 - 24
|22
|12.
|Ботафого Рибейрао
|1:0
|18
|4
|10
|4
|18 - 20
|22
|13.
|Спорт Ресифи
|18
|6
|3
|9
|18 - 26
|21
|14.
|Коринтианс
|18
|5
|6
|7
|21 - 26
|21
|15.
|Байя
|17
|5
|4
|8
|22 - 25
|19
|16.
|Брагантино
|18
|4
|7
|7
|21 - 24
|19
|17.
|Васко да Гама
|16
|5
|3
|8
|19 - 24
|18
|18.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|4
|4
|9
|13 - 19
|16
|19.
|Куритиба
|18
|4
|4
|10
|15 - 24
|16
|20.
|Гойяс
|16
|2
|5
|9
|19 - 30
|11
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Сеара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Сеара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|6.80
|1.08
|—
|—
|2.55
|1.52
|2.05
|1.77
|2.48
|1.50
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.11
|5.90
|1.15
|5.00
|1.01
|12.00
|1.03
|10.00
|
|9.80
|1.06
|8.20
|1.08
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.95
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.12
|6.60
|1.09
|7.50
|1.02
|14.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.71
|1.10
|2.82
|1.43
|2.42
|1.56
|1.99
|1.84
|2.40
|1.57
|2.09
|1.75
|1.77
|2.06
|1.56
|2.41
|1.44
|2.77
|—
|—
|1.12
|5.92
|—
|—
|—
|—