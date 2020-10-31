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Риу Аве
1:0
Перерыв

Стадион:
Морейренсе
0'
1:0
15' Гол
Пиазон Лукас
21' Желтая карточка
Пачеку Фабиу
32' Желтая карточка
Феррареси Науэль
40' Желтая карточка
Пеле Мамаду
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
5
Филипе
Аугусто
14
Пиазон
Лукас
10
Диего
Лопес
III
21
Мане
Карлуш
9
Морейра
Бруну
14
Пасинато
Матеус
4
Феррареси
Науэль
19
Витория
Стивен
3
Росич
Лазар
25
Фигейреду
Афоншу
10
Перес
Фелипе
6
Пачеку
Фабиу
21
Соареш
Филипе
77
Валтерсон
26
Алекс
Соареш
27
Нуну
Педру
Риу Аве
4-2-3-1
Морейренсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 1 0.17
2. Мане Карлуш 1 0.17
3. Сантос Адерлан 1 0.17
4. Ryotaro Meshino 1 0.17
5. Диего Лопес III 0 0
6. Пеле Мамаду 0 0
Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуну Педру 2 0.33
2. Абреу Фабиу 2 (1) 0.33
3. Перес Фелипе 1 0.17
4. Алекс Соареш 0 0
5. Соареш Филипе 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Пеле Мамаду 1 0
2. Пинту Иву 1 0
3. Филипе Аугусто 1 0
4. Диего Лопес III 1 0
5. Ронан 1 0
6. Сантос Адерлан 1 0
7. Ямбор Никола 1 0
8. Боревкович Тони 1 0
9. Амарал Педру 1 0
Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 2 0
2. Соареш Филипе 2 0
3. Феррареси Науэль 2 0
4. Витория Стивен 1 0
5. Росич Лазар 1 0
6. Абреу Фабиу 1 0
7. Фигейреду Афоншу 1 0
8. Д'Альберто Антони 1 0
9. Galego 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)
 Морейренсе 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан
Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму Боавишта 0:2 Риу Аве Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве
Морейренсе Последние 20 матчей: + = -
Морейренсе 2:1 Маритиму Белененсеш 0:0 Морейренсе Морейренсе 1:1 Боавишта Бенфика 2:0 Морейренсе
Морейренсе 2:0 Фаренсе Витория Гимарайнш 0:0 Морейренсе Санта-Клара 2:0 Морейренсе Морейренсе 1:2 Тондела Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 6
Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Примейра-лига
Морейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 3:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Риу Аве 1:2 Морейренсе Товарищеские матчи Риу Аве 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига Морейренсе 1:0 Риу Аве Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бенфика Заявка 5 5 0 0 15 - 3 15
2. Спортинг Л Заявка 5 4 1 0 11 - 4 13
3. Порту Заявка 6 3 1 2 15 - 9 10
4. Брага Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
5. Риу Аве 1:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
6. Морейренсе 0:1 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
7. Пасуш де Феррейра Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Санта-Клара Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
9. Витория Гимарайнш Заявка 5 2 1 2 2 - 2 7
10. Маритиму Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
11. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Фамаликан Заявка 5 1 3 1 9 - 12 6
13. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14. Жил Висенте Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
15. Тондела Заявка 5 1 2 2 4 - 8 5
16. Портимоненсе Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Боавишта Заявка 5 0 3 2 6 - 12 3
18. Фаренсе Заявка 6 0 2 4 6 - 11 2
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Пеле Мамаду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Феррареси Науэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Пачеку Фабиу получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Пиазон Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Риу Аве 66.7% (96)
X 28.5% (41)
Морейренсе 4.9% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Морейренсе
1.74
6.10
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 6.10 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.22 5.30 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.74 4.85
  1.27 5.24 15.08

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Морейренсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Морейренсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Морейренсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.60 1.07 5.25 1.13 2.50 1.52 2.05 1.77 2.08 1.70 1.41 2.80 1.33 3.15 1.11 5.90 1.20 6.50 1.01 12.00 1.05 8.50
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.65
5.22 1.18 3.01 1.43 3.59 1.31 2.36 1.63 1.93 1.96 1.67 2.29 1.42 2.98 1.65 2.31 1.26 3.98 1.16 5.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.80 2.01 2.08 1.70 1.09 6.30 1.02 11.00 1.02 11.00
2.79 1.44 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.80
2.87 1.46 2.35 1.64 1.83 2.07 1.52 2.66 1.21 4.69 1.10 7.51 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.64 2.18 1.25 3.70
3.64 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 2.25
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Где смотреть матч Риу Аве 1:0 Морейренсе онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 1:0 Морейренсе

Исход игры
Риу Аве
66.7% (96)
Ничья
28.5% (41)
Морейренсе
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
26.57% (38)
Меньше
73.43% (105)
Обе команды забьют
Да
48.95% (70)
Нет
51.05% (73)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
37.5% (54)
1:1 Ничья
22.9% (33)
2:1 Риу Аве
20.8% (30)
2:0 Риу Аве
7.6% (11)
0:0 Ничья
4.2% (6)
1:2 Морейренсе
3.5% (5)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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