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Маритиму
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Портимоненсе
0'
15' Желтая карточка
Пиньо Родриго
29'
1
Абедзадех
Амир
2
Винк
Клаудио
5
Зайнадин
Джуниор
4
Африко
Лукас
86
Marcelo
Hermes
6
Джин
25
Рене
12
Кошта
Эдгар
9
Пиньо
Родриго
8
Корреа
Хорхе
20
Жефферсон
94
Португал
Самуэл
22
Андзаи
Коки
2
Маурисио
Антонио
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
77
Боа
Морте
Аилтон
7
Денер
Клементе
21
Са
Педру
8
Фернандес
Лукас
IV
9
Фабрисио
Месиас
71
Велинтон
Соуза
Маритиму
4-2-3-1
Портимоненсе
4-4-2

Ход матча

15'
Пиньо Родриго
 

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиньо Родриго 4 1
2. Нану Гомеш 1 0.25
3. Винк Клаудио 0 0
4. Чина Фабиу 0 0
5. Милсон 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабрисио Месиас 1 0.25

Карточки

Маритиму
# Игрок      
1. Кошта Эдгар 2 0
2. Пиньо Родриго 2 0
3. Чина Фабиу 0 1
4. Джин 1 0
5. Корреа Хорхе 1 0
6. Жефферсон 1 0
7. Винк Клаудио 1 0
8. Marcelo Hermes 1 0
9. Пеладжио Педро 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Андзаи Коки 1 0
2. Маурисио Антонио 1 0
3. Фернандес Лукас IV 1 0
4. Канде Фали 1 0
5. Оливейро Андерсон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маритиму 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Портимоненсе 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Маритиму Последние 20 матчей: + = -
Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве
Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг
Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе

Последние игры между собой

Маритиму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Товарищеские матчи Портимоненсе 3:2 Маритиму Примейра-лига
Маритиму 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Маритиму 0:3 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:2 Маритиму Примейра-лига Маритиму 4:1 Портимоненсе Товарищеские матчи Маритиму 3:1 Портимоненсе Кубок лиги Портимоненсе 1:0 Маритиму Примейра-лига Маритиму 1:1 Портимоненсе Примейра-лига
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Пиньо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Maritimo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Маритиму 84.8% (128)
X 13.2% (20)
Портимоненсе 2% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Портимоненсе
2.60
3.20
2.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.62 3.20 2.89

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.40 1.08 6.85 1.11 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.35 3.26 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.40 1.01 16.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.72 2.12 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
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Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Маритиму
84.8% (128)
Ничья
13.2% (20)
Портимоненсе
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Маритиму
41.7% (63)
1:0 Маритиму
31.1% (47)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Маритиму
8.6% (13)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Маритиму
1.3% (2)
1:2 Портимоненсе
1.3% (2)
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