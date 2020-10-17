Маритиму
1:2
Конец матча
Стадион: Душ Баррейруш
Портимоненсе
14' Желтая карточкаПиньо Родриго
43' Желтая карточкаЖефферсон
1:0
51' ПенальтиПиньо Родриго
1:1
69' ГолДенер Клементе
1:2
74' ГолОливейро Андерсон II
82' Желтая карточкаСа Педру
87' Желтая карточкаВинк Клаудио
90' Желтая карточкаДжин
6
Джин
25
Рене
12
Кошта
Эдгар
20
Жефферсон
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
21
Са
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 ДжинПолузащитник
-
25 РенеПолузащитник
-
12 Кошта ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ЖефферсонНападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
15 Кекез ДеянЗащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
17 МилсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Видигал Лито
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Гонда СюитиВратарь
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
14'
43'
51'
1:0
69'
1:1
74'
82'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиньо Родриго
|5 (1)
|1.25
|2.
|Нану Гомеш
|1
|0.25
|3.
|Винк Клаудио
|0
|0
|4.
|Чина Фабиу
|0
|0
|5.
|Милсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.25
|2.
|Денер Клементе
|1
|0.25
|3.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.25
|4.
|Боа Морте Аилтон
|0
|0
|5.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джин
|2
|0
|2.
|Кошта Эдгар
|2
|0
|3.
|Жефферсон
|2
|0
|4.
|Винк Клаудио
|2
|0
|5.
|Пиньо Родриго
|2
|0
|6.
|Чина Фабиу
|0
|1
|7.
|Корреа Хорхе
|1
|0
|8.
|Marcelo Hermes
|1
|0
|9.
|Пеладжио Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андзаи Коки
|1
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|1
|0
|3.
|Са Педру
|1
|0
|4.
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|5.
|Канде Фали
|1
|0
|6.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маритиму
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Маритиму Последние 20 матчей: + = -Порту 2:3 Маритиму Маритиму 2:1 Тондела Санта-Клара 2:0 Маритиму Маритиму 2:1 Риу Аве
Риу Аве 0:0 Маритиму Маритиму 3:3 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Маритиму Маритиму 0:0 Риу Аве Боавишта 0:1 Маритиму Санта-Клара 0:1 Маритиму Маритиму 2:0 Бенфика Портимоненсе 3:2 Маритиму Маритиму 2:1 Жил Висенте Порту 1:0 Маритиму Маритиму 1:1 Витория Сетубал Морейренсе 2:0 Маритиму Маритиму 1:2 Брага Белененсеш 1:0 Маритиму Маритиму 3:0 Пасуш де Феррейра Тондела 0:0 Маритиму
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг
Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе
Последние игры между собой
Маритиму: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Санта-Клара
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|Порту
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|10 - 4
|6
|5.
|Маритиму
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|6.
|Жил Висенте
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|10.
|Белененсеш
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|13.
|Брага
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Риу Аве
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Боавишта
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 9
|2
|16.
|Тондела
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|17.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Тотал
Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Портимоненсе
Исход игры
Маритиму
84.8% (128)
Ничья
13.2% (20)
Портимоненсе
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
47.33% (71)
Меньше
52.67% (79)
Обе команды забьют
Да
56.67% (85)
Нет
43.33% (65)
Популярный счёт
2:1 Маритиму
41.7% (63)
1:0 Маритиму
31.1% (47)
1:1 Ничья
9.9% (15)
2:0 Маритиму
8.6% (13)
0:0 Ничья
2% (3)
3:1 Маритиму
1.3% (2)
1:2 Портимоненсе
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!