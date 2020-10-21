  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Лечче
2:2
Конец матча

Стадион:
Кремонезе
0'
12' Желтая карточка
Терранова Эмануэле
0:1
30' Гол
Гаэтано Джанлука
0:2
33' Гол
Вальцания Лука
45' Желтая карточка
Стриццоло Лука
1:2
47' Гол
Дермаку Кастриот
54' Желтая карточка
Фьордализо Алессандро
58' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
2:2
64' Гол
Кода Массимо
90' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
90'+4
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
19
Листковски
Марчин
10
Фалько
Филиппо
9
Кода
Массимо
22
Вольпе
Джакомо
2
Фьордализо
Алессандро
25
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
23
Крешенци
Алессандро
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
18
Дели
Франческо
70
Гаэтано
Джанлука
11
Чераволо
Фабио
17
Стриццоло
Лука
Лечче
4-3-1-2
Кремонезе
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 1 0.25
2. Хендерсон Лиам 1 0.25
3. Манкозу Марко 1 0.25
4. Дермаку Кастриот 1 0.25
5. Стемпиньски Мариуш 0 0
6. Листковски Марчин 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.25
2. Вальцания Лука 1 0.25
3. Гаэтано Джанлука 1 0.25
4. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Хендерсон Лиам 1 0
3. Лучиони Фабио 1 0
4. Жута Леонард 1 0
5. Петриччоне Якопо 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 3 0
3. Кастаньетти Микеле 1 0
4. Дели Франческо 1 0
5. Густафссон Самуэль 1 0
6. Раванелли Лука 1 0
7. Фьордализо Алессандро 1 0
8. Гаэтано Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 0 0 0 50% (2) 50% (2) 0
 Кремонезе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Понтедера 1:0 Лечче Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче
Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла
Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе

Последние игры между собой

Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Кремонезе 2:0 Лечче Серия B Лечче 2:0 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 3:2 Кремонезе Про Прима Дивизионе
Кремонезе 3:2 Лечче Серия C1 A Кремонезе 0:0 Лечче Серия C1 A Лечче 1:0 Кремонезе Серия C1 A Лечче 2:2 Кремонезе Серия C1 A Кремонезе 2:0 Лечче Серия C1 A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Эмполи 4 3 1 0 6 - 2 10
3. Салернитана 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
5. Кьево 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Фрозиноне 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Реджина 4 1 3 0 5 - 3 6
8. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Монца 3 0 3 0 1 - 1 3
14. СПАЛ 2013 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
16. Порденоне 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 4 0 3 1 5 - 8 3
19. Виченца Виртус 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Пескара 4 0 1 3 2 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.50 1.30 10.00
3.30 1.62 6.20
2.07 3.14 3.92

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.05 7.80 1.06 2.95 1.37 2.60 1.50 2.10 1.74 5.10 1.14 1.42 2.70 3.25 1.31 1.12 5.70 1.75 2.01 1.02 11.50 1.09 6.50
9.20 1.07 8.40 1.08 3.36 1.33 2.54 1.53 1.85 2.05 1.44 2.83 1.31 3.52 1.12 6.35 1.10 7.20 1.02 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.87 1.93 1.20 4.20 1.09 5.90 1.02 11.00
2.72 1.46 1.89 1.91 1.41 2.91 1.12 6.25 1.09 7.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
3.52 1.30 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Лечче 2:2 Кремонезе онлайн

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