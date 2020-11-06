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СПАЛ 2013
2:0
Конец матча

Стадион:
Салернитана
0'
3' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
1:0
6' Гол
Валоти Матиа
36' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
2:0
41' Гол
Ди Франческо Федерико
50' Желтая карточка
Дзичек Патрик
59' Желтая карточка
Айя Рамзи
60' Желтая карточка
Миссироли Симоне
80' Желтая карточка
Томович Ненад
83' Желтая карточка
Джаннетти Никколо
90' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
90' Желтая карточка
Раньери Лука
90' Желтая карточка
Касасола Тиаго
90'+7
1
Бериша
Этрит
4
Томович
Ненад
23
Викари
Франческо
3
Раньери
Лука
41
Дикманн
Лоренцо
7
Миссироли
Симоне
6
Эспозито
Сальваторе
32
Сала
Марко
8
Валоти
Матиа
14
Ди
Франческо
Федерико
21
Эспозито
Себастьяно
72
Белек
Вид
15
Касасола
Тиаго
13
Айя
Рамзи
23
Дьомбер
Норберт
33
Весели
Фредерик
20
Купиш
Томаш
8
Скьявоне
Андреа
14
Ди
Таккио
Франческо
10
Чичерелли
Эмануэле
11
Джурич
Милан
9
Тутино
Дженнаро
СПАЛ 2013
3-4-1-2
Салернитана
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастро Лукас 3 (1) 0.43
2. Валоти Матиа 2 0.29
3. Эспозито Сальваторе 1 0.14
4. Ди Франческо Федерико 1 0.14
5. Мурджа Алессандро 1 0.14
6. Саламон Бартош 1 0.14
7. Палоски Альберто 1 0.14
8. Стрефецца Габриэль 1 0.14
9. Томович Ненад 0 0
10. Серникола Леонардо 0 0
11. Сала Марко 0 0
12. Дикманн Лоренцо 0 0
Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тутино Дженнаро 3 0.5
2. Купиш Томаш 2 0.33
3. Джурич Милан 2 (1) 0.33
4. Касасола Тиаго 1 0.17
5. Андерсон Андре 1 0.17
6. Лопес Вальтер 0 0
7. Белек Вид 0 0
8. Ди Таккио Франческо 0 0
9. Скьявоне Андреа 0 0
10. Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Дикманн Лоренцо 2 1
2. Валоти Матиа 3 0
3. Томович Ненад 2 0
4. Д'Аллесандро Марко 2 0
5. Саламон Бартош 2 0
6. Стрефецца Габриэль 2 0
7. Сала Марко 2 0
8. Кастро Лукас 0 1
9. Миссироли Симоне 1 0
10. Палоски Альберто 1 0
11. Ди Франческо Федерико 1 0
12. Мурджа Алессандро 1 0
13. Серникола Леонардо 1 0
14. Раньери Лука 1 0
15. Эспозито Сальваторе 1 0
16. Эспозито Себастьяно 1 0
17. Espeto 1 0
Салернитана
# Игрок      
1. Ди Таккио Франческо 3 0
2. Касасола Тиаго 3 0
3. Айя Рамзи 2 0
4. Тутино Дженнаро 2 0
5. Дзичек Патрик 2 0
6. Лопес Вальтер 1 0
7. Джаннетти Никколо 1 0
8. Весели Фредерик 1 0
9. Мильорини Марко 1 0
10. Скьявоне Андреа 1 0
11. Чичерелли Эмануэле 1 0
12. Андерсон Андре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 СПАЛ 2013 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 0 9.09% (1)
 Салернитана 0 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013
Порденоне 3:3 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Козенца СПАЛ 2013 0:0 Бари Монца 0:0 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:3 Фиорентина Верона 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:1 Торино СПАЛ 2013 1:6 Рома Брешия 2:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:2 Милан Наполи 3:1 СПАЛ 2013
Салернитана Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сампдория 1:0 Салернитана Салернитана 1:0 Асколи Виченца Виртус 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Пиза
Кьево 1:2 Салернитана Салернитана 3:0 Судтироль Салернитана 1:1 Реджина Салернитана 3:1 Тернана Салернитана 1:2 Специя Порденоне 1:1 Салернитана Салернитана 2:4 Эмполи Кротоне 1:1 Салернитана Салернитана 4:1 Читтаделла Асколи 3:2 Салернитана Салернитана 2:1 Юве Стабия Салернитана 3:3 Кремонезе Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Салернитана 1:1 Пиза Перуджа 1:0 Салернитана Салернитана 2:0 Венеция

Последние игры между собой

СПАЛ 2013: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Салернитана: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Салернитана 1:2 СПАЛ 2013 Серия B СПАЛ 2013 3:2 Салернитана Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево 6 4 1 1 7 - 3 13
2. Фрозиноне 6 4 1 1 6 - 2 13
3. Эмполи 6 4 1 1 9 - 7 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 5 3 1 1 9 - 3 10
8. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
9. Реджина 6 1 4 1 7 - 6 7
10. Порденоне 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Монца 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Брешия 5 1 2 2 6 - 7 5
13. Козенца 6 0 5 1 3 - 5 5
14. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
15. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виченца Виртус 5 0 3 2 8 - 10 3
19. Кремонезе 5 0 3 2 3 - 6 3
20. Пескара 6 0 1 5 3 - 14 1
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Прогнозы
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Победитель

Основное время
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Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
6.95 1.05 6.20 1.09 2.90 1.39 2.28 1.63 1.70 2.27 1.36 3.12 1.25 3.78 1.08 6.50 1.06 7.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.53 1.73 2.15 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.22 4.30 1.15 5.40
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