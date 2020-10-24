Порту
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: Драгау
Жил Висенте
26' Желтая карточкаЗанузи Зайду
30' Желтая карточкаУрибе Матеус
1:0
41' ГолЭванилсон
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
30
Эванилсон
50
Виейра
Фабиу
1
Денис
2
Joel
V
5
Родригао
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
7
Лоуренси
26
Рубен
Мигель
11
Лоте
Антуан
44
Ногейра
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
17 Корона ХесусПолузащитник
-
30 ЭванилсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Виейра ФабиуНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
32 Сарр МалангЗащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
-
21 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Основной состав
-
1 ДенисВратарь
-
2 Joel VЗащитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
31 Талоша ЖоауЗащитник
-
29 Лино СэмуелПолузащитник
-
7 ЛоуренсиПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Рубен МигельПолузащитник
-
11 Лоте АнтуанНападающий
-
44 НогейраНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Минеро ЛукасПолузащитник
-
99 Исаии АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Барай ИвНападающий
-
19 Ренан СоаресНападающий
-
27 Leandro XII
-
Главный тренер: Алмейда Руй
Ход матча
26'
30'
41'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корона Хесус
|2
|0.4
|2.
|Теллес Алекс
|2 (2)
|0.4
|3.
|Оливейра Сержиу
|2
|0.4
|4.
|Марега Мусса
|2
|0.4
|5.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0.2
|6.
|Диас Луис
|1
|0.2
|7.
|Пепе Кеплер
|1
|0.2
|8.
|Урибе Матеус
|1
|0.2
|9.
|Эванилсон
|1
|0.2
|10.
|Накацзима Шоя
|0
|0
|11.
|Манафа Вилсон
|0
|0
|12.
|Занузи Зайду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лино Сэмуел
|2
|0.5
|2.
|Лоте Антуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Занузи Зайду
|2
|0
|2.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|3.
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|4.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|5.
|Марчесин Агустин
|1
|0
|6.
|Урибе Матеус
|1
|0
|7.
|Корона Хесус
|1
|0
|8.
|М'Бемба Шансель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ногейра
|2
|0
|2.
|Родригао
|1
|0
|3.
|Leandro XII
|1
|0
|4.
|Афонсо Жоао III
|1
|0
|5.
|Лоуренси
|1
|0
|6.
|Joel V
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|0
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|Жил Висенте
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: + = -Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту
Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра
Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте
Последние игры между собой
Порту: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Жил Висенте: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Жил Висенте 0:3 Порту Кубок Порту 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:5 Порту Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Порту 5:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Порту Примейра-лига Жил Висенте 3:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:2 Порту Кубок лиги Порту 1:0 Жил Висенте Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Порту
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|13 - 6
|10
|4.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|6.
|Брага
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|7.
|Маритиму
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|9.
|Морейренсе
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|Жил Висенте
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|13.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|14.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|16.
|Риу Аве
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|17.
|Боавишта
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 10
|2
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.50
|1.11
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.66
|2.20
|1.84
|1.96
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.04
|10.00
|1.03
|12.00
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|13.00
|1.03
|11.50
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.77
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.21
|4.55
|1.16
|5.30
|1.06
|9.80
|—
|—
|6.40
|1.13
|—
|—
|2.82
|1.46
|4.02
|1.26
|3.32
|1.35
|2.61
|1.53
|1.92
|1.97
|1.62
|2.38
|1.43
|2.95
|1.47
|2.79
|1.52
|2.65
|1.16
|5.57
|—
|—
|1.16
|5.52
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Порту 1:0 Жил Висенте
Исход игры
Порту
98.1% (155)
Ничья
0.6% (1)
Жил Висенте
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (59)
Меньше
62.18% (97)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Порту
53.8% (85)
2:1 Порту
12.7% (20)
3:1 Порту
10.1% (16)
3:0 Порту
10.1% (16)
1:0 Порту
7% (11)
4:0 Порту
2.5% (4)
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