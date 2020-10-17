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Жил Висенте
1:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Тондела
0'
1:0
25' Гол
Лино Сэмуел
27'
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
8
Гонсалвеш
Клод
25
Минеро
Лукас
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
7
Лоуренси
11
Лоте
Антуан
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
70
Барбоза
Рафаэл
II
6
Аугусто
Педро
4
Гонсалвеш
Жота
7
Агра
Салвадор
9
Фонсека
Рубен
16
Joao
Pedro
Moreira
Mendes2
Жил Висенте
4-3-3
Тондела
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 2 0.67
2. Лоте Антуан 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рикарду Алвеш II 1 0.25
2. Аугусто Педро 1 0.25

Карточки

Жил Висенте
# Игрок      
1. Родригао 1 0
2. Ногейра 1 0
3. Leandro XII 1 0
4. Лоуренси 1 0
5. Joel V 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Бибито 2 0
2. Педру Жоау II 1 0
3. Штркаль Томислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Жил Висенте 0 0 0 100% (1) 0 0
 Тондела 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте
Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте
Тондела Последние 20 матчей: + = -
Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела
Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал

Последние игры между собой

Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тондела: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Жил Висенте 3:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Жил Висенте Примейра-лига
  • Первый тайм
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Лино Сэмуел бьет в цель!
  • 14'
    Ruben Fonseca уходит с поля. Тригейра Педру выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Barcelos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Жил Висенте 76.8% (116)
X 17.9% (27)
Тондела 5.3% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Жил Висенте
Ничья
Тондела
2.26
3.25
4.04
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.15 3.25 3.60
1.40 3.60 8.25
2.17 3.18 3.54
2.17 3.01 4.04

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.20 1.08 5.40 1.13 2.35 1.55 2.23 1.66 1.92 1.88 1.67 2.20 1.45 2.65 1.22 3.95 1.14 5.20 1.04 8.90 1.03 9.60 0.00 17.00
7.20 1.10 5.65 1.15 2.54 1.53 1.91 1.91 1.54 2.64 1.23 4.30 1.17 5.20 1.05 10.25 1.04 11.25 1.00 21.00
6.64 1.12 3.02 1.41 2.35 1.63 2.04 1.84 1.72 2.20 1.53 2.60 1.42 3.00 1.47 2.83 1.18 5.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.70 2.05 1.55 2.46 1.10 6.25 1.05 8.50
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.04 10.50
2.15 1.75 1.77 2.13 1.38 3.18 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.44 2.70 1.13 4.90
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
11.00 1.02
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
Где смотреть матч Жил Висенте 1:0 Тондела онлайн

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Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Тондела

Исход игры
Жил Висенте
76.8% (116)
Ничья
17.9% (27)
Тондела
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45% (68)
2:1 Жил Висенте
21.9% (33)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:0 Жил Висенте
7.9% (12)
1:2 Тондела
4.6% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Жил Висенте
1.3% (2)
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