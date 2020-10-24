  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Порту
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Жил Висенте
0'
26' Желтая карточка
Занузи Зайду
30' Желтая карточка
Урибе Матеус
1:0
41' Гол
Эванилсон
54'
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
30
Эванилсон
8
Урибе
Матеус
10
Накацзима
Шоя
29
Мартинес
Антонио
III
50
Виейра
Фабиу
1
Денис
2
Joel
V
5
Родригао
6
Афонсо
Жоао
III
31
Талоша
Жоау
29
Лино
Сэмуел
7
Лоуренси
8
Гонсалвеш
Клод
26
Рубен
Мигель
11
Лоте
Антуан
44
Ногейра
Порту
4-4-2
Жил Висенте
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корона Хесус 2 0.4
2. Теллес Алекс 2 (2) 0.4
3. Оливейра Сержиу 2 0.4
4. Марега Мусса 2 0.4
5. Отавио Эдмилсон 1 0.2
6. Диас Луис 1 0.2
7. Пепе Кеплер 1 0.2
8. Урибе Матеус 1 0.2
9. Эванилсон 1 0.2
10. Накацзима Шоя 0 0
11. Манафа Вилсон 0 0
12. Занузи Зайду 0 0
Жил Висенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лино Сэмуел 2 0.5
2. Лоте Антуан 0 0

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Занузи Зайду 2 0
2. Пепе Кеплер 1 0
3. Отавио Эдмилсон 1 0
4. Оливейра Сержиу 1 0
5. Марчесин Агустин 1 0
6. Урибе Матеус 1 0
7. Корона Хесус 1 0
8. М'Бемба Шансель 1 0
Жил Висенте
# Игрок      
1. Ногейра 2 0
2. Родригао 1 0
3. Leandro XII 1 0
4. Афонсо Жоао III 1 0
5. Лоуренси 1 0
6. Joel V 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 0 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Жил Висенте 0 50% (1) 0 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Сити 3:1 Порту Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту
Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве Санта-Клара 0:2 Порту Порту 1:3 Байер Л Порту 1:0 Портимоненсе
Жил Висенте Последние 20 матчей: + = -
Жил Висенте 1:1 Тондела Санта-Клара 0:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 3:3 Пасуш де Феррейра
Белененсеш 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 3:2 Тондела Витория Гимарайнш 1:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:0 Риу Аве Спортинг Л 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 3:0 Авеш Маритиму 2:1 Жил Висенте Жил Висенте 1:3 Фамаликан Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Жил Висенте 1:1 Санта-Клара Боавишта 0:1 Жил Висенте Жил Висенте 0:1 Бенфика Витория Сетубал 1:2 Жил Висенте Брага 2:2 Жил Висенте Жил Висенте 1:5 Морейренсе Порту 2:1 Жил Висенте

Последние игры между собой

Порту: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 2
Жил Висенте: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 11
Порту 2:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:1 Порту Примейра-лига Жил Висенте 1:3 Порту Товарищеские матчи Порту 2:0 Жил Висенте Кубок
Жил Висенте 0:3 Порту Кубок Порту 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 1:5 Порту Примейра-лига Жил Висенте 1:2 Порту Примейра-лига Порту 2:0 Жил Висенте Примейра-лига Порту 5:0 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 0:0 Порту Примейра-лига Жил Висенте 3:1 Порту Примейра-лига Порту 3:1 Жил Висенте Примейра-лига Жил Висенте 2:2 Порту Кубок лиги Порту 1:0 Жил Висенте Кубок
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Эванилсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Урибе Матеус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Занузи Зайду получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 158
Порту 98.1% (155)
X 0.6% (1)
Жил Висенте 1.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Жил Висенте
1.36
8.50
8.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.12 8.50 22.00
1.11 8.20 29.00
1.36 5.00 8.70
1.15 7.15 33.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.50 1.11 4.75 1.18 3.90 1.25 2.63 1.48 1.66 2.20 1.84 1.96 1.27 3.70 1.18 4.75 1.04 10.00 1.03 12.00 1.04 9.00 1.04 9.60
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.16 1.77 1.66 2.25 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.80
6.40 1.13 2.82 1.46 4.02 1.26 3.32 1.35 2.61 1.53 1.92 1.97 1.62 2.38 1.43 2.95 1.47 2.79 1.52 2.65 1.16 5.57 1.16 5.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.72 2.08 1.17 4.90 1.10 6.80 1.16 4.80
3.32 1.33 2.20 1.67 1.52 2.53 1.18 4.85 1.14 5.80
1.50 2.71 1.28 3.83 1.79 2.09 1.50 2.70 1.36 3.29 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.63 1.48 1.65 2.22 1.33 3.10 1.24 4.00
4.45 1.21 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Где смотреть матч Порту 1:0 Жил Висенте онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Порту 1:0 Жил Висенте

Исход игры
Порту
98.1% (155)
Ничья
0.6% (1)
Жил Висенте
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.82% (59)
Меньше
62.18% (97)
Обе команды забьют
Да
25% (39)
Нет
75% (117)
Популярный счёт
2:0 Порту
53.8% (85)
2:1 Порту
12.7% (20)
3:1 Порту
10.1% (16)
3:0 Порту
10.1% (16)
1:0 Порту
7% (11)
4:0 Порту
2.5% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный