Эмполи
3:1
Конец матча
Стадион: Карло Кастеллани
Пиза
0:1
12' ГолМазуччи Гаэтано
30' Желтая карточкаМанкузо Леонардо
1:1
38' ГолМорео Стефано
43' Желтая карточкаМорео Стефано
45' Желтая карточкаГухер Роберт
68' Желтая карточкаБиринделли Самуэле
2:1
75' ГолЛа Мантия Андреа
76' Желтая карточкаЛа Мантия Андреа
3:1
82' ГолЛа Мантия Андреа
84' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
32
Хаас
Николас
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
14 Марин МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кучич МаттеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
Ход матча
12'
0:1
30'
38'
43'
45'
75'
2:1
76'
82'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
3 Офсайды 6
-
15 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ла Мантия Андреа
|3
|0.6
|2.
|Морео Стефано
|3
|0.6
|3.
|Байрами Недим
|1
|0.2
|4.
|Романьоли Симоне
|1
|0.2
|5.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.2
|6.
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|7.
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|8.
|Штулац Лео
|0
|0
|9.
|Хаас Николас
|0
|0
|10.
|Терзич Алекса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркони Микеле
|2 (1)
|0.4
|2.
|Видо Лука
|2
|0.4
|3.
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.2
|4.
|Караччоло Антонио
|1
|0.2
|5.
|Гухер Роберт
|0
|0
|6.
|Марин Мариус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бандинелли Филиппо
|2
|0
|2.
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|3.
|Манкузо Леонардо
|1
|0
|4.
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|5.
|Штулац Лео
|1
|0
|6.
|Морео Стефано
|1
|0
|7.
|Николау Димитриос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гухер Роберт
|2
|0
|2.
|Караччоло Антонио
|2
|0
|3.
|Пизано Эрос
|2
|0
|4.
|Лизи Франческо
|2
|0
|5.
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|6.
|Маццители Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|22.22% (2)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|Пиза
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: + = -Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате
Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи
Пиза Последние 20 матчей: + = -Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Салернитана
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|4.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|5.
|Кьево
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|Реджина
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Лечче
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|Асколи
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|Козенца
|4
|0
|4
|0
|2 - 2
|4
|13.
|Монца
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|14.
|СПАЛ 2013
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|16.
|Порденоне
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Пескара
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.00
|1.01
|9.50
|1.04
|7.00
|1.08
|3.05
|1.35
|2.15
|1.70
|1.82
|1.92
|1.83
|1.97
|1.61
|2.31
|1.11
|5.80
|1.18
|4.50
|1.22
|4.00
|1.04
|9.10
|1.04
|9.00
|9.40
|1.02
|8.70
|1.04
|3.78
|1.25
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.61
|2.32
|1.40
|2.86
|1.17
|4.45
|1.12
|5.05
|1.03
|8.60
|—
|—