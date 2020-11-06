СПАЛ 2013
2:0
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
Салернитана
3' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
1:0
6' ГолВалоти Матиа
36' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
2:0
41' ГолДи Франческо Федерико
50' Желтая карточкаДзичек Патрик
59' Желтая карточкаАйя Рамзи
60' Желтая карточкаМиссироли Симоне
80' Желтая карточкаТомович Ненад
83' Желтая карточкаДжаннетти Никколо
90' Желтая карточкаТутино Дженнаро
90' Желтая карточкаРаньери Лука
90' Желтая карточкаКасасола Тиаго
32
Сала
Марко
72
Белек
Вид
13
Айя
Рамзи
20
Купиш
Томаш
11
Джурич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Сала МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
-
13 Айя РамзиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
97 Барай ЖоэльЗащитник
-
16 Каро АндреасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
Ход матча
6'
1:0
36'
41'
50'
59'
60'
80'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 19
-
4 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастро Лукас
|3 (1)
|0.43
|2.
|Валоти Матиа
|2
|0.29
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0.14
|4.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.14
|5.
|Мурджа Алессандро
|1
|0.14
|6.
|Саламон Бартош
|1
|0.14
|7.
|Палоски Альберто
|1
|0.14
|8.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0.14
|9.
|Томович Ненад
|0
|0
|10.
|Серникола Леонардо
|0
|0
|11.
|Сала Марко
|0
|0
|12.
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тутино Дженнаро
|3
|0.5
|2.
|Купиш Томаш
|2
|0.33
|3.
|Джурич Милан
|2 (1)
|0.33
|4.
|Касасола Тиаго
|1
|0.17
|5.
|Андерсон Андре
|1
|0.17
|6.
|Лопес Вальтер
|0
|0
|7.
|Белек Вид
|0
|0
|8.
|Ди Таккио Франческо
|0
|0
|9.
|Скьявоне Андреа
|0
|0
|10.
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дикманн Лоренцо
|2
|1
|2.
|Валоти Матиа
|3
|0
|3.
|Томович Ненад
|2
|0
|4.
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|5.
|Саламон Бартош
|2
|0
|6.
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|7.
|Сала Марко
|2
|0
|8.
|Кастро Лукас
|0
|1
|9.
|Миссироли Симоне
|1
|0
|10.
|Палоски Альберто
|1
|0
|11.
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|12.
|Мурджа Алессандро
|1
|0
|13.
|Серникола Леонардо
|1
|0
|14.
|Раньери Лука
|1
|0
|15.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
|16.
|Эспозито Себастьяно
|1
|0
|17.
|Espeto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|2.
|Касасола Тиаго
|3
|0
|3.
|Айя Рамзи
|2
|0
|4.
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|5.
|Дзичек Патрик
|2
|0
|6.
|Лопес Вальтер
|1
|0
|7.
|Джаннетти Никколо
|1
|0
|8.
|Весели Фредерик
|1
|0
|9.
|Мильорини Марко
|1
|0
|10.
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|11.
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|12.
|Андерсон Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|СПАЛ 2013
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|Салернитана
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|2.
|Фрозиноне
|6
|4
|1
|1
|6 - 2
|13
|3.
|Эмполи
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|8.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|9.
|Реджина
|6
|1
|4
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Порденоне
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Монца
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Брешия
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|Козенца
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|14.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|15.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|18.
|Виченца Виртус
|5
|0
|3
|2
|8 - 10
|3
|19.
|Кремонезе
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|20.
|Пескара
|6
|0
|1
|5
|3 - 14
|1
Победитель
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