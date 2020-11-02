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Палмейрас
1:0
Первый тайм: 25'
Атлетико Минейро
0'
1:0
19' Гол
Raphael Veiga
25'
21
Перейра
Вевертон
25
Менино
Габриэль
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Винья
Матиас
30
Мело
Фелипе
8
Ze
Rafael
11
Roni
III
23
Raphael
Veiga
47
Уэсли
Лопес
10
Адриано
Луис
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
15
Сарачо
Федерико
29
Аллан
Соуза
23
Натан
Аллан
70
Саварино
Джефферсон
38
Marrony
Палмейрас
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

19'
Raphael Veiga
(Винья Матиас)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 6 (2) 0.33
2. Виллиан Сикейра 4 0.22
3. Gabriel Veron 3 0.17
4. Raphael Veiga 3 0.17
5. Ze Rafael 2 0.11
6. Patrick Carreiro 2 0.11
7. Уэсли Лопес 1 0.06
8. Гомес Густаво 1 0.06
9. Менино Габриэль 0 0
10. Gustavo Scarpa 0 0
11. Винья Матиас 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 8 (3) 0.44
2. Саварино Джефферсон 3 0.17
3. Натан Аллан 3 0.17
4. Marrony 3 (1) 0.17
5. Франко Алан 3 0.17
6. Саша Эдуардо 2 0.11
7. Hyoran 2 0.11
8. Арана Гильерме 2 0.11
9. Jair II 1 0.06
10. Ревер Умберто 1 0.06
11. Guga3 1 (1) 0.06
12. Igor Rabello 1 0.06
13. Everson 0 0
14. Феррейра Мариано 0 0
15. Алонсо Хуниор 0 0
16. Marquinhos vi 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Ze Rafael 6 1
2. Luan IV 4 0
3. Лима Лукас III 4 0
4. Гомес Густаво 2 1
5. Мело Фелипе 3 0
6. Менино Габриэль 3 0
7. Данило 2 0
8. Gustavo Scarpa 2 0
9. Уэсли Лопес 2 0
10. do Nascimento Ramires Santos II 2 0
11. Roni III 2 0
12. Винья Матиас 2 0
13. Адриано Луис 1 0
14. Габриэль Сильва 1 0
15. Роша Маркос 1 0
16. Майке Роша 1 0
17. Жаилсон Марселино 1 0
18. Raphael Veiga 1 0
19. Lucas Esteves 1 0
20. Vitor Hugo III2 1 0
21. Gabriel Veron 1 0
22. Patrick Carreiro 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 4 0
2. Jair II 4 0
3. Keno 3 0
4. Аллан Соуза 3 0
5. Рафаэл Пирес 0 1
6. Саша Эдуардо 1 0
7. Феррейра Мариано 1 0
8. Ревер Умберто 1 0
9. Hyoran 1 0
10. Арана Гильерме 1 0
11. Саварино Джефферсон 1 0
12. Gabriel Paulista XVI 1 0
13. Igor Rabello 1 0
14. Guga3 1 0
15. Dylan Borrero 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 9.09% (2) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 27.27% (6)
 Атлетико Минейро 6.67% (2) 13.33% (4) 26.67% (8) 23.33% (7) 13.33% (4) 16.67% (5)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 1:3 Палмейрас Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Палмейрас 5:0 Тигре Форталеза 2:0 Палмейрас
Палмейрас 1:3 Куритиба Палмейрас 0:2 Сан-Паулу Ботафого Рибейрао 2:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сеара Палмейрас 5:0 Боливар Палмейрас 1:1 Фламенго Гуарани Асунсьон 0:0 Палмейрас Гремио 1:1 Палмейрас Боливар 1:2 Палмейрас Палмейрас 2:2 Спорт Ресифи Коринтианс 0:2 Палмейрас Брагантино 1:2 Палмейрас Палмейрас 1:1 Интернасьональ Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Байя 3:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Атлетико Минейро 3:0 Гойяс
Форталеза 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Васко да Гама Атлетико Минейро 3:1 Гремио Атлетико Гойяненсе 3:4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Кубок Бразилии Палмейрас 0:1 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 1:0 Палмейрас Серия A Атлетико Минейро 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Атлетико Минейро Серия A Палмейрас 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:2 Палмейрас Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 0:0 18 10 3 5 31 - 20 33
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 16 8 6 2 24 - 14 30
6. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 0:0 18 6 8 4 22 - 20 26
8. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
9. Гремио 17 5 9 3 19 - 16 24
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Васко да Гама 17 5 4 8 20 - 25 19
16. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
17. Брагантино 18 4 7 7 21 - 24 19
18. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
19. Атлетико Паранаэнсе 18 4 4 10 13 - 20 16
20. Гойяс 17 2 6 9 20 - 31 12
  • Первый тайм
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Raphael Veiga бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Атлетико Минейро
2.50
4.38
7.46
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.25 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 2.90 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.47 3.52 3.18
  1.45 4.38 7.46

Самый высокий коэффициент на матч «Палмейрас» – «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Палмейрас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Минейро» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Палмейрас» – «Атлетико Минейро», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 8.40 1.06 2.65 1.44 2.65 1.49 2.12 1.72 1.55 2.35 1.70 2.15 1.44 2.65 1.20 4.20 1.12 5.60 1.05 8.50 1.02 11.50
9.90 1.05 8.60 1.07 3.60 1.30 2.76 1.46 1.99 2.00 1.49 2.66 1.34 3.32 1.15 5.70 1.12 6.55 1.04 11.75
7.29 1.10 2.75 1.47 2.18 1.71 2.48 1.56 2.16 1.73 1.84 2.02 1.61 2.37 1.48 2.72 1.14 5.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.93 1.87 1.18 4.50 1.11 5.90 1.02 11.00
2.88 1.42 1.95 1.85 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.96 1.41 2.43 1.58 1.91 1.96 1.55 2.50 1.81 2.05 1.50 2.64 1.20 4.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.12 1.27 3.55
3.85 1.26 2.68 1.47 1.68 2.19 1.28 3.64 1.20 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.31
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