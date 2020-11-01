Фрозиноне
1:0
Конец матча
Стадион: Бенито Стирпе
Кремонезе
1:0
38' ГолРоден Маркус
45' Желтая карточкаДзампано Франческо
45' Желтая карточкаБригенти Николо
90' Желтая карточкаРаванелли Лука
90' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Пажишек ПётрНападающий
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
80 Биа ЛеонардоЗащитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Целар ЖанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Ход матча
38'
45'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 10
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Новакович Андрия
|2
|0.33
|2.
|Чано Камилло
|1
|0.17
|3.
|Роден Маркус
|1
|0.17
|4.
|Сальви Алессандро
|1
|0.17
|5.
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.17
|6.
|Бригенти Николо
|0
|0
|7.
|Дзампано Франческо
|0
|0
|8.
|Бегетто Андреа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Буонаюто Кристиан
|1
|0.2
|2.
|Вальцания Лука
|1
|0.2
|3.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0.2
|4.
|Фьордализо Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бригенти Николо
|3
|0
|2.
|Чано Камилло
|2
|0
|3.
|Сальви Алессандро
|1
|0
|4.
|Капуано Марко
|1
|0
|5.
|Дзампано Франческо
|1
|0
|6.
|Кастанос Григорис
|1
|0
|7.
|Трибуцци Алессио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терранова Эмануэле
|4
|0
|2.
|Стриццоло Лука
|3
|0
|3.
|Густафссон Самуэль
|2
|0
|4.
|Раванелли Лука
|2
|0
|5.
|Кастаньетти Микеле
|1
|0
|6.
|Дели Франческо
|1
|0
|7.
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|8.
|Гаэтано Джанлука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрозиноне
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|Кремонезе
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Фрозиноне Последние 20 матчей: +7 =4 -9Пескара 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Фрозиноне 1:0 Асколи Венеция 0:2 Фрозиноне
Фрозиноне 1:3 Падова Фрозиноне 0:2 Эмполи Фрозиноне 0:1 Лацио Фрозиноне 1:4 Рома Специя 0:1 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Специя Порденоне 0:2 Фрозиноне Фрозиноне 0:1 Порденоне Читтаделла 2:3 Фрозиноне Фрозиноне 1:1 Пиза Кротоне 1:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:3 Беневенто Пескара 1:1 Фрозиноне Фрозиноне 2:2 Юве Стабия Эмполи 2:0 Фрозиноне Фрозиноне 2:1 Специя
Кремонезе Последние 20 матчей: +8 =7 -5Кальяри 1:0 Кремонезе Лечче 2:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Венеция Пиза 1:1 Кремонезе
Кремонезе 4:0 Ареццо Кремонезе 0:2 Читтаделла Верона 0:1 Кремонезе Кремонезе 1:2 Леньяго Салус Кремонезе 2:2 Порденоне Юве Стабия 1:2 Кремонезе Кремонезе 0:0 Специя Перуджа 0:0 Кремонезе Кремонезе 1:0 Кьево Ливорно 1:2 Кремонезе Кремонезе 1:0 Пескара Салернитана 3:3 Кремонезе Кремонезе 0:2 Козенца Кремонезе 0:1 Беневенто Асколи 1:3 Кремонезе Фрозиноне 0:2 Кремонезе
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 1
Кремонезе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Фрозиноне
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|4.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|11.
|Лечче
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
Победитель
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