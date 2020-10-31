Риу Аве
1:0
Перерыв
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Морейренсе
1:0
15' ГолПиазон Лукас
21' Желтая карточкаПачеку Фабиу
32' Желтая карточкаФеррареси Науэль
40' Желтая карточкаПеле Мамаду
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
14
Пиазон
Лукас
21
Мане
Карлуш
10
Перес
Фелипе
77
Валтерсон
26
Алекс
Соареш
27
Нуну
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ЛеонардоВратарь
- Защитник
-
23 Ямбор НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Перес ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 ВалтерсонПолузащитник
-
26 Алекс СоарешНападающий
-
27 Нуну ПедруНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Reynaldo2
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
Ход матча
15'
1:0
21'
32'
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиазон Лукас
|1
|0.17
|2.
|Мане Карлуш
|1
|0.17
|3.
|Сантос Адерлан
|1
|0.17
|4.
|Ryotaro Meshino
|1
|0.17
|5.
|Диего Лопес III
|0
|0
|6.
|Пеле Мамаду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуну Педру
|2
|0.33
|2.
|Абреу Фабиу
|2 (1)
|0.33
|3.
|Перес Фелипе
|1
|0.17
|4.
|Алекс Соареш
|0
|0
|5.
|Соареш Филипе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|1
|0
|2.
|Пинту Иву
|1
|0
|3.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0
|5.
|Ронан
|1
|0
|6.
|Сантос Адерлан
|1
|0
|7.
|Ямбор Никола
|1
|0
|8.
|Боревкович Тони
|1
|0
|9.
|Амарал Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|2
|0
|2.
|Соареш Филипе
|2
|0
|3.
|Феррареси Науэль
|2
|0
|4.
|Витория Стивен
|1
|0
|5.
|Росич Лазар
|1
|0
|6.
|Абреу Фабиу
|1
|0
|7.
|Фигейреду Афоншу
|1
|0
|8.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|9.
|Galego
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|Морейренсе
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан
Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве
Морейренсе Последние 20 матчей: + = -Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе
Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|15 - 3
|15
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|Порту
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|15 - 9
|10
|4.
|Брага
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|5.
|Риу Аве
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|6.
|Морейренсе
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Санта-Клара
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|2 - 2
|7
|10.
|Маритиму
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|9 - 12
|6
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Жил Висенте
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|15.
|Тондела
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 8
|5
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|17.
|Боавишта
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 12
|3
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 11
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|5.25
|1.13
|—
|—
|2.50
|1.52
|2.05
|1.77
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.11
|5.90
|1.20
|6.50
|1.01
|12.00
|1.05
|8.50
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.28
|3.54
|1.10
|6.10
|1.07
|6.65
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.22
|1.18
|3.01
|1.43
|3.59
|1.31
|2.36
|1.63
|1.93
|1.96
|1.67
|2.29
|1.42
|2.98
|1.65
|2.31
|1.26
|3.98
|—
|—
|1.16
|5.72
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Морейренсе
Исход игры
Риу Аве
66.7% (96)
Ничья
28.5% (41)
Морейренсе
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.57% (38)
Меньше
73.43% (105)
Обе команды забьют
Да
48.95% (70)
Нет
51.05% (73)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.5% (54)
1:1 Ничья
22.9% (33)
2:1 Риу Аве
20.8% (30)
2:0 Риу Аве
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Морейренсе
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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