  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Реджана 1915
2:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
11' Желтая карточка
Мураторе Симоне
1:0
11' Гол
Igor Radrezza
1:1
19' Гол
Форте Франческо
28' Желтая карточка
Вакка Антонио
2:1
66' Гол
Маццокки Симоне
67' Желтая карточка
Маццокки Симоне
87' Желтая карточка
Черофолини Микеле
90'+5
13
Черофолини
Микеле
19
Marcos
Espeche
4
Paolo
Rozzio
3
Riccardo
Martinelli
17
Lorenzo
Libutti
38
Мураторе
Симоне
5
Росси
Фаусто
11
Gabriel
Lunetta
21
Igor
Radrezza
10
Маццокки
Симоне
24
Каргбо
Аугустус
12
Леццерини
Лука
23
Сейнт-Клер
Харви
13
Модоло
Марко
32
Чеккарони
Пьетро
14
Феличоли
Джанфилиппо
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
29
Мале
Юссеф
11
Форте
Франческо
10
Араму
Маттиа
17
Джонсон
Деннис
Реджана 1915
3-4-1-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Реджана 1915
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маццокки Симоне 4 0.8
2. Igor Radrezza 1 0.2
3. Riccardo Martinelli 1 0.2
4. Ivan Varone 1 (1) 0.2
5. Gabriel Lunetta 0 0
6. Каргбо Аугустус 0 0
7. Niko Kirwan 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форте Франческо 4 0.67
2. Араму Маттиа 2 (1) 0.33
3. Фьордилино Антонио 2 0.33
4. Мале Юссеф 1 0.17
5. Карлссон Отар 1 0.17
6. Джонсон Деннис 0 0

Карточки

Реджана 1915
# Игрок      
1. Маццокки Симоне 3 0
2. Riccardo Martinelli 2 0
3. Дзампано Джузеппе 2 0
4. Мураторе Симоне 2 0
5. Гьямфи Брайт 2 0
6. Niko Kirwan 2 0
7. Росси Фаусто 1 0
8. Айети Арлинд 1 0
9. Igor Radrezza 1 0
10. Ivan Varone 1 0
11. Davide Voltan 1 0
12. Черофолини Микеле 1 0
13. Пеццелла Сальваторе 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Вакка Антонио 4 0
2. Модоло Марко 2 0
3. Молинаро Кристиан 1 0
4. Ди Мариано Франческо 1 0
5. Капелло Алессандро 1 0
6. Форте Франческо 1 0
7. Мале Юссеф 1 0
8. Тогордо Антони 1 0
9. Джонсон Деннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Реджана 1915 28.57% (2) 0 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2)
 Венеция 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Реджана 1915 Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи
Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция
Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
5. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
6. Венеция 6 3 1 2 10 - 4 10
7. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
8. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
9. Лечче 6 2 3 1 8 - 7 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджана 1915 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
15. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Виртус Энтелла 5 0 4 1 3 - 5 4
17. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
18. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
19. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Вакка Антонио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Форте Франческо бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Igor Radrezza бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Мураторе Симоне получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Реджана 1915 2:1 Венеция онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный