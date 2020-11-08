Пескара
2:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia
Читтаделла
11' Желтая карточкаМашанджело Эдоардо
1:0
16' ГолСетер Дамир
2:0
19' ГолСетер Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сетер ДамирНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гут РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Диамбо АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Крекко ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
16'
19'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Майстро Фабио
|3
|0.43
|2.
|Вентола Кристиан
|0
|0
|3.
|Асенсио Рауль
|0
|0
|4.
|Сетер Дамир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|2
|0.33
|2.
|Розафио Марко
|1
|0.17
|3.
|Цаджу Франк
|1
|0.17
|4.
|Гирингелли Лука
|1
|0.17
|5.
|Бенедетти Амедео
|1
|0.17
|6.
|Д'Урсо Кристиан
|1
|0.17
|7.
|Roberto Ogunseye
|1
|0.17
|8.
|Tavernelli
|1
|0.17
|9.
|Бранка Симоне
|0
|0
|10.
|Daniele Donnarumma
|0
|0
|11.
|Паван Никола
|0
|0
|12.
|Томмазо Кассандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нзита Мардоки
|1
|1
|2.
|Вентола Кристиан
|2
|0
|3.
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|4.
|Фернандес Леандро II
|2
|0
|5.
|Мемушай Ледиан
|1
|0
|6.
|Бузеллато Массимилиано
|1
|0
|7.
|Ярошински Павел
|1
|0
|8.
|Омеонга Стефан
|1
|0
|9.
|Майстро Фабио
|1
|0
|10.
|Бошич Милош
|1
|0
|11.
|Диамбо Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маньеро Лука
|2
|0
|2.
|Tavernelli
|2
|0
|3.
|Йори Мануэль
|1
|0
|4.
|Бранка Симоне
|1
|0
|5.
|Бенедетти Амедео
|1
|0
|6.
|Розафио Марко
|1
|0
|7.
|Вита Алессио
|1
|0
|8.
|Проя Федерико
|1
|0
|9.
|Адорни Давиде
|1
|0
|10.
|Паван Никола
|1
|0
|11.
|Roberto Ogunseye
|1
|0
|12.
|Фраре Доменико
|1
|0
|13.
|Цаджу Франк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пескара
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|0
|Читтаделла
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Пескара Последние 20 матчей: +5 =5 -10Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара
Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =1 -8Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла
Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Читтаделла 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Пескара Серия B Читтаделла 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|7.
|Читтаделла
|0:2
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|14.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Реджана 1915
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|16.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|19.
|Пескара
|2:0
|7
|1
|1
|5
|5 - 14
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.40
|1.04
|6.90
|1.08
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.09
|6.60
|—
|—
|1.07
|7.40
|1.01
|13.00
|—
|—
|
|7.20
|1.05
|6.30
|1.09
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.28
|3.54
|—
|—
|1.10
|6.05
|—
|—
|1.07
|6.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.31
|1.36
|2.91
|1.45
|2.48
|1.58
|2.02
|1.87
|6.79
|1.12
|1.58
|2.49
|—
|—
|2.66
|1.51
|2.30
|1.66
|1.94
|1.94
|1.66
|2.30
|1.51
|2.66
|—
|—
|1.17
|5.27