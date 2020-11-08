Виртус Энтелла
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: Комунале ди Кьявари
Лечче
6' Желтая карточкаКрими Марко
12' Желтая карточкаКода Массимо
20' Желтая карточкаПаолуччи Андреа
0:1
37' ГолКода Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bruno Tedino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
Ход матча
6'
12'
20'
37'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкосу Маттео
|2 (2)
|0.33
|2.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кода Массимо
|3
|0.43
|2.
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.29
|3.
|Манкозу Марко
|1
|0.14
|4.
|Хендерсон Лиам
|1
|0.14
|5.
|Дермаку Кастриот
|1
|0.14
|6.
|Листковски Марчин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Крими Марко
|2
|1
|2.
|Паолуччи Андреа
|2
|0
|3.
|Пеллиццер Микеле
|2
|0
|4.
|Копполаро Мауро
|2
|0
|5.
|Брешанини Марко
|2
|0
|6.
|Де Лука Джузеппе
|1
|0
|7.
|Де Коль Филиппо
|1
|0
|8.
|Манкосу Маттео
|1
|0
|9.
|Поли Фабрицио
|1
|0
|10.
|Коста Филиппо
|1
|0
|11.
|Кьоза Марко
|1
|0
|12.
|Тоскано Марко
|1
|0
|13.
|Петрович Томи
|1
|0
|14.
|Брунори Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальдерони Марко
|2
|0
|2.
|Россеттини Лука
|0
|1
|3.
|Хендерсон Лиам
|1
|0
|4.
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|5.
|Кода Массимо
|1
|0
|6.
|Лучиони Фабио
|1
|0
|7.
|Жута Леонард
|1
|0
|8.
|Петриччоне Якопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Виртус Энтелла
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|Лечче
|25% (2)
|0
|0
|37.5% (3)
|37.5% (3)
|0
Предыдущие игры
Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =10 -5Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Лечче Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче
Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче
Последние игры между собой
Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|7
|5
|1
|1
|12 - 7
|16
|2.
|Кьево
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|3.
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|4.
|СПАЛ 2013
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|Лечче
|1:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|6.
|Салернитана
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Венеция
|6
|3
|1
|2
|10 - 4
|10
|8.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|9.
|Монца
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|10.
|Брешия
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|Порденоне
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|12.
|Реджана 1915
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Реджина
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|14.
|Виченца Виртус
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|15.
|Козенца
|7
|0
|5
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Асколи
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|17.
|Виртус Энтелла
|0:1
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|18.
|Пиза
|6
|0
|4
|2
|10 - 15
|4
|19.
|Пескара
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|20.
|Кремонезе
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.80
|1.08
|9.00
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.90
|1.38
|2.12
|1.72
|1.60
|2.25
|1.77
|2.05
|1.57
|2.44
|1.22
|4.00
|1.16
|4.80
|1.13
|7.50
|1.03
|9.80
|
|8.50
|1.03
|7.80
|1.06
|3.70
|1.26
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.59
|2.36
|1.40
|2.86
|1.17
|4.50
|1.12
|5.10
|1.03
|8.60
|
|6.94
|1.12
|—
|—
|2.68
|1.50
|2.35
|1.64
|2.02
|1.86
|1.74
|2.16
|1.58
|2.47
|1.80
|2.08
|1.58
|2.47
|1.20
|4.82
|—
|—
|1.14
|6.24
|—
|—