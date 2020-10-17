Жил Висенте
1:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Municipal de Barcelos
Тондела
1:0
25' ГолЛино Сэмуел
1
Денис
2
Joel
V
44
Ногейра
5
Родригао
26
Рубен
Мигель
25
Минеро
Лукас
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
7
Лоуренси
11
Лоте
Антуан
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
44 НогейраЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
-
26 Рубен МигельЗащитник
- Полузащитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
-
31 Талоша ЖоауПолузащитник
-
29 Лино СэмуелНападающий
-
7 ЛоуренсиНападающий
-
11 Лоте АнтуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
22 Барай ИвНападающий
-
-
Главный тренер: Алмейда Руй
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонПолузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Анн СулейманНападающий
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
Ход матча
25'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|2
|0.67
|2.
|Лоте Антуан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.25
|2.
|Аугусто Педро
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригао
|1
|0
|2.
|Ногейра
|1
|0
|3.
|Leandro XII
|1
|0
|4.
|Лоуренси
|1
|0
|5.
|Joel V
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|2
|0
|2.
|Педру Жоау II
|1
|0
|3.
|Штркаль Томислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Жил Висенте
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Тондела
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра Белененсеш 1:0 Жил Висенте
Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте Пасуш де Феррейра 0:0 Жил Висенте
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела
Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал
Последние игры между собой
Жил Висенте: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Тондела: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Санта-Клара
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Маритиму
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|6.
|Жил Висенте
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|13.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|14.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|15.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|16.
|Тондела
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|17.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.20
|1.08
|5.40
|1.13
|—
|—
|2.35
|1.55
|2.23
|1.66
|1.92
|1.88
|1.67
|2.20
|1.45
|2.65
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.14
|5.20
|1.04
|8.90
|1.03
|9.60
|0.00
|17.00
|7.20
|1.10
|5.65
|1.15
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.54
|2.64
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.17
|5.20
|1.05
|10.25
|1.04
|11.25
|1.00
|21.00
|6.64
|1.12
|—
|—
|3.02
|1.41
|2.35
|1.63
|2.04
|1.84
|1.72
|2.20
|1.53
|2.60
|1.42
|3.00
|1.47
|2.83
|—
|—
|1.18
|5.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Жил Висенте 1:0 Тондела
Исход игры
Жил Висенте
76.8% (116)
Ничья
17.9% (27)
Тондела
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
30% (45)
Меньше
70% (105)
Обе команды забьют
Да
45.33% (68)
Нет
54.67% (82)
Популярный счёт
1:0 Жил Висенте
45% (68)
2:1 Жил Висенте
21.9% (33)
1:1 Ничья
15.9% (24)
2:0 Жил Висенте
7.9% (12)
1:2 Тондела
4.6% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:1 Жил Висенте
1.3% (2)
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