Козенца
1:1
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Лечче
0:1
12' ГолКода Массимо
0:1
23' Не забитый пенальтиКода Массимо
41' Красная карточкаРоссеттини Лука
1:1
56' ГолГлиоцци Этторе
65' Желтая карточкаКоне Бенджамин
82' Желтая карточкаБиттанте Лука
87' Желтая карточкаБруччини Мирко
19
Вера
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидЗащитник
-
11 Сакко ИхсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
12'
0:1
23'
0:1
41'
56'
1:1
65'
82'
87'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 7
-
6 Угловые 8
-
0 Офсайды 6
-
11 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|1
|0.2
|2.
|Глиоцци Этторе
|1
|0.2
|3.
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.2
|4.
|Баэс Хайме
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|2
|0.4
|2.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.2
|3.
|Манкозу Марко
|1
|0.2
|4.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.2
|5.
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|6.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|1
|1
|2.
|Бруччини Мирко
|2
|0
|3.
|Биттанте Лука
|2
|0
|4.
|Корси Анджело
|2
|0
|5.
|Идда Риккардо
|2
|0
|6.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|7.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0
|8.
|Леджиттимо Маттео
|1
|0
|9.
|Баэс Хайме
|1
|0
|10.
|Сакко Ихсан
|1
|0
|11.
|Ба Абу
|1
|0
|12.
|Коне Бенджамин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Россеттини Лука
|0
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|4.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|5.
|Жута Леонард
|1
|0
|6.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Лечче
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: + = -Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: + = -Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче
Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина
Последние игры между собой
Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Лечче: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Читтаделла
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Фрозиноне
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|5.
|Кьево
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Венеция
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|7.
|Реджина
|5
|1
|4
|0
|7 - 5
|7
|8.
|СПАЛ 2013
|5
|1
|3
|1
|8 - 8
|6
|9.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|10.
|Козенца
|5
|0
|5
|0
|3 - 3
|5
|11.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Брешия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Асколи
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14.
|Порденоне
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|15.
|Монца
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|16.
|Кремонезе
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|17.
|Виртус Энтелла
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|Пиза
|5
|0
|3
|2
|6 - 11
|3
|19.
|Виченца Виртус
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|8.10
|1.06
|3.80
|1.23
|2.60
|1.50
|2.14
|1.71
|2.20
|1.62
|1.45
|2.70
|1.22
|4.00
|1.13
|5.70
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.00
|8.20
|1.03
|7.70
|1.06
|3.32
|1.31
|2.62
|1.49
|—
|—
|1.88
|2.02
|1.46
|2.72
|1.31
|3.32
|1.11
|5.60
|1.08
|6.15
|1.00
|11.00
|—
|—