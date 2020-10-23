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  3. Португалия
Тондела
1:0
Конец матча

Стадион:
Портимоненсе
0'
1:0
33' Гол
Барбоза Рафаэл II
44' Желтая карточка
Таварес Йоан
67' Желтая карточка
Ваш Те Рикарду
69' Желтая карточка
Агра Салвадор
73' Желтая карточка
Велинтон Соуза
90'+8
88
Тригейра
Педру
10
Мурильо
Джон
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
20
Феррейра
Филипе
70
Барбоза
Рафаэл
II
8
Педру
Жоау
II
14
Грау
Хауме
24
Naoufel
Khacef
11
Штркаль
Томислав
7
Агра
Салвадор
94
Португал
Самуэл
22
Андзаи
Коки
2
Маурисио
Антонио
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
11
Оливейро
Андерсон
II
8
Фернандес
Лукас
IV
21
Са
Педру
7
Денер
Клементе
9
Фабрисио
Месиас
77
Боа
Морте
Аилтон
Тондела
4-4-2
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аугусто Педро 1 0.2
2. Феррейра Филипе 1 0.2
3. Рикарду Алвеш II 1 0.2
4. Барбоза Рафаэл II 1 0.2
5. Штркаль Томислав 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабрисио Месиас 1 0.2
2. Денер Клементе 1 0.2
3. Оливейро Андерсон II 1 0.2
4. Боа Морте Аилтон 0 0
5. Виллиан II 0 0

Карточки

Тондела
# Игрок      
1. Бибито 2 0
2. Ниассе Бабакар 0 1
3. Таварес Йоан 1 0
4. Агра Салвадор 1 0
5. Мурильо Джон 1 0
6. Педру Жоау II 1 0
7. Штркаль Томислав 1 0
8. Naoufel Khacef 1 0
9. Аугусто Педро 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Ваш Те Рикарду 1 0
2. Велинтон Соуза 1 0
3. Андзаи Коки 1 0
4. Маурисио Антонио 1 0
5. Са Педру 1 0
6. Фернандес Лукас IV 1 0
7. Канде Фали 1 0
8. Оливейро Андерсон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тондела 25% (1) 0 50% (2) 25% (1) 0 0
 Портимоненсе 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве
Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра
Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе

Последние игры между собой

Тондела: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Портимоненсе 0:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:2 Портимоненсе Примейра-лига Тондела 3:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:2 Тондела Примейра-лига
Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Таварес Йоан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Барбоза Рафаэл II бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Тондела 32.9% (50)
X 49.3% (75)
Портимоненсе 17.8% (27)
Все прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.33 4.00 21.00
1.09 7.00 56.00
3.84 3.34 2.04
1.36 4.05 16.61

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 6.00 1.11 1.18 4.50 2.10 1.74 1.78 2.04 1.15 5.00 1.27 3.50 1.12 5.55 1.06 7.70 1.01 12.60 1.01 15.50
8.10 1.08 6.60 1.11 2.79 1.45 2.13 1.73 1.65 2.38 1.29 3.68 1.21 4.55 1.08 8.40 1.06 9.40 1.01 18.50
3.58 1.32 2.95 1.44 2.17 1.75 1.95 1.95 1.61 2.45 1.27 4.07 1.19 5.10 1.45 2.89 1.30 3.73 1.22 4.71 1.23 4.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 1.66 2.18 1.05 8.50 1.07 7.40 1.03 10.00
2.56 1.51 1.69 2.17 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.35 3.33 1.19 4.96 1.43 2.93 1.29 3.74 1.22 4.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.65 1.50 2.48 1.17 4.70
3.30 1.33 2.19 1.68 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
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Прогнозы на матч Тондела 1:0 Портимоненсе

Исход игры
Тондела
32.9% (50)
Ничья
49.3% (75)
Портимоненсе
17.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
11.92% (18)
Меньше
88.08% (133)
Обе команды забьют
Да
56.29% (85)
Нет
43.71% (66)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
1:0 Тондела
23% (35)
0:1 Портимоненсе
12.5% (19)
2:1 Тондела
7.9% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
1:2 Портимоненсе
3.9% (6)
2:0 Тондела
2% (3)
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