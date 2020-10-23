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Эмполи
3:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
0:1
12' Гол
Мазуччи Гаэтано
30' Желтая карточка
Манкузо Леонардо
1:1
38' Гол
Морео Стефано
43' Желтая карточка
Морео Стефано
45' Желтая карточка
Гухер Роберт
68' Желтая карточка
Биринделли Самуэле
2:1
75' Гол
Ла Мантия Андреа
76' Желтая карточка
Ла Мантия Андреа
3:1
82' Гол
Ла Мантия Андреа
84' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
90'+5
1
Бриньоли
Альберто
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
43
Николау
Димитриос
3
Терзич
Алекса
32
Хаас
Николас
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
10
Морео
Стефано
7
Манкузо
Леонардо
19
Ла
Мантия
Андреа
1
Перилли
Симоне
2
Биринделли
Самуэле
8
Караччоло
Антонио
33
Бенедетти
Симоне
23
Лизи
Франческо
27
Гухер
Роберт
14
Марин
Мариус
36
Маццители
Лука
10
Соддимо
Данило
31
Маркони
Микеле
26
Мазуччи
Гаэтано
Эмполи
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ла Мантия Андреа 3 0.6
2. Морео Стефано 3 0.6
3. Байрами Недим 1 0.2
4. Романьоли Симоне 1 0.2
5. Манкузо Леонардо 1 0.2
6. Бандинелли Филиппо 0 0
7. Фьямоцци Риккардо 0 0
8. Штулац Лео 0 0
9. Хаас Николас 0 0
10. Терзич Алекса 0 0
Пиза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркони Микеле 2 (1) 0.4
2. Видо Лука 2 0.4
3. Мазуччи Гаэтано 1 0.2
4. Караччоло Антонио 1 0.2
5. Гухер Роберт 0 0
6. Марин Мариус 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Бандинелли Филиппо 2 0
2. Ла Мантия Андреа 1 0
3. Манкузо Леонардо 1 0
4. Фьямоцци Риккардо 1 0
5. Штулац Лео 1 0
6. Морео Стефано 1 0
7. Николау Димитриос 1 0
Пиза
# Игрок      
1. Гухер Роберт 2 0
2. Караччоло Антонио 2 0
3. Пизано Эрос 2 0
4. Лизи Франческо 2 0
5. Биринделли Самуэле 2 0
6. Маццители Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 22.22% (2) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)
 Пиза 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: + = -
Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Пескара 1:2 Эмполи Эмполи 0:0 Монца Эмполи 2:1 Ренате
Фрозиноне 0:2 Эмполи Эмполи 2:0 Вис Пезаро Эмполи 4:0 Луккьезе Парма 0:2 Эмполи Эмполи 0:1 Понтедера Кьево 1:1 Эмполи Ливорно 0:2 Эмполи Эмполи 1:5 Козенца Салернитана 2:4 Эмполи Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Асколи 1:0 Эмполи Эмполи 2:0 Фрозиноне Венеция 0:2 Эмполи Пескара 1:1 Эмполи Эмполи 0:0 Беневенто Специя 1:0 Эмполи
Пиза Последние 20 матчей: + = -
Пиза 1:1 Монца Салернитана 4:1 Пиза Пиза 1:1 Кремонезе Пиза 2:0 Юве Стабия
Реджана 1915 2:2 Пиза Интер Милан 7:0 Пиза Фрозиноне 1:1 Пиза Пиза 1:0 Асколи Козенца 2:1 Пиза Пиза 3:2 Трапани Виртус Энтелла 1:1 Пиза Порденоне 1:0 Пиза Пиза 2:0 Читтаделла Специя 1:2 Пиза Пиза 2:1 Пескара Салернитана 1:1 Пиза Пиза 1:0 Ливорно Кротоне 1:0 Пиза Пиза 1:0 Перуджа Пиза 1:2 Венеция

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Пиза: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Эмполи 2:1 Пиза Серия B Пиза 2:3 Эмполи Серия B Пиза 0:2 Эмполи Товарищеские матчи Пиза 2:0 Эмполи Серия B
Эмполи 0:3 Пиза Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
3. Салернитана 4 2 2 0 8 - 4 8
4. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
5. Кьево 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Фрозиноне 4 2 1 1 3 - 2 7
7. Реджина 4 1 3 0 5 - 3 6
8. Лечче 4 1 2 1 4 - 5 5
9. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
10. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
11. Асколи 4 1 1 2 3 - 5 4
12. Козенца 4 0 4 0 2 - 2 4
13. Монца 3 0 3 0 1 - 1 3
14. СПАЛ 2013 4 0 3 1 5 - 6 3
15. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
16. Порденоне 4 0 3 1 4 - 6 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Пескара 4 0 1 3 2 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 2.60 4.60
3.00 1.68 6.50
2.15 3.45 3.58

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.50 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.15 1.70 1.82 1.92 1.83 1.97 1.61 2.31 1.11 5.80 1.18 4.50 1.22 4.00 1.04 9.10 1.04 9.00
9.40 1.02 8.70 1.04 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.84 1.61 2.32 1.40 2.86 1.17 4.45 1.12 5.05 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.08 1.75 1.50 2.48 1.15 5.00 1.04 9.00 1.03 10.00
3.00 1.39 2.04 1.78 1.49 2.62 1.15 5.45 1.11 6.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.25 1.22 3.00 1.39 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.28 3.45
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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