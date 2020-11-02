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  3. Италия
Лечче
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Пескара
0'
1:0
13' Гол
Стемпиньски Мариуш
25'
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
27
Кальдерони
Марко
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
26
Гут
Родриго
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
40
Омеонга
Стефан
34
Фернандес
Леандро
II
19
Машанджело
Эдоардо
37
Майстро
Фабио
77
Сетер
Дамир
18
Nicolas
Belloni
Лечче
4-3-1-2
Пескара
3-4-1-2

Ход матча

13'
Стемпиньски Мариуш
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 2 0.33
2. Стемпиньски Мариуш 1 0.17
3. Хендерсон Лиам 1 0.17
4. Манкозу Марко 1 0.17
5. Дермаку Кастриот 1 0.17
6. Листковски Марчин 0 0
Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 2 0.33
2. Вентола Кристиан 0 0
3. Асенсио Рауль 0 0

Карточки

Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 2 0
2. Россеттини Лука 0 1
3. Хендерсон Лиам 1 0
4. Лучиони Фабио 1 0
5. Жута Леонард 1 0
6. Петриччоне Якопо 1 0
Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Вентола Кристиан 2 0
3. Мемушай Ледиан 1 0
4. Ярошински Павел 1 0
5. Омеонга Стефан 1 0
6. Фернандес Леандро II 1 0
7. Майстро Фабио 1 0
8. Бошич Милош 1 0
9. Диамбо Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лечче 20% (1) 0 0 40% (2) 40% (2) 0
 Пескара 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Лечче Последние 20 матчей: + = -
Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче
Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче
Пескара Последние 20 матчей: + = -
Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи
Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара

Последние игры между собой

Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Лечче 2:0 Пескара Серия B Пескара 4:2 Лечче Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Фрозиноне 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
4. Салернитана 5 3 2 0 9 - 4 11
5. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
6. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
7. СПАЛ 2013 6 2 3 1 9 - 8 9
8. Лечче 1:0 6 2 3 1 6 - 6 9
9. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
10. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 0:1 6 0 1 5 2 - 12 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лечче
Ничья
Пескара
1.51
9.00
6.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 9.00 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.13 7.20 17.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.51 3.98 6.80
  1.17 7.44 18.07

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.50 1.01 10.00 1.03 12.00 1.01 3.25 1.31 2.10 1.73 3.75 1.25 1.93 1.88 1.69 2.17 1.95 1.80 1.21 4.10 1.35 3.05 1.05 8.30 1.12 5.55 1.03 10.00
9.50 1.02 8.60 1.04 3.88 1.24 3.12 1.36 2.10 1.81 1.64 2.26 1.42 2.78 1.18 4.33 1.13 4.90 1.03 8.40
4.19 1.25 3.07 1.41 2.55 1.55 3.54 1.32 1.93 1.94 2.64 1.51 2.10 1.79 1.83 2.06 1.62 2.37 1.43 2.95 1.29 3.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.14 1.71 2.42 1.52 1.16 4.80 1.27 3.55 1.04 9.00
3.00 1.39 2.08 1.75 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.25
3.30 1.35 2.72 1.49 2.13 1.76 1.68 2.26 2.12 1.77 1.74 2.16 1.35 3.31
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.30 1.22 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.25 1.28
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