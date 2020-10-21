Лечче
2:2
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Кремонезе
12' Желтая карточкаТерранова Эмануэле
0:1
30' ГолГаэтано Джанлука
0:2
33' ГолВальцания Лука
45' Желтая карточкаСтриццоло Лука
1:2
47' ГолДермаку Кастриот
54' Желтая карточкаФьордализо Алессандро
58' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
2:2
64' ГолКода Массимо
90' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
24
Жута
Леонард
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
96 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
30'
0:1
33'
45'
47'
1:2
64'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 7
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|1
|0.25
|2.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.25
|3.
|Манкозу Марко
|1
|0.25
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.25
|5.
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|6.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.25
|2.
|Вальцания Лука
|1
|0.25
|3.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.25
|4.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|3.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|4.
|Жута Леонард
|1
|0
|5.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|3.
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|4.
|Дели Франческо
|1
|0
|5.
|Густафссон Самуэль
|1
|0
|6.
|Раванелли Лука
|1
|0
|7.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|0
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|Кремонезе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: +7 =5 -8Понтедера 1:0 Лечче Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче
Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина Кальяри 0:0 Лечче
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла
Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе Кремонезе 2:3 Эмполи Читтаделла 0:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Лечче: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Кремонезе: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Эмполи
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Салернитана
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Кьево
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Реджина
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Монца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Порденоне
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|4
|0
|3
|1
|5 - 8
|3
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Пескара
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.05
|7.80
|1.06
|2.95
|1.37
|2.60
|1.50
|2.10
|1.74
|5.10
|1.14
|1.42
|2.70
|3.25
|1.31
|1.12
|5.70
|1.75
|2.01
|1.02
|11.50
|1.09
|6.50
|9.20
|1.07
|8.40
|1.08
|3.36
|1.33
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.85
|2.05
|1.44
|2.83
|1.31
|3.52
|1.12
|6.35
|1.10
|7.20
|1.02
|14.00
|—
|—