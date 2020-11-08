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  3. Италия
Виртус Энтелла
1:5
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
5' Желтая карточка
Крими Марко
12' Желтая карточка
Кода Массимо
20' Желтая карточка
Паолуччи Андреа
0:1
37' Гол
Кода Массимо
0:2
47' Гол
Хендерсон Лиам
1:2
49' Гол
Де Лука Джузеппе
57' Желтая карточка
Поли Фабрицио
58' Красная карточка
Паолуччи Андреа
1:3
58' Пенальти
Манкозу Марко
1:4
66' Гол
Паганини Лука
88' Желтая карточка
Кальдерони Марко
1:5
90' Гол
Стемпиньски Мариуш
90'+4
24
Борра
Даниеле
15
Пеллиццер
Микеле
13
Поли
Фабрицио
5
Кьоза
Марко
17
Де
Коль
Филиппо
8
Крими
Марко
23
Паолуччи
Андреа
18
Маццокко
Давиде
11
Куррарино
Микеле
77
Петрович
Томи
7
Де
Лука
Джузеппе
21
Габриэл
Васконселлос
11
Адьяпонг
Клод
5
Лучиони
Фабио
6
Меккарьелло
Бьяджо
24
Жута
Леонард
7
Паганини
Лука
77
Тахцидис
Панайотис
53
Хендерсон
Лиам
8
Манкозу
Марко
14
Стемпиньски
Мариуш
9
Кода
Массимо
Виртус Энтелла
3-5-2
Лечче
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Виртус Энтелла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкосу Маттео 2 (2) 0.33
2. Де Лука Джузеппе 2 0.33
3. Куррарино Микеле 0 0
Лечче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кода Массимо 4 0.57
2. Стемпиньски Мариуш 3 0.43
3. Манкозу Марко 2 (1) 0.29
4. Хендерсон Лиам 2 0.29
5. Паганини Лука 1 0.14
6. Дермаку Кастриот 1 0.14
7. Кальдерони Марко 0 0
8. Листковски Марчин 0 0

Карточки

Виртус Энтелла
# Игрок      
1. Крими Марко 2 1
2. Паолуччи Андреа 2 1
3. Пеллиццер Микеле 2 0
4. Поли Фабрицио 2 0
5. Копполаро Мауро 2 0
6. Брешанини Марко 2 0
7. Де Лука Джузеппе 1 0
8. Де Коль Филиппо 1 0
9. Манкосу Маттео 1 0
10. Коста Филиппо 1 0
11. Кьоза Марко 1 0
12. Тоскано Марко 1 0
13. Петрович Томи 1 0
14. Брунори Маттео 1 0
Лечче
# Игрок      
1. Кальдерони Марко 3 0
2. Россеттини Лука 0 1
3. Хендерсон Лиам 1 0
4. Тахцидис Панайотис 1 0
5. Кода Массимо 1 0
6. Лучиони Фабио 1 0
7. Жута Леонард 1 0
8. Петриччоне Якопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Виртус Энтелла 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Лечче 15.38% (2) 0 7.69% (1) 38.46% (5) 30.77% (4) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Виртус Энтелла Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Брешия 2:2 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:1 Пиза Фрозиноне 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Реджина
Виртус Энтелла 0:2 Реджана 1915 Виртус Энтелла 2:1 Альбинолеффе Козенца 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Луккьезе Болонья 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 2:3 Читтаделла Специя 0:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 0:2 Перуджа Эмполи 2:4 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Пиза Юве Стабия 1:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:1 Кьево Порденоне 2:0 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 1:0 Салернитана Козенца 2:1 Виртус Энтелла Виртус Энтелла 3:0 Асколи
Лечче Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ренате 2:0 Лечче Лечче 3:1 Пескара Ювентус (до 23 лет) 1:1 Лечче Торино 3:1 Лечче
Лечче 2:4 Пьяченца Козенца 1:1 Лечче Понтедера 1:0 Лечче Лечче 2:2 Кремонезе Лечче 0:0 Каррарезе Брешия 3:0 Лечче Комо 0:3 Лечче Лечче 2:1 Алессандрия Ливорно 2:2 Лечче Асколи 0:2 Лечче Лечче 2:0 ФералпиСало Лечче 1:0 Джиана Эрминио Лечче 0:0 Порденоне Лечче 2:2 Монополи ФералпиСало 2:1 Лечче Монца 2:1 Лечче

Последние игры между собой

Виртус Энтелла: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
Лечче: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Лечче 2:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 1:1 Лечче Про Прима Дивизионе Виртус Энтелла 2:2 Лечче Про Прима Дивизионе Лечче 4:2 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи 7 5 1 1 12 - 7 16
2. Кьево 7 4 2 1 8 - 4 14
3. Фрозиноне 7 4 1 2 6 - 4 13
4. Лечче 7 3 3 1 13 - 8 12
5. СПАЛ 2013 7 3 3 1 11 - 8 12
6. Салернитана 6 3 2 1 9 - 6 11
7. Венеция 6 3 1 2 10 - 4 10
8. Читтаделла 6 3 1 2 10 - 6 10
9. Монца 6 2 3 1 6 - 4 9
10. Брешия 6 2 2 2 8 - 8 8
11. Порденоне 7 1 5 1 8 - 9 8
12. Реджана 1915 5 2 1 2 7 - 6 7
13. Реджина 7 1 4 2 7 - 9 7
14. Виченца Виртус 6 1 3 2 9 - 10 6
15. Козенца 7 0 5 2 4 - 7 5
16. Асколи 6 1 1 4 3 - 7 4
17. Пиза 6 0 4 2 10 - 15 4
18. Виртус Энтелла 6 0 4 2 4 - 10 4
19. Пескара 7 1 1 5 6 - 15 4
20. Кремонезе 6 0 3 3 3 - 7 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Паолуччи Андреа получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Крими Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Comunale di Chiavari. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 11.00 4.30 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.25 2.08
  11.33 5.13 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Виртус Энтелла» – «Лечче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Виртус Энтелла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лечче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Виртус Энтелла» – «Лечче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
4.70 1.17 9.00 1.04 4.60 1.17 2.90 1.38 2.12 1.72 1.35 1.90 1.77 2.05 1.57 2.44 1.10 6.25 1.16 4.80 3.30 1.30 1.03 9.80 1.95 1.80 1.15 5.00
8.50 1.03 7.80 1.06 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.59 2.36 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.03 8.60
6.94 1.12 4.40 1.23 2.35 1.64 3.16 1.38 2.29 1.67 1.92 1.96 1.65 2.31 1.40 3.09 1.41 3.04 1.25 4.18 1.14 6.24 1.99 1.87 1.78 2.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 2.03 1.78 1.02 11.00 1.14 5.20 1.02 11.00
2.83 1.43 1.95 1.85 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
1.86 2.02 1.54 2.57 1.23 4.36 1.61 2.40 1.21 4.70 1.10 7.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25
4.20 1.23 2.95 1.40 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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