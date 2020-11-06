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СПАЛ 2013
2:0
Второй тайм: 59'

Стадион:
Салернитана
0'
3' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
1:0
6' Гол
Валоти Матиа
36' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
2:0
41' Гол
Ди Франческо Федерико
50' Желтая карточка
Дзичек Патрик
59'
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
41
Дикманн
Лоренцо
7
Миссироли
Симоне
6
Эспозито
Сальваторе
32
Сала
Марко
8
Валоти
Матиа
14
Ди
Франческо
Федерико
21
Эспозито
Себастьяно
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
СПАЛ 2013
3-4-1-2
Салернитана
4-4-2

Ход матча

3'
 
Ди Таккио Франческо
6'
Валоти Матиа
(Сала Марко)
1:0
36'
Дикманн Лоренцо
 
41'
Ди Франческо Федерико
(Эспозито Сальваторе)
2:0
46'
 
Дзичек Патрик
Ди Таккио Франческо
50'
 
Дзичек Патрик

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.43
2. Валоти Матиа 2 0.29
3. Эспозито Сальваторе 1 0.14
4. Ди Франческо Федерико 1 0.14
5. Мурджа Алессандро 1 0.14
6. Саламон Бартош 1 0.14
7. Палоски Альберто 1 0.14
8. Стрефецца Габриэль 1 0.14
9. Томович Ненад 0 0
10. Серникола Леонардо 0 0
11. Сала Марко 0 0
12. Дикманн Лоренцо 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 0.5
2. Купиш Томаш 2 0.33
3. Джурич Милан 2 (1) 0.33
4. Касасола Тиаго 1 0.17
5. Андерсон Андре 1 0.17
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Дикманн Лоренцо 2 1
2. Валоти Матиа 3 0
3. Д'Аллесандро Марко 2 0
4. Саламон Бартош 2 0
5. Стрефецца Габриэль 2 0
6. Сала Марко 2 0
7. Кастро Лукас 0 1
8. Томович Ненад 1 0
9. Палоски Альберто 1 0
10. Ди Франческо Федерико 1 0
11. Мурджа Алессандро 1 0
12. Серникола Леонардо 1 0
13. Эспозито Сальваторе 1 0
14. Эспозито Себастьяно 1 0
15. Espeto 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 3 0
2. Касасола Тиаго 2 0
3. Дзичек Патрик 2 0
4. Лопес Вальтер 1 0
5. Айя Рамзи 1 0
6. Весели Фредерик 1 0
7. Мильорини Марко 1 0
8. Скьявоне Андреа 1 0
9. Чичерелли Эмануэле 1 0
10. Тутино Дженнаро 1 0
11. Андерсон Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 0 11.11% (1) 33.33% (3) 44.44% (4) 0 11.11% (1)
 Салернитана 0 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Салернитана 1:2 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Фрозиноне 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
4. СПАЛ 2013 2:0 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 0:2 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
10. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Paolo Mazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
СПАЛ 2013
Ничья
Салернитана
1.99
3.20
42.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 13.00 42.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.20 4.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.95 1.05 6.20 1.09 2.90 1.39 2.28 1.63 1.70 2.27 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.50 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.73 2.15 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.40
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