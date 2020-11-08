  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Пескара
3:1
Конец матча

Стадион:
Читтаделла
0'
11' Желтая карточка
Машанджело Эдоардо
1:0
16' Гол
Сетер Дамир
2:0
19' Гол
Сетер Дамир
37' Желтая карточка
Roberto Ogunseye
3:0
40' Гол
Вокич Деян
49' Желтая карточка
Пертиконе Романо
3:1
60' Гол
Сиссе Карамоко
3:1
64' Не забитый пенальти
Йори Мануэль
90' Желтая карточка
Розафио Марко
90' Желтая карточка
Адорни Давиде
90'+4
1
Фиорилло
Винченцо
14
Бальцано
Антонио
6
Сконьямильо
Дженнаро
44
Ярошински
Павел
2
Белланова
Рауль
34
Фернандес
Леандро
II
31
Бузеллато
Массимилиано
19
Машанджело
Эдоардо
Вокич
Деян
37
Майстро
Фабио
77
Сетер
Дамир
15
Фраре
Доменико
5
Адорни
Давиде
Пескара
3-4-2-1
Читтаделла
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Пескара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Майстро Фабио 3 0.43
2. Сетер Дамир 2 0.29
3. Вокич Деян 1 0.14
4. Ярошински Павел 0 0
5. Вентола Кристиан 0 0
6. Асенсио Рауль 0 0
7. Машанджело Эдоардо 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 2 0.33
2. Розафио Марко 1 0.17
3. Цаджу Франк 1 0.17
4. Сиссе Карамоко 1 0.17
5. Гирингелли Лука 1 0.17
6. Бенедетти Амедео 1 0.17
7. Д'Урсо Кристиан 1 0.17
8. Roberto Ogunseye 1 0.17
9. Tavernelli 1 0.17
10. Daniele Donnarumma 0 0
11. Бранка Симоне 0 0
12. Паван Никола 0 0
13. Томмазо Кассандро 0 0

Карточки

Пескара
# Игрок      
1. Нзита Мардоки 1 1
2. Вентола Кристиан 2 0
3. Машанджело Эдоардо 2 0
4. Фернандес Леандро II 2 0
5. Мемушай Ледиан 1 0
6. Бузеллато Массимилиано 1 0
7. Ярошински Павел 1 0
8. Омеонга Стефан 1 0
9. Майстро Фабио 1 0
10. Бошич Милош 1 0
11. Диамбо Амаду 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Маньеро Лука 2 0
2. Розафио Марко 2 0
3. Адорни Давиде 2 0
4. Roberto Ogunseye 2 0
5. Tavernelli 2 0
6. Йори Мануэль 1 0
7. Пертиконе Романо 1 0
8. Бранка Симоне 1 0
9. Бенедетти Амедео 1 0
10. Вита Алессио 1 0
11. Проя Федерико 1 0
12. Паван Никола 1 0
13. Фраре Доменико 1 0
14. Цаджу Франк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пескара 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0
 Читтаделла 10% (1) 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Пескара Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Лечче 3:1 Пескара Парма 3:1 Пескара Пескара 0:2 Фрозиноне Венеция 4:0 Пескара
Пескара 1:2 Эмполи Реджина 3:1 Пескара Пескара 1:1 Сан-Николо Пескара 0:0 Кьево Пескара 1:0 Тернана Наполи 4:0 Пескара Перуджа 2:1 Пескара Пескара 2:1 Перуджа Кьево 1:0 Пескара Пескара 1:0 Ливорно Трапани 1:0 Пескара Пескара 1:1 Фрозиноне Венеция 1:1 Пескара Пескара 2:2 Перуджа Кремонезе 1:0 Пескара Пескара 1:1 Эмполи
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла
Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла Читтаделла 3:2 Мантова Читтаделла 3:1 Пьяченца Читтаделла 2:1 Судтироль Читтаделла 1:0 Виртус Верона Читтаделла 2:3 Фрозиноне Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Читтаделла 1:0 Венеция Кьево 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Асколи Салернитана 4:1 Читтаделла Читтаделла 1:3 Кротоне Пиза 2:0 Читтаделла Читтаделла 2:0 Перуджа

Последние игры между собой

Пескара: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Читтаделла: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Читтаделла 2:1 Пескара Серия B Читтаделла 4:1 Пескара Серия B Пескара 0:1 Читтаделла Серия B
Читтаделла 2:0 Пескара Серия B Пескара 1:2 Читтаделла Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 0:1 Пескара Серия B Читтаделла 1:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B Читтаделла 3:2 Пескара Серия B Пескара 1:0 Читтаделла Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 5 3 1 1 9 - 2 10
7. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
14. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
15. Реджана 1915 4 1 1 2 5 - 5 4
16. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
17. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
19. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Вокич Деян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Roberto Ogunseye получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Сетер Дамир бьет в цель!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Сетер Дамир бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Машанджело Эдоардо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 17.00 61.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.03 12.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.84 3.12 2.13
  1.13 8.48 26.54

Самый высокий коэффициент на матч «Пескара» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Пескара» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Пескара» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5
9.40 1.04 6.90 1.08 3.00 1.36 2.33 1.60 1.93 1.87 6.20 1.10 1.35 3.05 2.80 1.40 1.09 6.60 1.70 2.08 1.01 13.00 1.09 6.50 1.04 9.00
7.20 1.05 6.30 1.09 3.10 1.35 2.38 1.58 1.78 2.15 1.40 2.95 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60
3.31 1.36 2.91 1.45 2.48 1.58 2.02 1.87 4.78 1.20 1.58 2.49 3.50 1.32 2.47 1.58 4.07 1.26 1.76 2.14 2.90 1.44 2.16 1.75 1.54 2.58 1.32 3.53 1.11 7.29 1.45 2.86 1.34 3.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.75 2.07 1.33 3.10 1.09 6.70 1.45 2.62 1.03 10.00
2.56 1.51 1.76 2.06 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
2.86 1.45 2.33 1.64 1.81 2.07 1.51 2.67 1.37 3.26 1.24 4.23 1.12 6.65 1.26 4.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00
3.60 1.29 2.48 1.54 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Пескара 3:1 Читтаделла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный