Реджана 1915
2:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Венеция
11' Желтая карточкаМураторе Симоне
1:0
11' ГолIgor Radrezza
1:1
19' ГолФорте Франческо
28' Желтая карточкаВакка Антонио
2:1
66' ГолМаццокки Симоне
67' Желтая карточкаМаццокки Симоне
87' Желтая карточкаЧерофолини Микеле
13
Модоло
Марко
29
Мале
Юссеф
10
Араму
Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Коста АндреаЗащитник
-
20 Гьямфи БрайтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
26 Niko Kirwan
-
-
-
-
Главный тренер: Massimiliano Alvini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paolo Zanetti
Ход матча
11'
11'
1:0
19'
1:1
28'
66'
67'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 7
-
1 Угловые 11
-
2 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маццокки Симоне
|4
|0.8
|2.
|Igor Radrezza
|1
|0.2
|3.
|Riccardo Martinelli
|1
|0.2
|4.
|Ivan Varone
|1 (1)
|0.2
|5.
|Gabriel Lunetta
|0
|0
|6.
|Каргбо Аугустус
|0
|0
|7.
|Niko Kirwan
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форте Франческо
|4
|0.67
|2.
|Араму Маттиа
|2 (1)
|0.33
|3.
|Фьордилино Антонио
|2
|0.33
|4.
|Мале Юссеф
|1
|0.17
|5.
|Карлссон Отар
|1
|0.17
|6.
|Джонсон Деннис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маццокки Симоне
|3
|0
|2.
|Riccardo Martinelli
|2
|0
|3.
|Дзампано Джузеппе
|2
|0
|4.
|Мураторе Симоне
|2
|0
|5.
|Гьямфи Брайт
|2
|0
|6.
|Niko Kirwan
|2
|0
|7.
|Росси Фаусто
|1
|0
|8.
|Айети Арлинд
|1
|0
|9.
|Igor Radrezza
|1
|0
|10.
|Ivan Varone
|1
|0
|11.
|Davide Voltan
|1
|0
|12.
|Черофолини Микеле
|1
|0
|13.
|Пеццелла Сальваторе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вакка Антонио
|4
|0
|2.
|Модоло Марко
|2
|0
|3.
|Молинаро Кристиан
|1
|0
|4.
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|5.
|Капелло Алессандро
|1
|0
|6.
|Форте Франческо
|1
|0
|7.
|Мале Юссеф
|1
|0
|8.
|Тогордо Антони
|1
|0
|9.
|Джонсон Деннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реджана 1915
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Венеция
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Реджана 1915 Последние 20 матчей: +11 =5 -4Асколи 2:1 Реджана 1915 Реджана 1915 0:1 Кьево Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Монополи
Реджана 1915 2:2 Пиза Фиорентина 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 1:0 Бари Реджана 1915 2:1 Новара Реджана 1915 0:0 Потенца Губбио 0:0 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Арциньяно Карпи 5:1 Реджана 1915 Реджана 1915 2:1 Альма Ювентус Фано Реджана 1915 1:0 Судтироль ФералпиСало 1:1 Реджана 1915 Имолезе 1:2 Реджана 1915 Реджана 1915 3:1 Равенна Реджана 1915 1:0 Падова Виртус Верона 1:4 Реджана 1915 Реджана 1915 2:2 Пьяченца
Венеция Последние 20 матчей: +10 =5 -5Венеция 2:0 Эмполи Верона 3:3 Венеция Венеция 4:0 Пескара Кремонезе 0:0 Венеция
Венеция 0:2 Фрозиноне Венеция 2:0 Каррарезе Венеция 1:0 Виченца Виртус Венеция 2:2 Порденоне Удинезе 0:1 Венеция Венеция 3:1 Перуджа Читтаделла 1:0 Венеция Венеция 1:0 Юве Стабия Специя 0:1 Венеция Венеция 1:1 Пескара Беневенто 1:1 Венеция Венеция 0:2 Эмполи Ливорно 0:2 Венеция Венеция 2:1 Асколи Порденоне 0:0 Венеция Венеция 1:3 Кротоне
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|Венеция
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|7.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|8.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|9.
|Лечче
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджана 1915
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|15.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Виртус Энтелла
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|17.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|19.
|Пескара
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3