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  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
1:1
Первый тайм: 25'
Сеара
0'
13' Желтая карточка
Назарио Бруно
1:0
16' Пенальти
Хонда Кейсуке
1:1
23' Гол
Клебер Франсиско
25'
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
25
Warley
Leandro
4
Хонда
Кейсуке
19
Caio
Alexandre
10
Назарио
Бруно
20
Alexander
Lecaros
11
Nascimento
Leite
Matheus3
1
Прасс
Фернандо
86
Eduardo
VI
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
35
Charles
Matos
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
26
Leo
Chu
89
Клебер
Франсиско
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 4 0.22
2. Caio Alexandre 4 0.22
3. Pedro Raul 3 0.17
4. Луис Виктор 2 (2) 0.11
5. Назарио Бруно 1 0.06
6. Калу Саломон 1 0.06
7. Хонда Кейсуке 1 0.06
8. Фернандо Луис IV 1 0.06
9. Кану Рубенилсон 0 0
10. Guilherme Santos 0 0
11. Kevin II 0 0
12. Rhuan Castro 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius X 6 0.33
2. Клебер Франсиско 3 0.17
3. Charles Matos 2 0.11
4. Fernando Sobral 1 (1) 0.06
5. Габриэл Барбоза 1 (1) 0.06
6. Eduardo VI 1 0.06
7. Wescley V 1 0.06
8. Luiz Otavio II 1 0.06
9. Galiano da Costa Mateus III 1 0.06
10. Vinicius Lima 1 0.06
11. Eduardo Brock 1 0.06
12. Vitor Jacare 1 0.06
13. Bruno Pacheco III 0 0
14. Samuel VII 0 0
15. Leandro Carvalho 0 0
16. Felipe XVI 0 0
17. Leo Chu 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 3 1
3. Рафаэль Форстер 3 1
4. Nascimento Leite Matheus3 4 0
5. Guilherme Santos 3 0
6. Marcelo Conceicao 3 0
7. Kevin II 2 0
8. Кавальери Диего 1 0
9. Кану Рубенилсон 1 0
10. Луис Виктор 1 0
11. Назарио Бруно 1 0
12. Danilo IV 1 0
13. Carlos Renteria II 1 0
14. Fernando Costanza 1 0
15. Pedro Raul 1 0
16. Фернандес Роберто III 1 0
17. Warley Leandro 1 0
18. Davi Araujo 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Luiz Otavio II 6 0
2. Samuel VII 3 1
3. Charles Matos 4 0
4. Leandro Carvalho 3 0
5. Tiago Pagnussat 3 0
6. Vinicius Lima 3 0
7. William Oliveira III 3 0
8. Alyson1 3 0
9. Eduardo VI 1 1
10. Bruno Pacheco III 1 1
11. Собис Рафаэл 2 0
12. Прасс Фернандо 2 0
13. Fabinho VIII 2 0
14. Педринью Роша 2 0
15. Fernando Sobral 2 0
16. Марта Пимента 1 0
17. Vinicius X 1 0
18. Ricardinho VI 1 0
19. Galiano da Costa Mateus III 1 0
20. Vitor Jacare 1 0
21. Leo Chu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 29.41% (5)
 Сеара 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 15.79% (3) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:2 Байя Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Сантос 0:0 Сеара Сеара 2:1 Куритиба Форталеза 1:0 Сеара Флуминенсе 2:2 Сеара
Сеара 2:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара Палмейрас 2:1 Сеара Сеара 1:2 Форталеза Сеара 2:2 Гойяс Сеара 5:1 Бруске Брагантино 4:2 Сеара Бруске 0:2 Сеара Сеара 2:0 Фламенго Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 2
Сеара: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:0 Сеара Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Кубок Северо-Востока Сеара 1:0 Ботафого Рибейрао Кубок Северо-Востока Сеара 3:4 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:2 Сеара Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 4:0 Сеара Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Сеара 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:0 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 18 10 5 3 30 - 15 35
2. Фламенго 18 10 5 3 32 - 21 35
3. Атлетико Минейро 17 10 2 5 31 - 20 32
4. Флуминенсе 18 8 5 5 28 - 21 29
5. Сан-Паулу 15 7 6 2 20 - 13 27
6. Сантос 18 7 6 5 24 - 22 27
7. Палмейрас 17 6 7 4 22 - 20 25
8. Форталеза 16 6 6 4 16 - 11 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Сеара 0:1 18 6 4 8 21 - 25 22
11. Атлетико Гойяненсе 18 5 7 6 17 - 24 22
12. Ботафого Рибейрао 1:0 18 4 10 4 18 - 20 22
13. Спорт Ресифи 18 6 3 9 18 - 26 21
14. Коринтианс 18 5 6 7 21 - 26 21
15. Байя 17 5 4 8 22 - 25 19
16. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
17. Васко да Гама 16 5 3 8 19 - 24 18
18. Атлетико Паранаэнсе 17 4 4 9 13 - 19 16
19. Куритиба 18 4 4 10 15 - 24 16
20. Гойяс 16 2 5 9 19 - 30 11
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Сеара
2.35
3.43
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.30 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.10 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.29 3.40 3.25
  1.46 4.25 6.92

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Сеара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сеара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Сеара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.60 1.07 6.80 1.08 2.55 1.52 2.05 1.77 2.48 1.50 1.41 2.80 1.48 2.55 1.11 5.90 1.15 5.00 1.01 12.00 1.03 10.00
9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.09 1.41 2.95 1.29 3.68 1.12 6.60 1.09 7.50 1.02 14.75
6.71 1.10 2.82 1.43 2.42 1.56 1.99 1.84 2.40 1.57 2.09 1.75 1.77 2.06 1.56 2.41 1.44 2.77 1.12 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.74 2.10 1.87 1.87 1.08 6.80 1.14 5.20
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
2.61 1.49 2.15 1.71 1.66 2.22 1.42 2.84 1.77 2.07 1.47 2.68 1.17 4.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.42 1.69 2.10 1.28 3.45
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.45 2.62
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара онлайн

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