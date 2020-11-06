СПАЛ 2013
2:0
Второй тайм: 59'
Стадион: Паоло Мацца
Салернитана
3' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
1:0
6' ГолВалоти Матиа
36' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
2:0
41' ГолДи Франческо Федерико
50' Желтая карточкаДзичек Патрик
32
Сала
Марко
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
6'
1:0
36'
41'
50'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.43
|2.
|Валоти Матиа
|2
|0.29
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.14
|4.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|5.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.14
|6.
|Саламон Бартош
|1
|0.14
|7.
|Палоски Альберто
|1
|0.14
|8.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.14
|9.
|Томович Ненад
|0
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.5
|2.
|Купиш Томаш
|2
|0.33
|3.
|Джурич Милан
|2 (1)
|0.33
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.17
|5.
|Андерсон Андре
|1
|0.17
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0
|3.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|4.
|Саламон Бартош
|2
|0
|5.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|6.
|Сала Марко
|2
|0
|7.
|Кастро Лукас
|0
|1
|8.
|Томович Ненад
|1
|0
|9.
|Палоски Альберто
|1
|0
|10.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|11.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|12.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|13.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|14.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|15.
|Espeto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|2
|0
|3.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|4.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|5.
|Айя Рамзи
|1
|0
|6.
|Весели Фредерик
|1
|0
|7.
|Мильорини Марко
|1
|0
|8.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|9.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|10.
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|11.
|Андерсон Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|0
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|44.44% (4)
|0
|11.11% (1)
|Салернитана
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Фрозиноне
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|2:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|0:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
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