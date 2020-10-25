  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
12' Гол
Кода Массимо
0:1
23' Не забитый пенальти
Кода Массимо
45'+3
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
25
Коне
Бенджамин
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
23
Глиоцци
Этторе
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
27
Кальдерони
Марко
53
Хендерсон
Лиам
77
Тахцидис
Панайотис
37
Майер
Жан
7
Паганини
Лука
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Козенца
3-4-3
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Меккарьелло Бьяджо
Дермаку Кастриот
12'
0:1
Кода Массимо
23'
0:1
Кода Массимо
29'
Корси Анджело
Вера Брайан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.2
2. Тиритиельо Андреа 1 0.2
3. Баэс Хайме 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 2 0.4
2. Хендерсон Лиам 1 0.2
3. Манкозу Марко 1 0.2
4. Дермаку Кастриот 1 0.2
5. Стемпиньски Мариуш 0 0
6. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 1 1
2. Корси Анджело 2 0
3. Идда Риккардо 2 0
4. Литтери Джанлука 1 0
5. Шаудоне Даниэле 1 0
6. Леджиттимо Маттео 1 0
7. Бруччини Мирко 1 0
8. Биттанте Лука 1 0
9. Баэс Хайме 1 0
10. Сакко Ихсан 1 0
11. Ба Абу 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Хендерсон Лиам 1 0
3. Лучиони Фабио 1 0
4. Жута Леонард 1 0
5. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Лечче 0 0 0 50% (2) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче
Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Лечче: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче 2:1 Козенца Товарищеские матчи Лечче 3:1 Козенца Серия B Козенца 2:3 Лечче Серия B Козенца 0:1 Лечче Серия C
Лечче 1:0 Козенца Серия C Козенца 0:0 Лечче Лега Про Лечче 1:1 Козенца Лега Про Козенца 3:4 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Лечче 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
8. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
9. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
10. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
11. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
13. Козенца 0:1 5 0 4 1 2 - 3 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Лечче
8.00
4.70
2.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.00 4.70 1.40
6.80 4.10 1.45
3.30 3.42 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.10 1.06 7.00 1.08 2.60 1.50 2.14 1.71 2.55 1.47 1.45 2.70 1.50 2.48 1.13 5.70 1.17 4.70 1.02 11.00 1.04 9.00
8.20 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.85 1.95 1.52 2.42 1.11 6.10 1.05 8.50 1.02 11.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.68 2.11 1.30 3.50
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Козенца 0:1 Лечче онлайн

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