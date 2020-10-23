Тондела
1:0
Конец матча
Стадион: Жоау Кардошу
Портимоненсе
1:0
33' ГолБарбоза Рафаэл II
44' Желтая карточкаТаварес Йоан
67' Желтая карточкаВаш Те Рикарду
69' Желтая карточкаАгра Салвадор
73' Желтая карточкаВелинтон Соуза
10
Мурильо
Джон
23
Таварес
Йоан
14
Грау
Хауме
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
36
Канде
Фали
21
Са
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Мурильо ДжонЗащитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Грау ХаумеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 БибитоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
-
36 Канде ФалиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
20 ЛукиньяНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
33'
44'
67'
69'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аугусто Педро
|1
|0.2
|2.
|Феррейра Филипе
|1
|0.2
|3.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.2
|4.
|Барбоза Рафаэл II
|1
|0.2
|5.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабрисио Месиас
|1
|0.2
|2.
|Денер Клементе
|1
|0.2
|3.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.2
|4.
|Боа Морте Аилтон
|0
|0
|5.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бибито
|2
|0
|2.
|Ниассе Бабакар
|0
|1
|3.
|Таварес Йоан
|1
|0
|4.
|Агра Салвадор
|1
|0
|5.
|Мурильо Джон
|1
|0
|6.
|Педру Жоау II
|1
|0
|7.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|8.
|Naoufel Khacef
|1
|0
|9.
|Аугусто Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|2.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|3.
|Андзаи Коки
|1
|0
|4.
|Маурисио Антонио
|1
|0
|5.
|Са Педру
|1
|0
|6.
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|7.
|Канде Фали
|1
|0
|8.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тондела
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|Портимоненсе
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: + = -Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве
Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра
Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе
Последние игры между собой
Тондела: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Портимоненсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Тондела 2:2 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 4:2 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Портимоненсе 1:1 Тондела Португальская вторая лига Тондела 3:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 4:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Портимоненсе Португальская вторая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|Порту
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 6
|7
|4.
|Санта-Клара
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|6.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Маритиму
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Жил Висенте
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|13.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.50
|1.18
|—
|—
|6.00
|1.11
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|2.10
|1.74
|1.78
|2.04
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.27
|3.50
|1.12
|5.55
|1.06
|7.70
|1.01
|12.60
|1.01
|15.50
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.60
|1.11
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.38
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.21
|4.55
|1.08
|8.40
|1.06
|9.40
|1.01
|18.50
|—
|—
|3.58
|1.32
|2.95
|1.44
|2.17
|1.75
|1.95
|1.95
|1.61
|2.45
|1.27
|4.07
|1.19
|5.10
|1.45
|2.89
|1.30
|3.73
|1.22
|4.71
|1.23
|4.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тондела 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Тондела
32.9% (50)
Ничья
49.3% (75)
Портимоненсе
17.8% (27)
Тотал 2.5
Больше
11.92% (18)
Меньше
88.08% (133)
Обе команды забьют
Да
56.29% (85)
Нет
43.71% (66)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (67)
1:0 Тондела
23% (35)
0:1 Портимоненсе
12.5% (19)
2:1 Тондела
7.9% (12)
0:0 Ничья
5.3% (8)
1:2 Портимоненсе
3.9% (6)
2:0 Тондела
2% (3)
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