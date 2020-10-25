  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:1
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
12' Гол
Кода Массимо
0:1
23' Не забитый пенальти
Кода Массимо
41' Красная карточка
Россеттини Лука
1:1
56' Гол
Глиоцци Этторе
65' Желтая карточка
Коне Бенджамин
82' Желтая карточка
Биттанте Лука
87' Желтая карточка
Бруччини Мирко
90'+4
30
Фальконе
Владимиро
28
Ингроссо
Джанмарко
5
Идда
Риккардо
18
Леджиттимо
Маттео
27
Биттанте
Лука
25
Коне
Бенджамин
16
Шаудоне
Даниэле
19
Вера
Брайан
10
Карретта
Мирко
7
Баэс
Хайме
23
Глиоцци
Этторе
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
17
Дермаку
Кастриот
27
Кальдерони
Марко
53
Хендерсон
Лиам
77
Тахцидис
Панайотис
37
Майер
Жан
7
Паганини
Лука
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Козенца
3-4-3
Лечче
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Меккарьелло Бьяджо
Дермаку Кастриот
12'
0:1
Кода Массимо
23'
0:1
Кода Массимо
29'
Корси Анджело
Вера Брайан
 
41'
 
Россеттини Лука
56'
Глиоцци Этторе
1:1
60'
 
Манкозу Марко
Майер Жан
64'
Бруччини Мирко
Шаудоне Даниэле
 
64'
Балули Мохамед
Карретта Мирко
 
65'
Коне Бенджамин
 
77'
Петруччи Давиде
Коне Бенджамин
 
77'
Суэва Джанлуиджи
Глиоцци Этторе
 
81'
 
Петтинари Стефано
Стемпиньски Мариуш
82'
Биттанте Лука
 
87'
Бруччини Мирко
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 9 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 6
  • 11 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 1 0.2
2. Глиоцци Этторе 1 0.2
3. Тиритиельо Андреа 1 0.2
4. Баэс Хайме 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 2 0.4
2. Хендерсон Лиам 1 0.2
3. Манкозу Марко 1 0.2
4. Дермаку Кастриот 1 0.2
5. Стемпиньски Мариуш 0 0
6. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 1 1
2. Бруччини Мирко 2 0
3. Биттанте Лука 2 0
4. Корси Анджело 2 0
5. Идда Риккардо 2 0
6. Литтери Джанлука 1 0
7. Шаудоне Даниэле 1 0
8. Леджиттимо Маттео 1 0
9. Баэс Хайме 1 0
10. Сакко Ихсан 1 0
11. Ба Абу 1 0
12. Коне Бенджамин 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Россеттини Лука 0 1
3. Хендерсон Лиам 1 0
4. Лучиони Фабио 1 0
5. Жута Леонард 1 0
6. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Лечче 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: + = -
Реджина 0:0 Козенца Козенца 1:1 Читтаделла СПАЛ 2013 1:1 Козенца Козенца 0:0 Алессандрия
Козенца 0:0 Виртус Энтелла Козенца 3:1 Вибонезе Козенца 3:1 Юве Стабия Эмполи 1:5 Козенца Козенца 2:1 Пиза Порденоне 1:2 Козенца Козенца 2:1 Перуджа Специя 5:1 Козенца Козенца 0:1 Асколи Козенца 2:2 Трапани Кремонезе 0:2 Козенца Козенца 2:1 Виртус Энтелла Кьево 2:0 Козенца Козенца 1:2 Читтаделла Венеция 1:1 Козенца Козенца 0:2 Фрозиноне
Лечче Последние 20 матчей: + = -
Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче
Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче Болонья 3:2 Лечче Лечче 3:1 Брешия Дженоа 2:1 Лечче Лечче 1:3 Фиорентина

Последние игры между собой

Козенца: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
Лечче: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче 2:1 Козенца Товарищеские матчи Лечче 3:1 Козенца Серия B Козенца 2:3 Лечче Серия B Козенца 0:1 Лечче Серия C
Лечче 1:0 Козенца Серия C Козенца 0:0 Лечче Лега Про Лечче 1:1 Козенца Лега Про Козенца 3:4 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Козенца 1:0 Лечче Лега Про Лечче 1:0 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Читтаделла 4 3 1 0 8 - 1 10
4. Фрозиноне 5 3 1 1 5 - 2 10
5. Кьево 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Венеция 4 2 1 1 5 - 2 7
7. Реджина 5 1 4 0 7 - 5 7
8. СПАЛ 2013 5 1 3 1 8 - 8 6
9. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
10. Козенца 5 0 5 0 3 - 3 5
11. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
12. Брешия 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Асколи 5 1 1 3 3 - 6 4
14. Порденоне 5 0 4 1 6 - 8 4
15. Монца 4 0 3 1 2 - 3 3
16. Кремонезе 4 0 3 1 3 - 5 3
17. Виртус Энтелла 4 0 3 1 1 - 3 3
18. Пиза 5 0 3 2 6 - 11 3
19. Виченца Виртус 4 0 2 2 4 - 6 2
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 2.20 2.60
4.60 1.90 3.00
3.30 3.42 2.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 8.10 1.06 3.80 1.23 2.60 1.50 2.14 1.71 2.20 1.62 1.45 2.70 1.22 4.00 1.13 5.70 1.02 11.00 1.02 11.00 1.04 9.00
8.20 1.03 7.70 1.06 3.32 1.31 2.62 1.49 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.85 1.95 1.52 2.42 1.11 6.10 1.05 8.50 1.02 11.00
2.88 1.42 1.90 1.90 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.68 2.11 1.30 3.50
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Козенца 1:1 Лечче онлайн

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