Лечче
3:1
Конец матча
Стадион: Виа дель Маре
Пескара
1:0
13' ГолСтемпиньски Мариуш
25' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
2:0
50' ГолКода Массимо
63' Желтая карточкаФернандес Леандро II
66' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
2:1
67' ГолМайстро Фабио
3:1
75' ГолСтемпиньски Мариуш
81' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Вокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Оддо Массимо
Ход матча
13'
50'
2:0
67'
2:1
75'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|3
|0.5
|2.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.33
|3.
|Манкозу Марко
|1
|0.17
|4.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.17
|5.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.17
|6.
|Листковски Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|3
|0.5
|2.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|3.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|4.
|Сетер Дамир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Россеттини Лука
|0
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|5.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|6.
|Жута Леонард
|1
|0
|7.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|2.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|3.
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|4.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|5.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0
|6.
|Ярошински Павел
|1
|0
|7.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|8.
|Машанджело Эдоардо
|1
|0
|9.
|Майстро Фабио
|1
|0
|10.
|Бошич Милош
|1
|0
|11.
|Диамбо Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лечче
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|Пескара
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Лечче Последние 20 матчей: + = -Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче
Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче Лечче 3:4 Парма Удинезе 1:2 Лечче
Пескара Последние 20 матчей: + = -Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара Пескара 1:2 Эмполи
Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи Пиза 2:1 Пескара
Последние игры между собой
Лечче: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Пескара: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Фрозиноне
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|4.
|Салернитана
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|5.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|6.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|7.
|СПАЛ 2013
|6
|2
|3
|1
|9 - 8
|9
|8.
|Лечче
|3:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|1:3
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лечче» – «Пескара» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лечче» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Пескара» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лечче» – «Пескара», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|12.50
|1.01
|10.00
|1.03
|5.25
|1.13
|3.25
|1.31
|2.10
|1.73
|3.45
|1.28
|1.93
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.80
|1.95
|—
|—
|1.05
|8.30
|1.11
|5.80
|1.03
|10.00
|
|9.50
|1.02
|8.60
|1.04
|3.88
|1.24
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.10
|1.81
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.33
|1.13
|4.90
|—
|—
|1.03
|8.40
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.76
|1.15
|3.07
|1.41
|2.73
|1.49
|2.99
|1.42
|2.48
|1.58
|1.96
|1.92
|1.60
|2.42
|1.43
|2.92
|1.62
|2.37
|1.43
|2.95
|1.55
|2.56
|1.32
|3.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—