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Фрозиноне
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Кремонезе
0'
1:0
38' Гол
Роден Маркус
41'
22
Барди
Франческо
23
Бригенти
Николо
15
Ариаудо
Лоренцо
3
Капуано
Марко
93
Дзампано
Франческо
7
Роден
Маркус
8
Майелло
Раффаэле
37
Кастанос
Григорис
13
Бегетто
Андреа
28
Чано
Камилло
18
Новакович
Андрия
1
Альфонсо
Энрико
23
Крешенци
Алессандро
25
Раванелли
Лука
26
Терранова
Эмануэле
3
Emanuele
Valeri
16
Вальцания
Лука
6
Густафссон
Самуэль
18
Дели
Франческо
96
Пинато
Марко
70
Гаэтано
Джанлука
11
Чераволо
Фабио
Фрозиноне
3-5-2
Кремонезе
4-3-2-1

Ход матча

16'
 
Кастаньетти Микеле
Вальцания Лука
38'
Роден Маркус
1:0
40'
Курадо Маркос
Капуано Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Новакович Андрия 2 0.33
2. Чано Камилло 1 0.17
3. Роден Маркус 1 0.17
4. Сальви Алессандро 1 0.17
5. Шиминьски Пшемыслав 1 0.17
6. Бригенти Николо 0 0
7. Бегетто Андреа 0 0
Кремонезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Буонаюто Кристиан 1 0.2
2. Вальцания Лука 1 0.2
3. Гаэтано Джанлука 1 0.2
4. Фьордализо Алессандро 0 0

Карточки

Фрозиноне
# Игрок      
1. Чано Камилло 2 0
2. Бригенти Николо 2 0
3. Сальви Алессандро 1 0
4. Капуано Марко 1 0
5. Кастанос Григорис 1 0
6. Трибуцци Алессио 1 0
Кремонезе
# Игрок      
1. Терранова Эмануэле 4 0
2. Стриццоло Лука 3 0
3. Кастаньетти Микеле 1 0
4. Дели Франческо 1 0
5. Густафссон Самуэль 1 0
6. Раванелли Лука 1 0
7. Фьордализо Алессандро 1 0
8. Гаэтано Джанлука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрозиноне 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0
 Кремонезе 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Фрозиноне Последние 20 матчей: + = -
Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя
Кремонезе Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе
Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе

Последние игры между собой

Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
Фрозиноне 0:2 Кремонезе Серия B Кремонезе 1:1 Фрозиноне Серия B Кремонезе 2:2 Фрозиноне Серия B Фрозиноне 0:0 Кремонезе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Фрозиноне 1:0 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
4. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
6. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
7. СПАЛ 2013 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
9. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
11. Лечче 5 1 3 1 5 - 6 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 0:1 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 5 0 1 4 2 - 11 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Кремонезе
1.97
3.28
5.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.88 2.95 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 2.65 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.28 4.55

Самый высокий коэффициент на матч «Фрозиноне» – «Кремонезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фрозиноне» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кремонезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фрозиноне» – «Кремонезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 5.90 1.11 1.85 1.90 2.06 1.76 1.76 2.01 1.25 3.75 1.27 3.55 1.07 7.50 1.06 7.90 1.03 10.00 0.00 15.50
6.95 1.06 5.90 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.19 4.50 1.06 7.40 1.03 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.15 1.61 2.25 1.01 12.60 1.06 7.50
2.48 1.54 1.68 2.19 1.34 3.26 1.09 7.90 1.06 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.64 1.51 2.41 1.18 4.60
3.15 1.36 2.24 1.65 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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